Horoscop 11 septembrie 2025, cu Neti Sandu. O zodie poate primi despăgubiri, o reparație morală

Horoscop cu Neti Sandu
10-09-2025 | 22:05
neti sandu
PRO TV

Horoscop 11 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi liniștită. Să nu luăm decizii în pripă, sub presiune, ci să stăm și să analizăm situația în perspectivă ca să nu dăm greș.

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 11 și o să facem alegeri înțelepte!

Horoscop 11 septembrie 2025 - FECIOARĂ

Se poate să vă dați acordul pentru o colaborare și munca o puteți începe mai târziu, după ce o să lichidați proiectele vechi.

O reparație morală! Vi se cer scuze, primiți o despăgubire, se reglează niște conturi mai vechi.

Horoscop 11 septembrie 2025 - BALANȚĂ

E posibil să luați mai mulți bani și să profitați de ocazie și să vă îngrijiți, să vă duceți la medic, să urmați un tratament și o să vă meargă și mai bine.

neti sandu
Horoscop 10 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care își poate întâlni sufletul pereche

E posibil să luați o decizie legată de casă, poate vă mutați, sau începeți o renovare, mai schimbați câte ceva prin casă.

Horoscop 11 septembrie 2025 - SCORPION

O să vă fie apreciată munca și vă consolidați poziția de la muncă, o să primiți, poate și un bonus, dacă nu cumva o avansare.

Se poate să vi se propună o afacere, să găsiți și sponsori și o să meargă bine treaba, o să vă faceți un renume.

Horoscop 11 septembrie 2025 - SĂGETĂTOR

Poate vă gândiți la o investiție pe termen lung și mai cereți un sfat și vă faceți o idee că nu trebuie să vă grăbiți.

Poate vă spuneți punctul de vedere într-o chestiune de afaceri și să vă prindă bine c-or să fie bani și promisiuni de colaborare.

Horoscop 11 septembrie 2025 - CAPRICORN

Ați putea demara un parteneriat de afaceri și să vă prindă bine c-or să fie bani și promisiuni de colaborare pe viitor.

Relația de cuplu capătă stabilitate și se conturează și o căsătorie pentru cei singuri.

Horoscop 11 septembrie 2025 - VĂRSĂTOR

Ați putea pleca pe undeva, chiar și cu puțină treabă, dar o să vă simțiți bine că o să îmbinați munca, afacerile cu distracția, mă rog – pe cât posibil.

Apare acel cineva care vă poate completa frumos și o să vă înțelegeți de minune, poate formați un cuplu și o să fie frumos.

Horoscop 11 septembrie 2025 - PEȘTI

Se poate să recuperați acei bani pentru care vă luptați prin tribunale, pot fi și bunuri și o să vă recăpătați liniștea după o perioadă lungă de așteptare.

O să refaceți punțile de comunicare cu prieteni care dispăruseră din peisaj și poate vă regrupați, faceți diverse activități care să vă remonteze.

Horoscop 11 septembrie 2025 - BERBEC

Un biznis nou la orizont și o să intrați în posesia unor bani care să vă dea un alt standard social, o să vă placă provocarea.

Poate ar fi bine să vă faceți mai mult timp pentru ieșirile în doi, că partenerul se simte singur și o să vină cu reproșuri.

Horoscop 11 septembrie 2025 - TAUR

Se anunță mondentități și semnați o prezență valoroasă, o să luați inspirație de-acolo că pregătiți și voi o ieșire la rampă cu un proiect personal.

O invitație la plimbare, la cafea și o să vă faceți planuri de plecat în weekend pe undeva.

Horoscop 11 septembrie 2025 - GEMENI

Aveți idei, ofertele de colaborare curg și dacă vă gestionați cu grijă resursele interioare o să alegeți ce e cel mai avantajos pentru voi.

E posibil să faceți cunoștință cu o persoană energică și o să vă placă genul, dar poate așteptați să mai treacă puțin timp ca să vă pronunțați – pro sau contra.

Horoscop 11 septembrie 2025 - RAC

E anul vostru special și e bine să îndrăzniți, să vă cereți drepturile, să vă înscrieti la concursuri, la tot ce ține și de latura personală nu numai de profesie, de carieră.

O să luați, poate, diverse lucruri pentru casă și faceți și o curățenie generală că poate vin musafiri în weekend.

Horoscop11septembrie2025 - LEU

O relație care-și pierduse culoarea prinde viață și o să vă faceți o rezervare într- o stațiune de agrement să plecați, eventual, de mâine și să vă rupeți de stresul cotidian.

O să vă faceți unele mici plăceri, poate fi chiar o schimbare de look foarte binevenită, de altfel.

