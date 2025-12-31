Subprefectul de Olt revine în funcție după ce instanța a revocat controlul judiciar. Acuzațiile împotriva lui Ștefan Nicolae

Shutterstock

Subprefectul județului Olt, Ștefan Nicolae, își reia atribuțiile oficiale după ce Tribunalul Olt a decis definitiv revocarea măsurii controlului judiciar dispuse de procurorii militari, în dosarul privind uzul de armă fără drept.

Dosarul penal a fost deschis în urma unui exercițiu militar desfășurat în primăvară.

Tribunalul Olt a admis miercuri plângerea formulată de subprefectul Ștefan Nicolae împotriva ordonanței Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București, prin care acesta fusese plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Decizia instanței este definitivă și a fost pronunțată în camera de consiliu, miercuri, conform Agerpres.

Potrivit soluției publicate pe portalul instanțelor, judecătorii au decis:
„În temeiul art. 213 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 211 alin. 1 C.proc.pen şi art. 202 alin. 1 C.proc.pen. admite plângerea formulată de inculpatul Nicolae Stefan. (…) revocă măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpatul Nicolae Stefan, prin ordonanţa Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti din data de 23.12.2025”.

În urma acestei hotărâri, subprefectul a anunțat că revine în exercitarea atribuțiilor sale.
„Reintru în drepturi, imi reiau atribuţiile de serviciu, am anunţat deja şi Ministerul de Interne”, a declarat Ștefan Nicolae.

Controlul judiciar fusese dispus pe 23 decembrie atât față de subprefectul Ștefan Nicolae (PNL), cât și față de prefectul județului Olt, Cosmin Floreanu (PSD), într-un dosar instrumentat de Parchetul Militar, care vizează fapte de uz de armă fără drept și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Printre restricțiile impuse celor doi s-a numărat și interdicția de a-și exercita funcțiile publice pe durata măsurii preventive.

Prefectul află decizia în ianuarie

Și prefectul Cosmin Floreanu a contestat măsura controlului judiciar, însă plângerea sa a fost depusă la Tribunalul București, instanța indicată ca fiind competentă de către procurorii militari. Potrivit declarațiilor sale, termenul de judecată în acest caz este stabilit pentru 8 ianuarie.

Dosarul are legătură cu un exercițiu de mobilizare a rezerviștilor – MOBEX – organizat la finalul lunii mai, în poligonul militar din comuna Redea, județul Olt, în apropiere de municipiul Caracal. Pe 28 mai, în cadrul unei secvențe de instruire practică, prefectul și subprefectul ar fi tras cu arma în poligon, sub supravegherea unui cadru militar și după o instruire prealabilă privind folosirea armamentului.

Ulterior, anchetatorii militari ar fi descoperit că în documentele militare au fost consemnate informații considerate false, menite să justifice utilizarea cartușelor de către cei doi oficiali civili.

Sursa: Agerpres

