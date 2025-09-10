Horoscop 11 septembrie 2025, cu Neti Sandu. O zodie poate primi despăgubiri, o reparație morală
Horoscop 11 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi liniștită. Să nu luăm decizii în pripă, sub presiune, ci să stăm și să analizăm situația în perspectivă ca să nu dăm greș.
Vibrația zilei este 11 și o să facem alegeri înțelepte!
Horoscop 11 septembrie 2025 - FECIOARĂ
Se poate să vă dați acordul pentru o colaborare și munca o puteți începe mai târziu, după ce o să lichidați proiectele vechi.
O reparație morală! Vi se cer scuze, primiți o despăgubire, se reglează niște conturi mai vechi.
Horoscop 11 septembrie 2025 - BALANȚĂ
E posibil să luați mai mulți bani și să profitați de ocazie și să vă îngrijiți, să vă duceți la medic, să urmați un tratament și o să vă meargă și mai bine.
E posibil să luați o decizie legată de casă, poate vă mutați, sau începeți o renovare, mai schimbați câte ceva prin casă.
Horoscop 11 septembrie 2025 - SCORPION
O să vă fie apreciată munca și vă consolidați poziția de la muncă, o să primiți, poate și un bonus, dacă nu cumva o avansare.
Se poate să vi se propună o afacere, să găsiți și sponsori și o să meargă bine treaba, o să vă faceți un renume.
Horoscop 11 septembrie 2025 - SĂGETĂTOR
Poate vă gândiți la o investiție pe termen lung și mai cereți un sfat și vă faceți o idee că nu trebuie să vă grăbiți.
Poate vă spuneți punctul de vedere într-o chestiune de afaceri și să vă prindă bine c-or să fie bani și promisiuni de colaborare.
Horoscop 11 septembrie 2025 - CAPRICORN
Ați putea demara un parteneriat de afaceri și să vă prindă bine c-or să fie bani și promisiuni de colaborare pe viitor.
Relația de cuplu capătă stabilitate și se conturează și o căsătorie pentru cei singuri.
Horoscop 11 septembrie 2025 - VĂRSĂTOR
Ați putea pleca pe undeva, chiar și cu puțină treabă, dar o să vă simțiți bine că o să îmbinați munca, afacerile cu distracția, mă rog – pe cât posibil.
Apare acel cineva care vă poate completa frumos și o să vă înțelegeți de minune, poate formați un cuplu și o să fie frumos.
Horoscop 11 septembrie 2025 - PEȘTI
Se poate să recuperați acei bani pentru care vă luptați prin tribunale, pot fi și bunuri și o să vă recăpătați liniștea după o perioadă lungă de așteptare.
O să refaceți punțile de comunicare cu prieteni care dispăruseră din peisaj și poate vă regrupați, faceți diverse activități care să vă remonteze.
Horoscop 11 septembrie 2025 - BERBEC
Un biznis nou la orizont și o să intrați în posesia unor bani care să vă dea un alt standard social, o să vă placă provocarea.
Poate ar fi bine să vă faceți mai mult timp pentru ieșirile în doi, că partenerul se simte singur și o să vină cu reproșuri.
Horoscop 11 septembrie 2025 - TAUR
Se anunță mondentități și semnați o prezență valoroasă, o să luați inspirație de-acolo că pregătiți și voi o ieșire la rampă cu un proiect personal.
O invitație la plimbare, la cafea și o să vă faceți planuri de plecat în weekend pe undeva.
Horoscop 11 septembrie 2025 - GEMENI
Aveți idei, ofertele de colaborare curg și dacă vă gestionați cu grijă resursele interioare o să alegeți ce e cel mai avantajos pentru voi.
E posibil să faceți cunoștință cu o persoană energică și o să vă placă genul, dar poate așteptați să mai treacă puțin timp ca să vă pronunțați – pro sau contra.
Horoscop 11 septembrie 2025 - RAC
E anul vostru special și e bine să îndrăzniți, să vă cereți drepturile, să vă înscrieti la concursuri, la tot ce ține și de latura personală nu numai de profesie, de carieră.
O să luați, poate, diverse lucruri pentru casă și faceți și o curățenie generală că poate vin musafiri în weekend.
Horoscop11septembrie2025 - LEU
O relație care-și pierduse culoarea prinde viață și o să vă faceți o rezervare într- o stațiune de agrement să plecați, eventual, de mâine și să vă rupeți de stresul cotidian.
O să vă faceți unele mici plăceri, poate fi chiar o schimbare de look foarte binevenită, de altfel.
Sursa: StirilePROTV
Dată publicare:
10-09-2025 22:04