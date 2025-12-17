Horoscop 18 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Se anunță un proiect bănos pentru anul viitor

Horoscop 18 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Vești bune azi. Aflăm când luăm bani, când plecăm, cu cine, care e destinația, traseul și o să avem multă treabă.

Vibrația zilei este 9 și o să avem o privire generală asupra situațiilor cu care ne confruntăm.

Horoscop 18 decembrie 2025 – SĂGETĂTOR

O să dați zor să vă achitați de obligațiile de serviciu ca să nu le oferiți ocazia șefilor să vă facă observații, mai des, dacă vă aflați pe lista de promovare. Întrevedere cu cineva care vrea să vă convingă să lucrați împreună, posibil și în particular, și să luați în calcul oferta.

Horoscop 18 decembrie 2025 – CAPRICORN

Vă puteți alege cu o sumă de bani și să o puneți deoparte pentru ianuarie, când o să faceți o investiție. Se pare că vă faceți planuri de căsătorie, dacă nu ați făcut pasul, și o să organizați anul viitor ceremonia.

Horoscop 18 decembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Se rezolvă o problemă mai veche și o să faceți progrese la serviciu, la școală, o să avansați, că actul respectiv o să vă deschidă niște uși. Se vine cu o ofertă de lucru și o să vă dați acceptul, că probabil au fost închise alte colaborări.

Horoscop 18 decembrie 2025 – PEȘTI

Apar și la voi veștile bune, vin și banii ca să vă puteți lua lucrurile necesare acestui sfârșit de an, faceți cumpărături și nu lăsați cadourile pe ultima zi, înainte de Crăciun. Poate se împart premii, voucere și o să vă numărați și voi printre cei care vor fi recompensați cumva.

Horoscop 18 decembrie 2025 – BERBEC

O invitație care o să vă ia prin surprindere și o să vă adaptați programul încât să puteți ajunge la un spectacol sau la o conferință. Poate ați dat de o excursie pentru perioada sărbătorilor sau un concediu în regim last minute.

Horoscop 18 decembrie 2025 – TAUR

Se anunță un proiect bănos pentru anul viitor și o să puteți face niște achiziții importante dacă aveți bani. Se poate să preferați să rămâneți acasă de sărbători, dar atât familia, cât și prietenii vor câteva zile la aer curat.

Horoscop 18 decembrie 2025 – GEMENI

Vești bune: întâlniri care să vă ridice moralul, că poate nu erați hotărâți unde să petreceți Crăciunul sau Revelionul și vă treziți cu oferte. Apare cineva care v-a dus dorul și o să vă dați întâlnire și în una din zilele de sărbătoare ca să consolidați relația.

Horoscop 18 decembrie 2025 – RAC

Vin bani, poate se anunță un proiect bănos și anul viitor, că e anul vostru special și o să vă bucurați de un plus de prestigiu. Un tratament ar fi putut să-și fi făcut efectul și o să aveți o stare de spirit foarte bună și o să dați randament bun la serviciu.

Horoscop 18 decembrie 2025 – LEU

Se pare că ați avut suficient timp la dispoziție să realizați dacă relația cu ființa iubită duce la căsătorie, iar dacă nu, poate după sărbători aveți o discuție. Poate vă faceți timp pentru activitățile preferate ca să aveți un alt vibe și să emanați o stare de bună dispoziție.

Horoscop 18 decembrie 2025 – FECIOARĂ

Poate faceți comanda online pentru lucruri necesare familiei, pentru locuință și o să nimeriți și reduceri – sau poate tocmai de aceea le și luați, că sunt mai ieftine. Poate vă luați bilete de avion să zburati de sărbători undeva ca să vă destindeți, atât voi, cât și familia.

Horoscop 18 decembrie 2025 – BALANȚĂ

Se ivește ocazia să îndreptați o situație școlară, poate pregătiți copiilor o serbare, îi trimiteți într-o minivacanță, într-o excursie ca să profite de timpul liber. Poate vă deplasați cu ușurință în acest weekend spre o destinație mai îndepărtată ca să le faceți o vizită unor prieteni sau rude.

Horoscop 18 decembrie 2025 – SCORPION

Vin bani, mai sunt câteva demersuri de făcut ca să vă luați toți banii care vi se cuvin și să nu fiți uitați. Poate vă interesați de transport și cazare ca să fiți siguri că aveți unde sta dacă plecați într-un scurt concediu de sărbători.

