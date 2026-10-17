Vibrația zilei este 9 și o să facem un bilanț, să vedem cum stăm la capitolul prieteni.

Horoscop 18 octombrie 2026 – BALANȚĂ

O să vă bucurați de revederea unor oameni care sunt balsam sufletesc pentru voi și o să vă încărcați frumos bateriile, poate cu ocazia zilei voastre de naștere.

Aveți chef de socializare și poate vă duceți la o ceremonie sau la un spectacol și o să vă faceți noi prieteni pe la mondenități.

Horoscop 18 octombrie 2026 – SCORPION

Ați putea da o fugă la niște prieteni sau rude, să mai schimbați o impresie și să mai puneți la cale niște întâlniri care să vă aducă beneficii.

Poate aveți un tête-à-tête cu cineva de care v-ați separat și o discuție n-ar strica. Poate se mai repară câte ceva, dacă iubirea nu s-a stins.

Horoscop 18 octombrie 2026 – SĂGETĂTOR

Se poate să vă caute cineva care să vă facă o propunere de afaceri și, dacă sunteți interesați, o să negociați salariul și termenele – și vedeți ce iese.

Se poate s-o porniți la drum ca să-i faceți o surpriză cuiva pe care nu l-ați mai văzut de multă vreme și o să vă întoarceți până la noapte.

Horoscop 18 octombrie 2026 – CAPRICORN

O să vă bucurați de prezența cuiva, poate primiți și ceva în dar, cu un motiv sau fără. Cert e că o să vă întrețineți cu cineva care este pe lungimea voastră de undă.

O să intrați la cheltuială dacă ați promis că plecați în plimbare prin țară și o să vă prindă bine că vă mișcați.

Horoscop 18 octombrie 2026 – VĂRSĂTOR

O să vă achitați de o obligație morală față de cineva care v-o fi întins o mână de ajutor cândva și vreți să-i întoarceți gestul.

Se poate să vă consultați cu niște apropiați ca să aflați și părerea lor referitoare la un proiect cu care sunteți ofertați.

Horoscop 18 octombrie 2026 – PEȘTI

Se poate să dispuneți de niște bani și o să plecați, probabil, într-o plimbare prin împrejurimi, pentru că vă doriți să mai vedeți și alte locuri, alți oameni.

Se poate să aveți musafiri, dar aveți și chef de plimbare în parc și poate le combinați pe cele două.

Horoscop 18 octombrie 2026 – BERBEC

E posibil să întâlniți la o reuniune mondenă o persoană care să vă facă o ofertă de afaceri pe care ați putea-o accepta din prima, dar o mai puteți lăsa la dospit.

Se poate să vă duceți la o zi de naștere, la un botez sau la un alt prilej de sărbătorit alături de cei dragi și o să vă placă.

Horoscop 18 octombrie 2026 – TAUR

O să dați curs invitației la un spectacol sau la un concert și o să petreceți frumos în compania prietenilor mai vechi sau mai noi.

Horoscop 18 octombrie 2026 – GEMENI

Sunt câțiva prieteni cărora le-oți fi promis de multă vreme că o să vă vedeți și acum ați putea crea un moment al revederii.

Se poate să faceți cunoștință cu cineva care este pe lungimea voastră de undă și să fiți fericiți că ați făcut cea mai bună alegere.

Horoscop 18 octombrie 2026 – RAC

Reapare cineva care a lipsit o vreme și poate recalibrați relația ca să puteți spera la o bună înțelegere, de data asta, dacă nu se vor mai repeta greșelile.

Se insistă să puneți și voi umărul la un proiect și, dacă n-aveți alte treburi pe cap, poate o să fiți de acord. Răspunsul, mâine.

Horoscop 18 octombrie 2026 – LEU

Ați putea da o petrecere, că motivul s-ar găsi, și o să mai scăpați de anxietăți, rutină și plictiseală. O să fie revigorant.

O să treceți și pe la niște prieteni care vă invită pe la ei și o să aveți timp și de o plimbare, de voie!

Horoscop 18 octombrie 2026 – FECIOARĂ

Poate vă sfătuiți cu rudele, cu familia, în privința unui eveniment care va avea loc în curând și o să puneți totul la punct.

O să vă caute acel cineva de care vă era dor și care poate fi în trecere prin oraș și vine și pe la voi.