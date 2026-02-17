În ultimele zile, Donald Trump a afirmat că Rusia vrea pace și că Volodimir Zelenski este cel care trebuie să-și schimbe poziția.

În replică, Zelenski a declarat că "Rusia nu poate rezista tentației ultimelor zile de frig ale iernii și vrea să lovească dur poporul Ucrainei. Cu cât mai mult rău vine din partea Rusiei, cu atât va fi mai greu pentru toată lumea să ajungă la orice fel de acorduri cu ei".

Mesajul președintelui ucrainean a fost transmis înaintea acestor negocieri de la Geneva, care vine după alte două runde de discuții trilaterale, la Abu Dhabi.

Pe de altă parte, luni noapte, rușii au atacat din nou, cu sute de drone și rachete, diferite locuri din Ucraina, în special regiunea Odesa.

Reporter: Sunt negocieri în Geneva, cu Witkoff și Jared Kushner. La ce vă așteptați?

Donald Trump: ”Ei bine, sunt negocieri importante, va fi foarte ușor… până acum... Ucraina ar face bine să se așeze la masă, rapid. Asta e tot ce vă spun. Suntem într-o poziție... vrem ca ei să vină…”