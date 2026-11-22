Avem perioada 22 noiembrie – 21 decembrie. Soarele este în Săgetător. Mercur este în Scorpion, iar pe 6 decembrie va intra în Săgetător. Venus este în Balanță, iar pe 4 decembrie va intra în Scorpion.

Marte este în Leu, iar pe 25 noiembrie va intra în Fecioară.

Jupiter este în Leu și, începând cu 13 decembrie, până pe 13 aprilie, va retrograda. Așadar, va rămâne o perioadă îndelungată în această zodie.

Uranus rămâne retrograd, așa cum a fost și până acum, până pe 8 februarie. Saturn își reia mersul direct pe 10 decembrie, iar Neptun, pe 12 decembrie. Ambele planete sunt în Berbec și își reiau mersul direct.

Este mare lucru, atât pentru Berbec, cât și pentru fiecare dintre noi, pentru că acest tranzit retrograd al lui Saturn a fost destul de dificil, la fel și cel al lui Neptun. De aceea spun că începem o viață nouă și trebuie să fim atenți la alte lucruri, pentru că accentele se mută în alte zone.

La fiecare zodie în parte se schimbă câte ceva. Așadar, trebuie să fim atenți la aceste transformări.

Horoscop 22 noiembrie – 21 decembrie 2026 - Săgetător

Pentru Săgetător începe o viață nouă, pentru că avem Soarele în această zodie, iar ulterior va intra și Mercur. Se întâmplă lucruri bune. Partea mai puțin bună pentru Săgetători este că Marte va intra în Fecioară și va forma o cuadratură cu zodia lor. Cu toate acestea, Săgetătorul va primi energie și va fi mult mai rapid în realizarea lucrurilor.

Reușitele sunt favorizate și de faptul că Mercur este direct și are câțiva aliați: Saturn și Neptun, despre care am spus că își reiau mersul direct în decembrie. Astfel, se formează o configurație favorabilă pe aceeași dimensiune de foc. Berbecul este tot un semn de foc, iar Jupiter se află în mers direct până pe 13 decembrie. Prin urmare, Săgetătorul beneficiază de un triunghi echilateral de foc.

După aceea, Jupiter, patronul Săgetătorului, va retrograda până în aprilie, iar lucrurile se vor complica din nou. Totuși, există și alte pârghii pe care cei din Săgetător le pot folosi pentru a-și urmări obiectivele. Ei trebuie să se bucure de infuzia de energie pe care o primesc, în primul rând, de la Soare.

O dată pe an, fiecare dintre noi, atunci când Soarele se află în zodia noastră, primește o doză de energie care trebuie să ne susțină pe parcursul întregului an. Este o infuzie de energie care ne ajută timp de un an, până când se reînnoiește în anul următor.

Așadar, în primul rând, Săgetătorul primește acest cadou. Energia de la Soare durează o lună și reprezintă un beneficiu, un punct de pornire într-o nouă aventură de viață.

Horoscop 22 noiembrie – 21 decembrie 2026 - Capricorn

Pentru Capricorn avem aceste zone legate de casă, care au fost oarecum afectate din cauza lui Saturn și Neptun retrograde. Saturn este patronul Capricornului și a stat în casa familiei, a patra casă astrologică, în mișcare retrogradă, alături de Neptun. Din această cauză, lucrurile au fost destul de tulburi, ca să spunem așa. Acum, dacă cele două planete își reiau mersul direct, ar trebui să urmeze o evoluție pozitivă, în crescendo.

După aceea, mai avem Marte, care pleacă din zodia Leu și se mută în Fecioară, o poziție favorabilă pentru Capricorn. Astfel, nativii vor avea determinarea necesară pentru a face lucrurile pe care și le-au propus.

Partea bună este că Pluton nu mai este retrograd în casa banilor. Astfel, Capricornului îi va fi mai ușor să facă anumite investiții, dacă își dorește, sau să câștige bani în plus. Și Venus se află într-o zonă care poate aduce un surplus salarial sau anumite beneficii de care Capricornul va putea profita. Există mai multă lejeritate pe acest traseu.

În ceea ce privește influențele din Săgetător, acestea îl îndeamnă să se gândească la anumite lucruri. Capricornul trebuie să fie atent la problemele de sănătate și să urmărească ce se întâmplă, astfel încât să nu lase o eventuală afecțiune să se agraveze sau să se cronicizeze.

Marte îl poate ajuta să facă anumite deplasări, care îi vor prinde bine. Ulterior vor mai apărea și alte răsturnări de situație, dar nu acum.

Horoscop 22 noiembrie – 21 decembrie 2026 - Vărsător

Pentru Vărsător avem un aspect favorabil legat de Venus, care se află în zodia Balanței și va rămâne acolo până pe 4 decembrie. Această poziție ajută în privința ideilor care pot fi puse în practică și stimulează creativitatea. Toate acestea se leagă frumos cu Pluton, aflat în Vărsător.

Uranus este în mișcare retrogradă, iar Vărsătorul s-ar putea să nu fie încă hotărât în privința unei relații aflate la început de drum. Lucrurile se vor lămuri însă din iarnă, începând din februarie.

Jupiter se află într-o casă a parteneriatelor și îi oferă Vărsătorului ocazia să facă o selecție și să se gândească bine dacă persoana cu care se află într-o relație este potrivită pentru viitor. De aici și ezitările. Uranus se află în Gemeni, tot în casa sentimentală, însă Jupiter are o influență mai puternică atunci când vine vorba despre luarea unei decizii, pentru că se află în casa parteneriatelor.

Am spus că, din 13 decembrie, Jupiter va retrograda, iar atunci Vărsătorul va fi din nou încercat, probabil, de tot felul de indecizii și ezitări legate de viitorul său sentimental sau de relația de cuplu. Lucrurile se vor așeza, dar nu imediat.

În schimb, Mercur și Venus își reiau mersul direct și îl ajută. Vărsătorul mai poate recupera niște bani și se poate regrupa în jurul acelor situații în care obține rezultate favorabile prin intermediul grupului. Vărsătorul are casa relațiilor de grup, iar Mercur ajunge în Săgetător, ceea ce favorizează relaționarea cu grupul și succesul obținut prin intermediul acestuia.

Astfel, Vărsătorul va avea parte de alte lucruri importante, care să îi susțină moralul, în timp ce relația de cuplu mai trebuie puțin descântată.

Acolo nu se întâmplă ceva neplăcut, ci sunt doar ezitări. Vărsătorul trebuie să-și regleze ritmul interior, sufletesc, cu cel al partenerului.

Horoscop 22 noiembrie – 21 decembrie 2026 - Pești

Pentru Pești urmează multă muncă. Așa se întâmplă când Jupiter, unul dintre patronii acestei zodii, se află în casa serviciului: ai de lucru de nu se mai termină. În plus, există și multe responsabilități acasă.

Nativii din Pești ar trebui să-și canalizeze toată energia astfel încât să facă față atât la serviciu, cât și acasă și să țină pasul cu toate responsabilitățile. Aici este toată provocarea, pentru că, dacă nu reușesc să țină pasul, vor resimți din plin oboseala și nu își vor mai atinge obiectivele.

Este bine să profite de această perioadă, pentru că, așa cum am spus, din 13 decembrie Jupiter va retrograda în casa serviciului. Atunci vor avea impresia că munca nu se mai termină niciodată, nici acasă, nici la serviciu. Cu toate acestea, rezultatele se vor vedea cu siguranță, atât în privința banilor, cât și prin aprecierea primită din partea șefilor.

Marte intră în casa parteneriatelor. Aici poate apărea o persoană din trecut, care nu s-a împăcat cu ideea că o relație s-a încheiat și care vine să încerce să o reia. Poate să se întâmple, poate nu, rămâne de văzut, pentru că Marte va retrograda în această zonă.

O altă posibilitate este să apară o problemă cu autoritatea. Nativii au solicitat diverse lucruri, au mers în audiență și așteaptă răspunsuri. De aici pot veni anumite confirmări, dar și tensiuni. Trebuie să fie prompți în replică și să-și urmărească foarte bine scopul, pentru că Marte poate aduce amenzi dacă nu răspund corespunzător provocărilor.

Apoi, avem Mercur în Scorpion, la începutul perioadei, care și-a reluat mersul direct. Astfel, Peștii se mai pot deplasa. Și Venus are un rol important, fiind una dintre planetele care guvernează această zodie, alături de Jupiter și Neptun.

Mai sunt niște bani de încasat, atât prin intermediul lui Venus, cât și prin cel al lui Neptun, aflat în casa banilor și fiind unul dintre guvernatorii Peștilor. Neptun își reia mersul direct, iar Saturn își reia și el mersul direct în casa banilor. Prin urmare, nativii vor fi mult mai stricți în privința banilor pe care îi câștigă de această dată. Nu mai așteaptă doar să îi primească, pentru că planetele și-au reluat mersul direct și banii vor începe să intre în conturile Peștilor.

Așadar, lucrurile se așază frumos. Am spus că Jupiter va retrograda în casa serviciului, ceea ce înseamnă multă muncă, atât la serviciu, cât și acasă. În plus, Marte urcă în casa parteneriatelor. Trebuia să existe și o zonă în care să fie mai mult de muncă în toată această situație.

Horoscop 22 noiembrie – 21 decembrie 2026 - Berbec

Pentru Berbec este o perioadă bună, pentru că Saturn își reia mersul direct, iar Neptun își reia și el mersul direct în această zodie. Cele două planete vor forma aspecte favorabile cu Soarele din Săgetător și cu Jupiter din Leu.

După aceea, Jupiter va retrograda în casa dragostei și lucrurile se vor complica puțin. Totuși, nativii vor fi stăpâni pe situație, pentru că Saturn este direct, iar Neptun nu le mai joacă feste.

Știm că Neptun, inclusiv atunci când formează aspecte bune, poate face ca totul să ți se pară într-un anumit fel și să nu mai știi dacă lucrurile chiar sunt așa sau doar ți se par. Într-un moment spui: „Vai, ce urât este!”, iar în următorul: „Vai, ce frumos este!”. Neptun este destul de înșelător. El te ajută să te îndrăgostești, dar problema apare atunci când îți trece îndrăgosteala. Aici intervine Saturn, care veghează ca lucrurile să nu scape de sub control.

Berbecul se află, la fel ca Săgetătorul, într-un triunghi echilateral de foc, iar Soarele din Săgetător îl ajută foarte mult. Nativii pot pleca undeva sau pot rezolva lucruri legate de colaborări cu străinătatea. Poate pleacă să studieze în străinătate sau fac multe alte lucruri care țin de școală, serviciu ori prieteni. Este posibil chiar să primească invitații din străinătate pentru Crăciun sau Revelion. Există toate șansele.

Horoscop 22 noiembrie – 21 decembrie 2026 - Taur

Pentru Taur avem Mercur în casa parteneriatelor, la începutul perioadei. Astfel, lucrurile care țin de acte, diverse aprobări și relaționarea cu oamenii de care nativii au nevoie pentru a merge mai departe se pot rezolva mai ușor. Demersurile presupun anumite etape, iar Mercur îi ajută să treacă de la una la alta.

Apoi, Jupiter se află în Leu și favorizează, până la un anumit punct, lucrurile care țin de sfera domestică. Ulterior va retrograda, iar lucrurile se pot complica puțin sau, mai degrabă, pot stagna. Nu cred însă că Taurul va fi foarte afectat, pentru că are o anumită protecție și nu lasă orice schimbare să îl destabilizeze. Este ca o adiere pe care o simte imediat, dar beneficiază de o protecție foarte bună.

Venus se află în Balanță și de acolo contribuie la crearea unei atmosfere mai bune atât la serviciu, cât și în familie. Atmosfera de sărbători poate începe să se anime.

Ulterior, Venus va ajunge în Scorpion și va dinamiza din nou relațiile cu anturajul, cu persoanele apropiate, rudele, prietenii și colegii. Casa parteneriatelor este animată de Venus, patroana Taurului, ceea ce aduce lucruri bune, colaborări, ieșiri în lume și socializare.

Mai voiam să spun ceva despre Marte, care intră în casa dragostei, dar și în casa copiilor. Prin urmare, vor exista anumite priorități în aceste domenii. Poate apărea și ceva la care Taurul nu s-ar aștepta. Însă, pentru că Marte se află la un interval de 120 de grade, un aspect armonios, poate fi vorba despre ceva foarte bun, poate chiar despre o propunere. Este și casa hobby-urilor, așa că nativii pot avea o idee sau pot fi cooptați de cineva într-un proiect.

Dacă Taurul optează pentru un business, poate fi ceva frumos, care să aducă bani dintr-o altă sursă decât salariul.

Horoscop 22 noiembrie – 21 decembrie 2026 - Gemeni

Gemenii îl au, la începutul perioadei, pe Uranus retrograd în zodia lor. Așa cum bine știm, acesta va rămâne în această poziție până în februarie. Între timp, nativii trebuie să pregătească terenul pentru ceva de anvergură.

Uranus este ca un dispozitiv care are tot ce îi trebuie și se declanșează atunci când sunt întruniți toți factorii. Asta nu înseamnă că Gemenii nu pot progresa. Trebuie doar să adune informații, să-și stabilească intențiile și să pregătească tot felul de lucruri, iar acestea vor da roade ulterior.

Trebuie să spunem însă că, în partea opusă, avem Soarele în Săgetător, iar ulterior va ajunge acolo și Mercur. Venus va ajunge în Scorpion, așa cum am spus.

Acest lucru înseamnă că Gemenii vor recupera niște bani și vor putea purta discuții și negocieri. Nu este sigur că vor pune deja pe hârtie anumite propuneri de contracte, dar acestea pot fi pregătite pentru ianuarie-februarie. Există deja câteva oportunități în perspectivă, care vor putea fi valorificate și concretizate ulterior.

Sunt multe posibilități în această perioadă. Gemenii vor primi diverse oferte care țin de contracte și colaborări, pentru că acestea sunt domeniile în care activează.

În plus, Jupiter se va afla într-o casă a comunicării, pe care nativii trebuie să o ducă la un nivel superior. Pentru că Jupiter va retrograda, proiectul ar putea să mai aștepte. Mai sunt necesare anumite elemente pentru ca acesta să ajungă la forma sa finală.

Marte pleacă din casa comunicării și se mută în casa locuinței. Gemenii ar putea să-și dorească să schimbe casa sau să înceapă pregătirile pentru sărbători, făcând ordine și eliminând lucrurile vechi. Ei nu sunt adepții obiectelor vechi, nu le plac antichitățile sau lucrurile de epocă, ci preferă obiectele noi. Marte este tocmai potrivit pentru a-i ajuta să scoată lucrurile vechi și să pună ceva nou și frumos în locul lor. Poate că se apucă efectiv de treabă sau poate rămân doar la stadiul de intenție.

Abia când Marte va retrograda, mai târziu, se vor ocupa mai mult de această zonă. Interesul pentru casă rămâne însă, chiar dacă se limitează la o simplă curățenie.

Gemenii au și avantajul Soarelui în Săgetător și al patronului lor, Mercur, care va ajunge în această zodie pe 6 decembrie, chiar de Moș Nicolae, ca un cadou. Împreună, aceste planete le pot aduce alianțe, rezolvări și chiar contracte. Așa cum am spus, unele dintre acestea pot fi însă amânate.

Horoscop 22 noiembrie – 21 decembrie 2026 - Rac

Pentru Rac rămâne important Jupiter, care, chiar dacă va retrograda, continuă să fie un vector financiar în casa banilor. Jupiter a stat un an în zodia Racului, iar acum s-a mutat în casa banilor. Va rămâne acolo până anul viitor, în iunie-iulie, și le poate aduce nativilor bani în plus față de salariu sau chiar o majorare salarială.

Dacă salariul nu a fost mărit până acum, este posibil ca acest lucru să se întâmple în perioada următoare. Pot apărea și anumite beneficii. Jupiter va retrograda însă, așa că o promisiune s-ar putea amâna și reporta pentru anul viitor.

Până acum, Marte s-a aflat tot în casa banilor și i-a determinat pe Raci atât să încaseze niște sume, cât și să cheltuiască mai mult decât se așteptau. Nativii din Rac sunt foarte chibzuiți și au grijă să-și drămuiască banii, astfel încât să se încadreze într-un anumit buget. Marte le-a cam făcut însă figura, iar acum va pleca din această casă.

Din casa banilor va rămâne doar Jupiter, în timp ce Marte va intra în casa drumurilor scurte, a învățării și a relațiilor cu grupul de colegi și vecini. Este o zonă care ține și de studiul individual, de autodidactism. Racul ar putea dori să învețe ceva nou. Poate vrea să învețe să conducă o mașină, deși acest lucru este mai dificil, sau să învețe de pe internet ceva tehnic. Poate alege să studieze o limbă străină, să călătorească pentru a învăța ceva sau să ia lecții de șofat. Acestea sunt lucrurile pe care le favorizează Marte.

Nativii au mai multe lucruri de făcut decât până acum. Marte a stat în casa banilor timp de mai multe luni, iar deocamdată va rămâne în Fecioară, urmând să retrogradeze abia ulterior. Așadar, Racii au de învățat și de relaționat cu grupul.

Planetele din Săgetător aduc vești bune în privința serviciului, pot favoriza câștigurile financiare și creează o atmosferă mai plăcută la locul de muncă. Poate apărea și o colaborare. Nu mai există presiunile de până acum, pentru că Marte, aflat în Leu, a pus presiune și le-a adus anumite provocări nativilor din Rac. Acum, prezența Soarelui și a lui Mercur în Săgetător este foarte favorabilă.

La începutul perioadei, Mercur se află în Scorpion, pe aceeași dimensiune de apă cu Racul, ceea ce creează o stare de confort. Până acum, Mercur a fost retrograd și lucrurile nu au mers bine, dar acum își reia mersul direct și le oferă nativilor un nou avânt. Aceștia pot avea mai multe oferte din care să aleagă.

Venus vine și ea din Balanță, unde a favorizat anumite lucruri legate de casă, apoi se mută în Scorpion. Astfel, situația se poate îmbunătăți din punct de vedere sentimental sau, chiar dacă nu este vorba despre dragoste, nativii pot avea parte de un confort emoțional care înseamnă foarte mult. Atunci când există și alte probleme sau lucruri materiale de rezolvat, confortul emoțional este esențial.

Acestea sunt lucrurile pe care le vor face planetele pentru Rac. În plus, Saturn și Neptun nu vor mai fi retrograde în casa succesului. Prin urmare, nativii pot spera la o promovare sau, dacă își doresc, la o mutare în altă parte. Ar trebui să fie împăcați cu situația, pentru că Racii nu iau ușor astfel de decizii.

Horoscop 22 noiembrie – 21 decembrie 2026 - Leu

Pentru Leu sunt mai multe aspecte favorabile. Așa cum spuneam la început, avem același triunghi echilateral de foc.

La începutul perioadei, Jupiter și Marte se află în Leu, iar Saturn și Neptun, din Berbec, nu mai sunt retrograde. Li se alătură Soarele și Mercur, care vor fi în Săgetător. Se formează astfel un triunghi echilateral de foc, care poate aduce o reușită menită să încununeze eforturile depuse pe parcursul unui an întreg.

Jupiter, marele benefic, este de partea Leilor, îi susține, îi ajută și face lobby pentru ei. Totuși, va retrograda. Dacă nativul dorește să facă un pas înainte spre un anumit obiectiv, s-ar putea să întâlnească un obstacol. Este posibil să apară o piedică sau, pur și simplu, să nu simtă satisfacția pe care se aștepta să o aibă după realizarea acelui lucru.

De exemplu, dacă va primi o funcție mai importantă sau un premiu, este posibil ca lucrurile să nu se desfășoare exact așa cum și-a imaginat.

Marte însă pleacă din Leu, după ce le-a oferit nativilor energie și determinarea necesară pentru a face lucruri foarte îndrăznețe, așa cum numai ei știu să facă, datorită energiei puternice specifice acestei zodii.

Marte pleacă din zodia Leu și se mută într-o casă a banilor. Este posibil ca nativii să câștige bani din anumite activități sau să fie plătiți pentru ceva pentru care nu vor trebui să muncească foarte mult, deoarece Jupiter îi ajută și le asigură susținerea necesară. Există o bază solidă de la care pot porni, iar lucrurile se pot desfășura cu ușurință.

Marte în casa banilor îl poate determina pe Leu să cheltuiască mai mult, dar îi poate aduce și câștiguri. Poate că până acum nativul nu a avut venituri proprii, este la primul serviciu sau tocmai și-a schimbat locul de muncă.

În Săgetător, Leul are Soarele și Mercur, care aduc stabilitate în planul relațiilor, al vieții afective și al activităților suplimentare pe care nativii vor să le desfășoare. Este casa creativității, a hobby-urilor și a diverselor lucruri care îl completează pe Leu. Din punct de vedere astrologic, Leul reprezintă casa a cincea. Dacă pornim de la zodia Leu și numărăm cinci case, ajungem la Săgetător, care este omologul Leului.

Acolo există câștiguri pe care nativii le pot obține dacă au prezență de spirit și profită de oportunități. Este o zonă frumoasă, care ține atât de dragoste, cât și de creativitate și de activitățile pe care le vor desfășura în avantajul lor. La bază se află Jupiter, care este de partea Leilor, îi susține și le oferă sprijin pe parcursul acestui an.

Horoscop 22 noiembrie – 21 decembrie 2026 - Fecioară

Pentru Fecioară, perioada aduce un amestec de influențe favorabile. Săgetătorul este foarte bun pentru casa și locuința nativilor, pe care o activează prin prezența Soarelui și a lui Mercur. Mercur este patronul Fecioarei și reprezintă și casa a patra, a locuinței.

Nativii mai pot face câte ceva prin casă, își doresc confort pentru ei și pentru familie și au grijă ca cei apropiați să primească tot ce și-au dorit. Fecioara se ocupă de toate aceste lucruri.

Marte vine dintr-o casă care ține de corpul fizic și unde le-a transmis nativilor anumite avertismente. Nu știm dacă Fecioara a ținut sau nu cont de ele, însă Marte se instalează în zodia sa începând cu 25 noiembrie. Din acel moment, Fecioara va avea o altă turație și un alt ritm. Vor apărea anumite presiuni.

Este posibil chiar ca nativii să fie cei care pun presiune pe ei înșiși. Vor să arunce lucrurile vechi, să repare mașina sau să rezolve toate formalitățile necesare pentru a pleca în vacanță, mai ales că se apropie sărbătorile.

Marte poate însemna trenuri, avioane, transport, cursuri, examene, întâlniri cu anumite persoane și multe alte lucruri. Poate fi vorba și despre echipamente tehnice pe care nativii vor să le instaleze în biroul copilului sau în propria locuință, despre renovarea bucătăriei ori a băii sau despre alte schimbări în casă. Marte poate aduce foarte multe activități. Important este ca Fecioara să nu se enerveze.

Atunci când ajunge în zodia Fecioară, Marte acționează și asupra corpului fizic și poate provoca anumite neplăceri legate de sănătate. De aceea spuneam că avertismentele au fost primite deja în perioada anterioară intrării lui Marte în această zodie. Acum nativii trebuie să se ocupe de problemele respective, să meargă la medic sau să urmeze tratamentul prescris, dacă este cazul. Cu Marte, lucrurile se petrec rapid și nu este bine să spună: „Lasă că trece!”. Nu întotdeauna trec de la sine. Aceasta este singura problemă de care trebuie să țină cont.

Mai avem Uranus în Gemeni, într-o casă a succesului pentru Fecioară. Acesta retrogradează, ceea ce înseamnă că nu împinge lucrurile spre o schimbare imediată. Totuși, în perspectivă, poate aduce ceva foarte bun, iar Fecioara trebuie să fie pregătită.

Se întâmplă lucruri bune, doar că, deocamdată, influențele sunt amestecate. Nativii trebuie să facă slalom printre ele pentru a vedea ce au de făcut. Zodia în care ne aflăm formează o cuadratură cu Fecioara, însă Soarele și celelalte planete au și influențe favorabile, astfel că există lucruri de care nativii pot profita.

Horoscop 22 noiembrie – 21 decembrie 2026 - Balanță

Pentru Balanță avem Venus, care și-a revenit din mișcarea retrogradă și care trebuie să aducă bunăstare, armonie, bani și o refacere a organismului și a înfățișării. Pot apărea schimbări legate de vestimentație și o adevărată reinventare pentru nativi.

Apoi, trebuie rezolvate și problemele financiare. Venus se află în domiciliu, în Balanță, iar Mercur este în casa banilor, ceea ce favorizează rezolvările în acest domeniu.

Ulterior, se pot rezolva diverse lucruri care țin de colectivitate. Săgetătorul ajută în privința problemelor legate de școală și de anturajul cu care Balanța obișnuiește să iasă. Planetele retrograde nu au favorizat până acum ieșirile și întâlnirile care să se desfășoare cu succes, însă de data aceasta lucrurile ar trebui să meargă mai bine.

Jupiter se află într-o zonă a relațiilor utile și benefice, care o ajută pe Balanță să meargă mai departe și să promoveze spre ceva de care nativii au nevoie.

Marte s-a aflat și el acolo și a mai creat anumite probleme. Acum intră în Fecioară, care reprezintă o casă asociată problemelor cronice de sănătate. Dacă au existat anumite afecțiuni, acestea s-ar putea manifesta din nou.

Venus se află în zodia Balanței și o ajută pe aceasta, în timp ce Marte arată unde este nevoie de intervenție. Poate exista o soluție simplă, naturistă sau neinvazivă. Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile. Marte nu ajunge însă prea curând în Balanță, pentru că mai durează până își încheie perioada de retrogradare.

Horoscop 22 noiembrie – 21 decembrie 2026 - Scorpion

Pentru Scorpion avem vești bune. Începem cu Mercur, care se află acum în mers direct în această zodie. Până acum s-a deplasat în sens invers și le-a provocat nativilor tot felul de stări. Nu aveau nevoie de asemenea experiențe, dar nu au avut ce face.

Odată ce Mercur și-a reluat mersul direct, și Scorpionii își revin și ajung la o stare mai bună. Își recapătă stima de sine și pot aduce îmbunătățiri atât corpului fizic, cât și înfățișării.

Ulterior, toată această acțiune se mută în casa banilor. Venus va veni din Balanță și va intra în Scorpion pe 4 decembrie. Aceasta va ajuta la repararea anumitor lucruri și va aduce rezolvări și alinare. Poate fi vorba despre planul sentimental și emoțional sau despre cel financiar, dar și despre repararea unor relații de prietenie, de dragoste, de căsnicie, de vecinătate ori de colegialitate.

Apoi avem Jupiter, care se află în casa succesului și îi poate ajuta pe Scorpioni să facă un salt înainte, să evolueze și să ajungă la un nivel superior. Acum Jupiter retrogradează. Până în acest moment a fost și Marte acolo, contribuind la atingerea unui obiectiv. Poate că nativii au avut de susținut un concurs sau de făcut anumite demersuri, iar cele două planete i-au ajutat să ajungă unde și-au propus. Acum Jupiter retrogradează, astfel că lucrurile mai au nevoie de timp.

Marte pleacă din casa succesului și se mută în casa prietenilor, unde poate scoate la iveală anumite situații. Fiind și patronul Scorpionului, Marte îi poate ajuta pe nativi să vadă cine le-a fost cu adevărat prieten și cine nu. Scorpionul își poate regândi poziția în raport cu o anumită persoană sau cu un grup, pentru că este și casa relațiilor de grup.

Soarele în Săgetător anunță însă rezolvări în plan financiar și în privința contractelor. Este posibil ca nativii să primească anumite oferte. Nu știm dacă se vor hotărî să le accepte acum sau nu, dar urmează să facă ceva în această direcție.

Saturn și Neptun s-au aflat retrograde în casa serviciului, însă acum ambele planete își reiau mersul direct. Prin urmare, pot apărea din nou promisiuni legate de carieră. Poate că acesta a fost și motivul pentru care Scorpionii nu au primit până acum o promovare sau o funcție, deși Jupiter a favorizat asemenea oportunități. Saturn și Neptun au fost însă retrograde.

Acum nu mai sunt, așa că rămâne de văzut ce se va întâmpla pe piața locurilor de muncă și a funcțiilor și dacă Scorpionii vor obține ceva nou.

Sunt multe lucruri care se întâmplă în această perioadă. Trebuie să fim atenți la toate și să alegem ceea ce ni se potrivește cel mai bine. Este important să ne concentrăm asupra lucrurilor care contează pentru noi.