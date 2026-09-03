Pe scenă, Clooney a declarat că America traversează o criză profundă, dar e încrezător că se va redresa.

Cu Leul de Aur pentru întreaga sa carieră, George Cloney chiar a luat partea leului în seara de deschidere a celui mai vechi festival de film din lume. I-a eclipsat pe membrii juriului dar și pe realizatorii filmului programat în prima seară.

Starul american a savurat atenția de care s-a bucurat. A pozat îndelung și bine dispus. La un moment dat, Clooney a luat aparatul foto din mâna unui jurnalist și a început să le facă el poze celor din jur, stârnind hohote de râs.

Pe scenă, actorul a demonstrat emoționant felul în care filmele încurajează și cultivă toleranța.

George Clooney, actor: „Filmele nu opresc războaie, nu scad inflația, nu rezolvă probleme electorale, dar tot reușesc ceva remarcabil. Ne amintesc că un străin nu e niciodată un străin, ba chiar ar putea fi eroul poveștii altcuiva. Încă putem sta împreună în bezna sălii de cinema și simți empatie pentru oameni pe care nu i-am întâlnit vreodată. Nimeni nu râde ori plânge într-o limbă diferită. Părinții se îngrijorează la fel pretutindeni, copiii visează și iubesc cărțile la fel, ceea ce mă face să cred că nu suntem atât de diferiți pe cât ar vrea unii să credem. Trăim vremuri în care cei de la putere ori cei cu bani ne cultivă teama de străini”.

Clooney n-a uitat să-și repete declarațiile de dragoste pentru soție și cei doi gemeni ai lor, în vârstă de nouă ani.

George Clooney, actor: „N-am cuvinte să vă spun cât de mult îmi iubesc soția și cât sunt de mândru de ea și de cei doi copii ai noștri, mă rog, cel puțin de unul dintre ei. Apropo, copiii mei sunt singurii doi oameni din lume care cred că am făcut treabă bună în "Batman"”.

De altfel, trofeul pentru întreaga carieră l-a predispus la destăinuiri.

George Clooney, actor: „Am 65 de ani, totul e umbrit de un văl de melancolie, știți ce vreau să spun? Și când te speli pe dinți îți trece prin cap "Hmm, aveam dantură mult mai frumoasă cândva". Clooney a punctat și subiectul inteligenței artificiale, cu impact colosal asupra cinematografiei.

George Clooney, actor: „Mi-aș dori să evit să fiu folosit într-un fel sau altul într-o reclamă la tampoane la 20 de ani după ce mor”.

Actorul n-a putut ocoli nici subiectul cel mai arzător, derivele administrației Trump.

George Clooney, actor: „E puțin spus că America trăiește vremuri nefaste. Dar cred că o să depășim și momentul ăsta. Sunt suficient de bătrân ca să fi trăit momentul când, în 1968, orașele americane erau în flăcări. I-am pierdut pe Martin Luther King și Bobby Kennedy în același an, era foarte multă violență în SUA. Capitoliul era păzit cu tancurile. Am trecut prin mai multe perioade grele și asta e una dintre ele. Există un cuvând formidabil – kakistocrație, adică o țară condusă de oamenii cel mai puțin calificați. Cred că asta trăim acum (în SUA), dar o să ieșim la lumină”.