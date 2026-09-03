Ministerul de Interne anunță că va implementa măsuri adaptate pentru fiecare școală, în urma unor analize de risc privind violența sau consumul de substanțe interzise.

Potrivit Ministerului de Interne, în acest an școlar polițiștii vor acorda chiar mai multă atenție prevenirii consumului de droguri în rândul elevilor: „Va fi dezvoltat proiectul-pilot privind utilizarea echipelor canine în zona școlilor, în funcție de situația operativă. Structurile specializate vor interveni atunci când există indicii privind activități ilegale."

Corespondent PROTV: „În zona acelor școli și licee unde există informații că dealerii încearcă să îi atragă pe minori în capcana stupefiantelor, vom vedea polițiști și câini special antrenați să descopere droguri. Aceștia vor patrula de luni până vineri împreună cu jandarmii dimineața, la prânz și seara."

Polițiștii au descoperit și că în preajma unor școli există un risc crescut de accidente rutiere, întrucât trecerile pentru pietoni au marcajul șters ori sunt acoperite de vegetație. Acolo vor fi trimise mai des echipaje rutiere.

Potrivit poliției, în anul școlar care a trecut s-au înregistrat peste 2.700 de infracțiuni comise cu violență. Dintre acestea, 2.450 s-au petrecut în școli. Sunt mai puține acolo unde există sisteme de supraveghere video, dar, din păcate, 22% din unitățile școlare nu au așa ceva deocamdată. În Dolj, polițiștii au descoperit că:

Comisar-șef Dan Adrian, adjunctul șefului IPJ Dolj: „64 de unități de învățământ nu dispun de niciun fel de măsuri de securitate, pază umană sau sisteme tehnice împotriva efracției. Au fost organizate acțiuni pentru verificarea autovehiculelor destinate transportului școlar, fiind identificate 144, din care unul e nefuncțional, iar 16 nu aveau licențe de transport și inspecția tehnică periodică expirată."

În zona școlilor unde au fost găsiți elevi fumând ori chiar beți, polițiștii au verificat magazinele din apropiere. Agenții comerciali vor fi amendați dacă le vând minorilor băuturi alcoolice, energizante sau tutun.