Vibrația zilei este 8 și o să cheltuim banii cu mai multă milă.

Horoscop 17 octombrie 2026 – BALANȚĂ

O să țineți cont și de ce-și doresc ai voștri, și de ce vă poftește inima, ca să vă relaxați cu toții și să vă reveniți după o săptămână încărcată.

Se poate să aveți invitați la masă și să vă întrețineți frumos, poate cu ocazia unei zile aniversare sau a aniversării căsătoriei.

Horoscop 17 octombrie 2026 – SCORPION

Se rezolvă chestiuni mai vechi, de ordin sufletesc, dacă o să stați la o parolă cu acel cineva care v-o fi supărat cu ceva, iar relația o să meargă frumos mai departe.

E posibil să încasați o sumă de bani pe care o așteptați de multă vreme și o să puteți da o fugă într-o stațiune de agrement.

Horoscop 17 octombrie 2026 – SĂGETĂTOR

Poate aveți o rezervare prin țară ori pe-afară, ca să vă duceți la distracție, că aveți nevoie de o rupere de ritm ca să vă destindeți după o perioadă solicitantă.

O să umblați și la rezervele din pușculiță, la o adică, să aveți bani de buzunar dacă plecați într-un tur de orizont pe undeva.

Horoscop 17 octombrie 2026 – CAPRICORN

Voi și partenerul de cuplu s-ar putea să aveți, inițial, opinii divergente în legătură cu ieșitul în oraș, unde și cu cine, dar până la urmă o să vă puneți de acord.

Vă dați întâlnire cu cineva care a lipsit din viața voastră și vreți să recuperați timpul, să refaceți punțile de comunicare dintre voi.

Horoscop 17 octombrie 2026 – VĂRSĂTOR

O să dați curs invitațiilor la nunți, botezuri, aniversări și spectacole și o să revedeți oameni dragi, că v-a lipsit socializarea, fiindcă ați fost prinși cu treabă.

E posibil să întâlniți, la sindrofiile la care veți ajunge, pe cineva de care o să vă simțiți atașați și să regăsiți ceva familiar în felul de a fi al acelei persoane.

Horoscop 17 octombrie 2026 – PEȘTI

Se poate să-i adunați pe toți cei din familie ca să vă consultați în privința cheltuirii banilor, pentru că o să vreți să faceți o investiție.

S-ar putea să vă duceți prin țară, pe undeva, pentru că are loc vreo nuntă și o să luați parte la ceremonie, fiindcă este cineva drag.

Horoscop 17 octombrie 2026 – BERBEC

O să dizlocați niște fonduri ca să vă puteți plimba, să-i faceți o surpriză partenerului de cuplu și să rezervați cazare la munte, undeva, pentru o zi-două.

E cineva care nu v-a putut uita și o să treacă pe la voi să încerce un refresh al relației care părea consumată.

Horoscop 17 octombrie 2026 – TAUR

E o răscolire sufletească și poate vă faceți curaj să stați de vorbă cu cineva care o fi greșit față de voi, dar poate că nici voi nu sunteți fără vină. Mai gândiți-vă!

Poate faceți cumva să reduceți distanțele și să vă întâlniți mai des cu cei pe care i-ați văzut foarte rar. E acolo un schimb emoțional.

Horoscop 17 octombrie 2026 – GEMENI

O să vă respectați promisiunile mai vechi și o să petreceți câteva ore cu rudele apropiate: luați masa împreună, faceți o plimbare și vă vizitați mai des, în principiu.

Se poate să vă prezentați la un concurs, un meci sau un spectacol și să vă eliberați de grijile cotidiene.

Horoscop 17 octombrie 2026 – RAC

Se poate să faceți o tratație, poate cu ocazia unui eveniment în familie, și să-i chemați și pe prieteni, ca să vă bucurați împreună, fiindcă e ceva festiv.

O să puteți recupera o relație care a traversat perioade mai dificile și o să puteți fi fericiți.

Horoscop 17 octombrie 2026 – LEU

Ați putea pleca pe undeva, chiar și fără o rezervare, că vă puteți întoarce și la noapte dacă vă propuneți un drum dus-întors, iar deplasarea tot o să vă priască.

Poate alegeți să faceți și puțină mișcare, să practicați un sport și să descărcați acolo adrenalina și tensiunile.

Horoscop 17 octombrie 2026 – FECIOARĂ

O să treceți în revistă târguri și expoziții și o să vă clătiți privirea, asta după ce o să vă mai ocupați și de treburile casnice, ca să puneți casa la punct.

E posibil să vă duceți la un workshop sau la o conferință și să conteze punctul vostru de vedere.