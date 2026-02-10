Horoscop 11 februarie 2026, cu Neti Sandu. Se poate resuscita o relație de cuplu

Vibrația zilei este 11 și o să știm ce e cu adevărat valoros pentru noi și ce nu.

Horoscop 11 februarie 2026 – VĂRSĂTOR

Noutăți: vă cheamă cineva la un interviu, că o fi ceva de lucru care vi se potrivește și se poate să și acceptați dacă erați în căutarea unui loc de muncă mai bun. Se poate resuscita o relație care se cam răcise și o să vă puteți continua povestea de dragoste.

Horoscop 11 februarie 2026 – PEȘTI

Îi puteți cere șefului niște înlesniri, să vă acorde un salariu în avans, poate, sau aparatură ultraperformantă ca să faceți treabă de cea mai bună calitate. Poate mai cumpărați una, alta pe-acasă și o să apelați la fondurile de rezervă ca să nu intrați în cele de rate și de făcut.

Horoscop 11 februarie 2026 – BERBEC

Reapare cineva care și-a pus tot farmecul la bătaie să vă cucerească, dar nu din prima; poate la a doua încercare o avea mai mult succes. Se ivește ocazia să câștigați mai mulți bani și o să vă organizați în așa fel timpul încât să vă luați o colaborare și să sporiți banii din cont.

Horoscop 11 februarie 2026 – TAUR

E bine să aveți grijă de finanțe, că se observă cheltuieli suplimentare și poate păstrați și o rezervă ca să fie acolo pentru neprevăzute. Poate se pregătește un city break și faceți monetarul, rezolvați și treburile de pe-acasă, asta ca să stați liniștiți.

Horoscop 11 februarie 2026 – GEMENI

Aveți idei pe care le puteți pune în practică și or să vă mai susțină și alții, că o fi o muncă în colectivitate. Se poate să vă dați întâlnire cu niște angajatori ca să puneți pe roate o afacere, că aveți multe lucruri de spus în meserie.

Horoscop 11 februarie 2026 – RAC

Se poate să vi se aprobe acel împrumut pe care l-ați mai cerut și anul trecut, dar acum întruniți condițiile. Se poate să vi se acorde o primă, o recompensă pentru merite deosebite și o să conteze și la stima de sine, și la contul din bancă.

Horoscop 11 februarie 2026 – LEU

Vă invită cineva în străinătate, să petreceți măcar câteva zile, dacă nu tot concediul, să vă deconectați, dacă nu acum, poate la vară. E cineva interesat să lucrați împreună și, dacă nu sunteți prinși cu alte proiecte, poate vă dați acordul.

Horoscop 11 februarie 2026 – FECIOARĂ

Păreți mai comunicativi, relația cu șefii s-a îmbunătățit și ea și or să conteze și părerile voastre, nu ca până acum, când vă tratau cu indiferență. Se anunță proiecte noi la serviciu și poate vă încumetați la vreunul dintre ele și o să țineți pasul cu ce se cere, că mai aveți și altele de care să vă ocupați.