Horoscop 14 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Veți face și unele achiziții pentru casă

Horoscop 14 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu rezolvări. Se îmbină frumos lucrurile astăzi și vom avea spor la ce ne-am propus să facem, având parte de succes.

Vibrația zilei este 5. Avem curaj să facem lucruri de care ne temeam.

Horoscop 14 ianuarie 2026 – CAPRICORN

Este agitație și mult de lucru, interacționați cu diverși oameni de afaceri, poate aveți și examene. Se poate să recuperați bani și să faceți o listă a cheltuielilor, rate, impozite și alte dări ce urmează a fi achitate.

Horoscop 14 ianuarie 2026 – VĂRSĂTOR

Vă mobilizați să dați drumul unui business la care visați de anul trecut și beneficiați de sprijinul unor persoane competente. Poate faceți planuri serioase cu locuința, fie să construiți ceva, să renovați sau chiar să o schimbați.

Horoscop 14 ianuarie 2026 – PEȘTI

Se poate să găsiți ceva de lucru, chiar și în alt oraș sau în străinătate. Totodată, vă ocupați și de voi, faceți lucruri care vă plac și scăpați de anxietăți.

Horoscop 14 ianuarie 2026 – BERBEC

O veste bună de la cineva aflat departe: poate vine în vizită sau vă dă întâlnire. Se adună bani din surse colaterale și veți avea resurse pentru ceea ce v-ați propus, inclusiv o eventuală excursie în weekend.

Horoscop 14 ianuarie 2026 – TAUR

Posibil să faceți o vizită prietenilor, chiar în străinătate, și să vă încărcați cu energie. Se anunță o perioadă cu pregătiri pentru examene și lucrări, cu emoții de tot felul.

Horoscop 14 ianuarie 2026 – GEMENI

O apariție-surpriză: cineva care v-a dus dorul vrea să împărtășiți sentimentele. De asemenea, un grup vrea să lucrați la un proiect care vă aduce satisfacții profesionale și confort financiar.

Horoscop 14 ianuarie 2026 – RAC

Vi se poate împlini un vis mai vechi: să vă luați o casă, să vă schimbați mașina sau să avansați în carieră. Veți avea timp și pentru voi: schimbări de look, consult medical preventiv și activități care vă fac plăcere.

Horoscop 14 ianuarie 2026 – LEU

Vă ocupați mai mult de familie, de sănătatea celor dragi și de aprovizionare. Se poate să primiți o invitație la un spectacol care aduce energie și vibe pozitiv.

Horoscop 14 ianuarie 2026 – FECIOARĂ

O să vă ocupați de lucruri începute la sfârșitul anului și, dacă reușiți să vă organizați timpul, vă puteți oferi câteva zile de odihnă într-un weekend relaxant.

Horoscop 14 ianuarie 2026 – BALANȚĂ

Veți interacționa cu oameni de afaceri care vor să vă aibă în echipă pentru proiecte valoroase. Totodată, veți face și unele achiziții pentru casă sau redecorări ușoare.

Horoscop 14 ianuarie 2026 – SCORPION

Posibil să organizați o plecare în excursie sau un city break; poate fi chiar o surpriză din partea persoanei iubite. De asemenea, cineva apropiat vă poate oferi un cadou sau o atenție.

Horoscop 14 ianuarie 2026 – SĂGETĂTOR

Sunteți căutați de mulți: pentru muncă, pentru o cafea sau pentru proiecte care aduc profituri consistente. Se anunță câștiguri financiare și oportunități pentru reinventarea carierei.

