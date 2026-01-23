Horoscop 23 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. E cineva care speră să vă recâștige dragostea

Horoscop 23 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Recuperări. Au loc tot felul de schimbări care ne pot aduce lucruri pe care le așteptam cine știe de când și ne pot salva din anumite situații.

 

Neti Sandu

Vibrația zilei este 5 și o să facem față neprevăzutului, sub orice formă.

Horoscop 23 ianuarie 2026 – VĂRSĂTOR

E posibil să se adune mai mulți bani și să strângeți un capital de care aveți nevoie pentru diverse, în principal ca să rezolvați problemele casei, ale familiei, dar și să călătoriți. Poate plecați pe undeva zilele acestea și o să vă bucurați de o revedere emoționantă, pentru că sunt niște oameni care v-au lipsit.

Horoscop 23 ianuarie 2026 – PEȘTI

E cam agitație la voi și o să lucrați în paralel: o să recuperați niște bani și o să luați în calcul și un nou proiect care promite succes. O să vă caute cineva care vrea să faceți echipă, să desfășurați activități de timp liber și să vă eliberați de tensiuni.

Horoscop 23 ianuarie 2026 – BERBEC

Poate dați o raită prin împrejurimi, vă duceți la schi, la săniuș, în vizită pe la prieteni, ca să vă recreați și să știți ce decizie să luați în privința unui job. Vă convoacă prietenii la o escapadă turistică, poate ajungeți la vreo nuntă prin țară sau la alt gen de eveniment festiv.

Horoscop 23 ianuarie 2026 – TAUR

Vi se confirmă niște așteptări și vă puteți duce la o reuniune mondenă, unde o să fiți înconjurați de prieteni și o să faceți și alții noi, pentru că aveți preocupări comune. Se poate să vă implicați în organizarea unui eveniment și să primiți suport din partea unor cunoscuți – satisfacțiile profesionale nu vor lipsi.

Horoscop 23 ianuarie 2026 – GEMENI

O să primiți o invitație la un spectacol, se întâmplă ceva în societate și o să fiți și voi prezenți, poate aveți un cuvânt de spus și se vorbește acolo despre voi. Se poate să vă pregătiți de examene, să aveți emoții și, eventual, interviuri, dacă vreți să vă schimbați jobul.

Horoscop 23 ianuarie 2026 – RAC

O să vă lăsați curtați de cei care vor să vă duceți într-o minivacanță, într-o stațiune de agrement, poate și pentru că vreți să îl sărbătoriți pe unul dintre ai voștri. Se anunță cineva de departe în vizită și, dacă nu plecați pe nicăieri, o să îi găzduiți cu plăcere; dacă nu sunteți acasă, amânați totul.

Horoscop 23 ianuarie 2026 – LEU

O să adunați bani din mai multe direcții și o să aveți de cheltuială, să vă și mișcați, să plecați pe undeva, la plimbare sau la distracție. O să puteți rezolva o chestiune care ține de bănci, investiții sau credite și o să stați liniștiți după aceea.

Horoscop 23 ianuarie 2026 – FECIOARĂ

Sunt oameni care vor să interacționați pe mai multe planuri și o să găsiți, într-adevăr, un limbaj comun, din care o să iasă ceva de calitate. Poate aveți de dat un examen sau un interviu și o să stârniți interesul unor angajatori.

Horoscop 23 ianuarie 2026 – BALANȚĂ

Poate se ia în discuție un nou proiect și o să îl lăsați la decantat peste weekend, ca să știți dacă vă încumetați sau nu. E momentul să vă îngrijiți și de voi: mergeți la o sală de sport, la spa sau la un control medical, dacă vă doare ceva.

Horoscop 23 ianuarie 2026 – SCORPION

E cineva care vă cooptează într-o activitate pe care o puteți desfășura în timpul liber și o să vă prindă bine să descărcați toate apăsările și să vă întoarceți revigorați. E cineva care speră să vă recâștige dragostea, după o serie de neînțelegeri, și o să vă întrebați și voi inima.

Horoscop 23 ianuarie 2026 – SĂGETĂTOR

Poate mai investiți niște bani în casă, reamenajați vreo încăpere, o utilați cu tot ce trebuie și îi faceți fericiți pe ai voștri. O să aveți succes la activitățile de grup, fie că e vorba de profesie, fie de timpul liber.

Horoscop 23 ianuarie 2026 – CAPRICORN

Aveți chef de ieșit pe-afară și o să scoateți bani din buzunar, dar ai voștri merită și o să se bucure, de la mic la mare. O să vă eliberați de niște griji, vă luați noi angajamente la serviciu și o să vă echilibrați din punct de vedere financiar.

