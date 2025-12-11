Horoscop 12 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Echilibru financiar și dorință de reinventare

Horoscop 12 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu de toate. O să ne îngrijim de casă, de ai noștri, le împlinim dorințele și ne preocupăm să mai schimbăm un pic aerul și peisajul.

Vibrația zilei este 3 și comunicarea e foarte importantă. Să ne folosim de ea.

Horoscop 12 decembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Se poate să întâlniți lume multă la un eveniment, poate vă duceți după serviciu, și o să faceți noi prieteni și cunoștințe, că aveți multe în comun. Vin bani, poate sunt din salariu sau o fi vreo plată mai veche, o restanță, și o să puteți face niște modificări, reparații pe acasă.

Horoscop 12 decembrie 2025 – CAPRICORN

O să vă revizuiți politica monetară, că au apărut niște cheltuieli care vă pot da bugetul peste cap dacă nu gestionați ca lumea banii din cont. Vi se recunosc niște merite și poate vi se încredințează, înainte de sfârșitul anului, un proiect care poate fi o rampă de lansare pentru voi.

Horoscop 12 decembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Se ivește ocazia să vă implicați în pregătirea unui eveniment care o să vă aducă notorietate și o să vă alegeți și cu niște relații care să vă propulseze într-o altă clasă valorică. Apare cineva care v-a dus dorul și o să vă evaluați și voi sentimentele, să știți dacă vă vedeți, în viitor, alături de această persoană.

Horoscop 12 decembrie 2025 – PEȘTI

O să faceți rost de bani, vor mai fi și alte avantaje de care o să beneficiați pentru că șefii au devenit mai cooperanți și au nevoie de voi. O să vă bucurați de susținere din partea unor oameni care se oferă să vă întindă o mână de ajutor și o să fie de apreciat efortul.

Horoscop 12 decembrie 2025 – BERBEC

Poate faceți un efort financiar să găsiți o destinație de vacanță, să le faceți o surpriză alor voștri, și poate dați de un last minute. Poate vă scoate la o cafea cineva care își dorește să fiți împreună, iar dacă și voi rezonați cu persoana, poate iese ceva frumos.

Horoscop 12 decembrie 2025 – TAUR

O să desfășurați activități comune cu grupul de prieteni alături de care petreceți timpul liber și o să dați o mână de ajutor unor persoane care organizează o petrecere. O reușită, după mai multe încercări, și o să puteți prelungi un contract ca să vă mențineți o constanță financiară.

Horoscop 12 decembrie 2025 – GEMENI

O să vă permiteți un mic respiro, să ieșiți pe undeva ca să vă mai aerisiți, că o să fie în continuare mult de lucru și la serviciu, și acasă. Poate o să vă vedeți, din nou, cu cineva care speră să formați un cuplu, dacă n-aveți pe nimeni, și o să vă descoperiți afinitățile comune.

Horoscop 12 decembrie 2025 – RAC

O să țineți cont de ce își doresc ai voștri și poate luați bilete la un spectacol sau dați o fugă într-o stațiune turistică, de pe-o zi pe alta, ca să mai schimbați peisajul. E posibil să luați niște bani, fie de la serviciu, fie din particular, și o să aveți de cheltuială pentru o ieșire pe undeva.

Horoscop 12 decembrie 2025 – LEU

Poate vă îndeletniciți cu ceva care o să vă destindă, un hobby, și o să vă dați întâlnire cu prietenii ca să petreceți acest timp – de calitate – împreună. Poate vă apucați de treabă pe acasă, mai faceți niște schimbări și o să dați o fugă și prin împrejurimi dacă vă rămâne timp.

Horoscop 12 decembrie 2025 – FECIOARĂ

Se anunță bani și o să vă pregătiți de musafiri, care pot veni mâine, c-o fi un motiv special, și o să faceți cumpărături, curățenie, reamenajări între timp. E o situație școlară de încheiat, poate așteptați confirmări, luați semnături, parafe și vă înscrieți la nivelul următor.

Horoscop 12 decembrie 2025 – BALANȚĂ

E cineva care se preocupă de binele vostru și o să primiți un ajutor nesperat, și o să vă puteți deplasa spre o zonă de agrement dacă o să vă mobilizați din mers. Pot veni bani din particular și o să vă puteți mișca, să plecați de azi pe undeva, să vă deconectați.

Horoscop 12 decembrie 2025 – SCORPION

O să strângeți niște bani ca să luați acele lucruri importante de care aveți nevoie de sărbători și să aveți și pentru traiul zilnic, să vă luați tot ce trebuie. Se observă o schimbare de atitudine la voi, păreți mai flexibili și dornici să vă reinventați.

