Horoscop 12 martie 2026, cu Neti Sandu. Se adună bani în cont

Vibrația zilei este 3 și să spunem clar și răspicat ce ne dorim.

Horoscop 12 martie 2026 – PEȘTI

O să aveți o discuție pe teme de afaceri și poate vă lăsați convinși să intrați într-o combinație partenerială care să vă mai aducă niște bani. Se pare că ați rămas datori cu un răspuns cuiva care spera să aveți o relație care să vă facă fericiți.

Horoscop 12 martie 2026 – BERBEC

E o boare de prospețime la voi, poate pentru că apare cineva care să vă completeze sufletește dacă sunteți singuri și o să vă recalibrați emoțional. Ar veni de undeva niște bani și o să vă asigurați că vă ajung pentru cheltuielile acestei perioade, că lista e cam lungă, știți bine.

Horoscop 12 martie 2026 – TAUR

Poate o să aflați care sunt prietenii fideli și care s-au dovedit a fi falși, care v-au abandonat când ați avut mai mare nevoie de ei și vă reorganizați. Poate vi se plătesc niște ore suplimentare, în extra-job, și vă faceți socoteli cu ce aveți de luat pentru Paște.

Horoscop 12 martie 2026 – GEMENI

Veștile sunt cam amestecate, dar o să știți să luați partea bună ca să vă asigurați un vibe pozitiv și să iasă lucruri de calitate din mâinile voastre. Vă caută cineva care nu concepe o colaborare fără voi și o să vă recuperați din timpul liber ca să vă duceți.

Horoscop 12 martie 2026 – RAC

O să vă așezați la masa negocierilor și îi spuneți șefului că vreți să fie o mărire de salariu, fie aparatură de ultimă generație cu care să lucrați ca să faceți performanță. Poate o să dați o mână de ajutor unor rude care se descurcă mai greu, cu banii, cu timpul, și poate găsiți soluții împreună.

Horoscop 12 martie 2026 – LEU

E posibil să cereți un salariu în avans, ori poate amânarea unei rate, și între timp să vă mai intre niște bani, că mai sunt de ici, de colo, niște rămășițe. Un set de analize medicale v-ar avertiza dacă ar fi ceva probleme de sănătate care să vă afecteze de ceva timp.

Horoscop 12 martie 2026 – FECIOARĂ

Poate reveniți asupra unei decizii și îi mai dați o șansă unei persoane care v-a greșit, sau nu, dar voi așa ați crezut și o să vă reveniți sufletește. Poate mai faceți un pas înainte ca să mai câștigați un proces, să vă reintrați în niște drepturi.

Horoscop 12 martie 2026 – BALANȚĂ

E o atmosferă ceva mai bună în relația cu cei de la serviciu, cu șefii, în general, și o să le mai puteți strecura câte-o idee de-ale voastre, ca să vi se acorde și vouă atenție. O să dați dovadă de un plus de empatie față de cineva care a suferit că nu i-ați înțeles bunele intenții și o să-și revină sufletește.