Horoscop 10 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care se va atașa sufletește de cineva

Horoscop cu Neti Sandu
09-11-2025 | 21:19
neti sandu
PRO TV

Horoscop 10 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Câștiguri azi. Încep să se materializeze dorințele noastre și o să ne bucurăm de tot ce se întâmplă în jurul nostru, că am hrănit fiecare vis pe care l-am avut.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 1 și e bine să o luăm de la început cu ceva în care credeam.

Horoscop 10 noiembrie 2025 – SCORPION

Sunteți în formă, vă ocupați de mai multe lucruri, în paralel, și o să se vadă și rezultatele. O să câștigați mai mulți bani și o să vă bucurați de vizibilitate. Se poate să vă tenteze cineva cu un job mai bine plătit, dar nu e sigur că o să acceptați provocarea.

Horoscop 10 noiembrie 2025 – SĂGETĂTOR

O să aveți de luat de undeva niște bani și o să vă faceți program de ieșit în lume, că au rămas niște spectacole de vizionat, și o ieșire cu prietenii v-ar detensiona. E rost de plimbare, poate vă luați câteva zile libere și dați o fugă la munte, să vă aerisiți.

Horoscop 10 noiembrie 2025 – CAPRICORN

Revine cineva cu speranța că o să dați curs unei provocări de a lucra împreună; poate fi un proiect de amploare și e nevoie de priceperea voastră. Voi hotărâți. E cineva care vrea să faceți echipă în viața de zi cu zi și, dacă simțiți compatibilitate și sunteți singuri, vă dați voie să încercați.

Horoscop 10 noiembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Sunt câteva chestiuni de pus la punct: la afaceri, la serviciu sunt situații de dus la bun sfârșit, iar în viața personală e de împărțit responsabilități. O să vă lăsați antrenați într-o acțiune de grup ca să-i ajutați pe niște oameni care traversează o perioadă dificilă.

Horoscop 10 noiembrie 2025 – PEȘTI

Se ivește ocazia să faceți dovada unor calități, la școală sau la serviciu, și o să vă detașați de ceilalți colegi; o să câștigați orice competiție. Se poate să vă atașați sufletește de cineva care e pe lungimea voastră de undă și păreți pregătiți pentru o nouă relație.

Horoscop 10 noiembrie 2025 – BERBEC

Se poate să plecați într-o deplasare ca să rezolvați treburile de serviciu și e posibil să luați și o porție de vacanță dacă tot e o zonă frumoasă și o să aveți ce să vizitați pe-acolo. Se poate să întâlniți, la drum, pe cineva care se mulează pe felul vostru de a fi și o să vă asigurați că ce simțiți e de bună credință.

Horoscop 10 noiembrie 2025 – TAUR

O relație mult mai bună cu rudele apropiate se consolidează și poate ieșiți împreună mai des; vă vizitați și puneți la cale momentele festive. O reușită la școală, poate dați examen, niste diferențe și o să fiți promovați în anul următor de studiu.

Horoscop 10 noiembrie 2025 – GEMENI

Se adună mai mulți bani și o să vă luați tot ce aveți nevoie prin casă; șefilor o să le cereți aparatură, gadgeturi, ca să vă îmbunătățiți performanțele. Poate faceți un business de familie, ca să aveți un trai bun, și să le luați și copiilor tot ce le trebuie pentru școală sau hobby-uri.

Horoscop 10 noiembrie 2025 – RAC

O reușită pe care o coaceți de câțiva ani poate să vă asigure un statut financiar, o stabilitate, ca să nu mai fie nevoie să vă împrumutați. O să mai luați câte ceva pentru interiorul locuinței și o să reamenajați ce se poate, ca să arate și mai bine.

Horoscop 10 noiembrie 2025 – LEU

Aveți energie, chef de viață, idei cu care să dați lovitura în afaceri și să vă sporțiți banii din cont. Vă caută cineva care-și dorește să intrați într-o cursă de succes, să vă măsurați forțele cu ale unora care se cred mai valoroși.

Horoscop 10 noiembrie 2025 – FECIOARĂ

Sunt treburi legate de casă pe care vreți să le dezvoltați, chiar dacă o să fie un efort, dar o să puneți totul la punct pentru evenimentele acestui sfârșit de an. Le-ați rămas datori copiilor sau nepoților cu o ieșire în locurile de joacă preferate, un parc de aventură sau un escape room și vă duceți.

Horoscop 10 noiembrie 2025 – BALANȚĂ

Se observă succes în sfera comunicării, fie la serviciu, la școală sau în particular, și o să câștigați și un premiu, că efortul vostru este lăudabil. Poate vi se oferă o primă, un salariu compensatoriu sau un voucher, ca să munciți cu mai multă motivație pe viitor.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, horoscop neti sandu, neti sandu, zodii,

Dată publicare: 09-11-2025 21:18

