Horoscop 21 februarie 2026, cu Neti Sandu. Începe o frumoasă poveste de dragoste

O invitație de ultim moment să-i faceți cuiva o vizită, din alt oraș, și o să vă mobilizați cu destulă ușurință să vă duceți la o reuniune cu oameni pe care nu i-ați mai văzut de multă vreme. Poate mergeți la o nuntă sau la un botez și o să vă bucurați de revederea unor oameni dragi.

Vă caută cineva care o să vă coopteze într-o activitate deconectantă, să interacționați cu mai multă lume și să vă bucurați de aprecieri din partea anturajului. E cineva care o să vă scoată la plimbare și să ajungeți și într-o stațiune de agrement ca să vă deconectați.

Surprizele se țin lanț la voi, o să tot primiți invitații să treceți pragul unor prieteni care au ceva important de sărbătorit și o să faceți o selecție, să vedeți pe la cine ajungeți. Se poate să vă duceți la un spectacol sau să luați parte la o competiție și o să vă numărați printre câștigători.

E animație, poate plecați pe undeva să vă sărbătoriți, că aveți o destinație pe care o vizitați de ceva vreme și o să vă distrați împreună cu prietenii. Poate vă face partenerul de cuplu o surpriză și vă invită într-un city break pentru un plus de culoare în relație.

Horoscop 21 februarie 2026 – RAC

Vă puteți sui și în tren dacă vă obosește condusul ca să ajungeți la munte sau în alt oraș să stați la povești cu prieteni dragi și o să fie deconectant. Sunt evenimente și în oraș și prin țară și puteți ajunge și voi pe-acolo ca să ziceți cuiva „La mulți ani”, „Casă de piatră”, dacă se căsătoresc unii.

Horoscop 21 februarie 2026 – LEU

Vă puteți duce într-o plimbare, fie și de-o zi, dacă duminică aveți vreun angajament sau o întâlnire, posibil și pe teme de afaceri cu un angajator care vă expune, la o cafea, oferta. O să găsiți online ceva de cumpărat pentru casă și, dacă e la preț convenabil, o să și luați obiectele respective.

Horoscop 21 februarie 2026 – FECIOARĂ

O să aveți nevoie de socializare, vă duceți la o reuniune mondena, vă faceți și alți prieteni pe-acolo și o să fiți mai des văzuți în societate. E posibil să faceți cunoștință cu cineva care e pe lungimea voastră de undă și ca să vă lămuriți dacă e așa sau nu, o să vă mai vedeți.

Horoscop 21 februarie 2026 – BALANȚĂ

Întâlnire care să activeze niște amintiri frumoase și poate o să reluați o relație care v-a făcut fericiți o vreme, și acum se poate reedita povestea. Vă scoate cineva la o cafea sau la un film și poate fi începutul unei frumoase povești de dragoste.

Horoscop 21 februarie 2026 – SCORPION

Poate aveți rezervat cazare pe undeva, e posibil să fie și cu treabă deplasarea, și o să fie un succes că mai vedeți și alte locuri, alți oameni. Relația sentimentală se animă frumos și o să aveți parte de mai multă înțelegere; veți crea și menține armonia ca să vă echilibrați sufletește.

Horoscop 21 februarie 2026 – SĂGETĂTOR

Se poate să-i chemați pe prieteni pe la voi ca să trageți un chef, cu motiv, simțiți nevoia să vă creați o stare mai bună, să fiți veseli. Poate vă invită prin țară, pe undeva, niște rude la un ospăț, e vreun eveniment festiv și o să mergeți.

Horoscop 21 februarie 2026 – CAPRICORN

Se observă o cheltuială, dar care să nu vă dea bugetul peste cap; o să luați parte la o nuntă sau un botez și o să vă unge pe suflet întâlnirea cu acești oameni. Se poate să atingă acel prag al maturității relația cu partenerul de cuplu și să se pună, la modul serios, problema căsătoriei.

Horoscop 21 februarie 2026 – VĂRSĂTOR

Solicitări vin din toate direcțiile să vă duceți la întruniri, la un party, să contribuiți și voi cu ceva la organizarea lor, pot fi și niște conferințe. Oamenii dragi vă caută și vor să puneți umărul la evenimentele de prin târg ca să vă spuneți o părere, să veniți cu ideile voastre strălucite.