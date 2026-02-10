Recomandările ANPC pentru Valentine’s Day și Dragobete. La ce trebuie să fie atenți consumatorii
Recomandările ANPC pentru Valentine’s Day și Dragobete. La ce trebuie să fie atenți consumatorii

Horoscop 11 februarie 2026, cu Neti Sandu. Se poate resuscita o relație de cuplu

Horoscop cu Neti Sandu
62563999

Horoscop 11 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită. E o efervescență care ne ține în priză și o să facem lucruri minunate, o să punem în aplicare ideile pe care le avem de ceva vreme.

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 11 și o să știm ce e cu adevărat valoros pentru noi și ce nu.

Horoscop 11 februarie 2026 – VĂRSĂTOR

Noutăți: vă cheamă cineva la un interviu, că o fi ceva de lucru care vi se potrivește și se poate să și acceptați dacă erați în căutarea unui loc de muncă mai bun. Se poate resuscita o relație care se cam răcise și o să vă puteți continua povestea de dragoste.

Horoscop 11 februarie 2026 – PEȘTI

Îi puteți cere șefului niște înlesniri, să vă acorde un salariu în avans, poate, sau aparatură ultraperformantă ca să faceți treabă de cea mai bună calitate. Poate mai cumpărați una, alta pe-acasă și o să apelați la fondurile de rezervă ca să nu intrați în cele de rate și de făcut.

Horoscop 11 februarie 2026 – BERBEC

Reapare cineva care și-a pus tot farmecul la bătaie să vă cucerească, dar nu din prima; poate la a doua încercare o avea mai mult succes. Se ivește ocazia să câștigați mai mulți bani și o să vă organizați în așa fel timpul încât să vă luați o colaborare și să sporiți banii din cont.

Citește și
Horoscop 10 februarie 2026, cu Neti Sandu. Cine se redresează din punct de vedere financiar după o perioadă agitată
Horoscop 10 februarie 2026, cu Neti Sandu. Cine se redresează din punct de vedere financiar după o perioadă agitată

Horoscop 11 februarie 2026 – TAUR

E bine să aveți grijă de finanțe, că se observă cheltuieli suplimentare și poate păstrați și o rezervă ca să fie acolo pentru neprevăzute. Poate se pregătește un city break și faceți monetarul, rezolvați și treburile de pe-acasă, asta ca să stați liniștiți.

Horoscop 11 februarie 2026 – GEMENI

Aveți idei pe care le puteți pune în practică și or să vă mai susțină și alții, că o fi o muncă în colectivitate. Se poate să vă dați întâlnire cu niște angajatori ca să puneți pe roate o afacere, că aveți multe lucruri de spus în meserie.

Horoscop 11 februarie 2026 – RAC

Se poate să vi se aprobe acel împrumut pe care l-ați mai cerut și anul trecut, dar acum întruniți condițiile. Se poate să vi se acorde o primă, o recompensă pentru merite deosebite și o să conteze și la stima de sine, și la contul din bancă.

Horoscop 11 februarie 2026 – LEU

Vă invită cineva în străinătate, să petreceți măcar câteva zile, dacă nu tot concediul, să vă deconectați, dacă nu acum, poate la vară. E cineva interesat să lucrați împreună și, dacă nu sunteți prinși cu alte proiecte, poate vă dați acordul.

Horoscop 11 februarie 2026 – FECIOARĂ

Păreți mai comunicativi, relația cu șefii s-a îmbunătățit și ea și or să conteze și părerile voastre, nu ca până acum, când vă tratau cu indiferență. Se anunță proiecte noi la serviciu și poate vă încumetați la vreunul dintre ele și o să țineți pasul cu ce se cere, că mai aveți și altele de care să vă ocupați.

Horoscop 11 februarie 2026 – BALANȚĂ

Munca de echipă o să vă acapareze și o să faceți treabă bună împreună, că e un interes care vă ajută să vă mobilizați, să accesați toate resursele interioare. Parcă ar mai fi niște plăți de făcut, rate, facturi, și o să faceți tot posibilul să vă achitați de ele ca să nu rămâneți nimănui datori.

Horoscop 11 februarie 2026 – SCORPION

Poate o să vă mai ocupați de casă, mai luați câte ceva nou și util și eliminați lucruri de care nu mai aveți nevoie. E cineva care v-a rămas dator cu un răspuns și s-ar putea să vă fie pe plac răspunsul referitor la relația voastră sentimentală.

Horoscop 11 februarie 2026 – SĂGETĂTOR

Vă bate gândul să vă mutați, că aveți nevoie de spațiu; poate apare un copilaș în familie sau sunt alte considerente pentru care vreți o locuință mai spațioasă. E momentul să acordați un plus de atenție cuiva care speră să formați un cuplu, dacă nu aveți pe nimeni, și să începeți o viață nouă.

Horoscop 11 februarie 2026 – CAPRICORN

Poate vă conving prietenii să ieșiți împreună la sfârșitul săptămânii și să puneți la cale un proiect de timp liber, că e nevoie și de relaxare. Sunt chestiuni legate de școală, de proiecte, poate și de examene, care o să vă solicite, nu glumă, dar o să vă descurcați frumos.

Etichete: horoscop, horoscop neti sandu, neti sandu,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Ar fi revenirea anului în tenis: a slăbit, arată ca o puștoaică și a fost declarată eligibilă să joace
Ar fi revenirea anului în tenis: a slăbit, arată ca o puștoaică și a fost declarată eligibilă să joace
Citește și...
Horoscop 10 februarie 2026, cu Neti Sandu. Cine se redresează din punct de vedere financiar după o perioadă agitată
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 10 februarie 2026, cu Neti Sandu. Cine se redresează din punct de vedere financiar după o perioadă agitată

Horoscop 10 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită. O să dăm zor să urgentăm niște demersuri ca să putem semna un contract, să ne luăm banii, că avem multe pe ordinea de zi.

Horoscop 9 februarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va lua bani în plus la locul de muncă
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 9 februarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va lua bani în plus la locul de muncă

Horoscop 9 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu rezolvări. O să nimerim conjuncturi favorizante și or să ne iasă lucrurile de la prima cheie. Să n-avem ezitări, că o să răzbim.

Horoscop 8 februarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care este în căutarea unui partener de viață
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 8 februarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care este în căutarea unui partener de viață

Horoscop 8 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi condimentată. O să conștientizăm ce lipsește ca să fie o mai bună înțelegere în familie și să se achite fiecare de obligațiile care îi revin.

Recomandări
Emmanuel Macron avertizează că administrația Trump este anti-europeană și vizează dezintegrarea Uniunii Europene
Stiri externe
Emmanuel Macron avertizează că administrația Trump este anti-europeană și vizează dezintegrarea Uniunii Europene

Administrația Trump este anti-europeană și urmărește dezintegrarea Uniunii Europene, avertizează președintele francez.

După valul de ger, vin temperaturile de primăvară. Europa s-a confruntat cu cea mai rece ianuarie din ultimii 15 ani
Vremea
După valul de ger, vin temperaturile de primăvară. Europa s-a confruntat cu cea mai rece ianuarie din ultimii 15 ani

Până când se mai încălzește, ne așteaptă încă o dimineață friguroasă. De altfel Europa s-a confruntat cu cea mai rece luna ianuarie din ultimii 15 ani, din cauza unui curent polar care a permis înghețului să ajungă la noi. 

Victorie a actorilor. Ministerul Culturii renunță, deocamdată, la controversatul proiect al ”pontărilor obligatorii"
Stiri Politice
Victorie a actorilor. Ministerul Culturii renunță, deocamdată, la controversatul proiect al ”pontărilor obligatorii"

Ministerul Culturii a anunțat, marți, că renunță temporar la proiectul referitor la realizarea unor rapoarte zilnice privind evidenţa timpului de muncă, proiect criticat deja de actori într-o acțiune de protest.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Februarie 2026

44:52

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Februarie 2026

01:43:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

23:10

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 1

22:34

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

West Ham - Man. United 1-0, ACUM, pe VOYO! Deschidere de scor în meciul serii din Premier League: celelalte rezultate

Sport

Tottenham a pierdut din nou și Radu Drăgușin ”tremură” serios pentru retrogradare!