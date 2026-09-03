Este vorba despre deja celebrul articol introdus de PSD în lege, pe care USR susține că a fost cu dedicație pentru Dominic Fritz. PSD acuză presiuni pentru ca primarul Timișoarei sa nu-și piardă postul, conform noii legi. Și în acest caz sunt în pericol 770 de milioane, bani din PNRR.

Scrisoarea Anei Gallego, șefa direcției generale pentru Justiție a Comisiei Europene, le-a fost trimisă și președintelui Nicușor Dan și prim-ministrului interimar Ilie Bolojan. Se referă la amendamentul introdus la Legea Integrității, numit și „amandamentul Fritz", pentru că edilul Timișoarei își va pierde mandatul în 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Documentul cere, în termen de două săptămâni, clarificări detaliate asupra a șapte probleme sesizate în textul legii.

Răspunsurile ar putea avea consecințe directe inclusiv asupra procesului de evaluare a viitoarelor cereri de plată transmise de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Reprezentanții de la Bruxelles vor să înțeleagă cum e posibil ca o eventuală incompatibilitate ori un conflict de interese constatat înainte de apariția legii, să producă efecte după intrarea ei în vigoare. Și să poată fi dispusă revocarea sau încetarea unui mandat în curs ori a unei funcții publice cu titlu de sancțiune.

Oficialul european întreabă și dacă încetarea mandatelor ține cont de o evaluare individuală a gravității fiecărui caz în parte și dacă măsura respectă principiul "ne bis in idem", care interzice sancționarea de două ori pentru aceeași faptă.

În plus, Comisia Europeană cere detalii despre căile de atac prin care se poate contesta încetarea mandatului ca urmare a aplicării legii.

Și președinta Comisiei Europene a reacționat în urma plângerilor venite de la două grupuri europarlamentare.

Corespondent PRO TV: „În urma scrisorii transmise de liderii PPE și Renew din Parlamentul European, Comisia Europeană a început să analizeze modificările aduse legislației privind integritatea și statul de drept din România. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a răspuns în scris că Executivul european monitorizează procesul și este în contact cu autoritățile române, cărora le-a reamintit obligațiile pe care le au. Comisia va face însă evaluarea oficială abia după ce România va trimite, în septembrie, cererea de plată din PNRR. Iar dacă va constata că legea încalcă legislația europeană, acest lucru poate avea consecințe asupra plății aferente acestei cereri”.

Între timp, PSD acuză USR că dezinformează Parlamentul European și Comisia Europeană pentru a interveni cu rezoluții și sancțiuni împotriva României, în încercarea de a-i salva mandatul lui Dominic Fritz.

Guvernul a transmis că a solicitat urgentarea verificării conformității Legii ANI cu principiile dreptului european în cadrul unei întâlniri tehnice, în format hibrid, cu comisarul european pentru justiție, Michael McGrath, și cu directori de specialitate. Infirmă însă categoric orice informație din spațiul public privind solicitări sau sugestii de tăiere a fondurilor europene.

Legea Integrității este jalon în PNRR în valoare de 770 de milioane de euro.