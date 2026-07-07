Producția, inspirată din situații reale, își propune să tragă un semnal de alarmă asupra unui fenomen care afectează tot mai multe familii.

„TRAFIC” spune povestea a doi tați care ajung să lupte, fiecare în felul său, pentru a-și salva copiii dintr-o lume dominată de droguri, violență și rețele infracționale.

Anghel Damian, regizor: „Sunt niște dependențe care sunt extrem de răspândite. Povestea noastră încearcă să pună focusul pe niște familii care sunt puse în această situație și ajung în niște puncte limită din care avem de învățat toți.”

Dragoș Bucur îl interpretează pe Doru Alexe, un curier a cărui viață se schimbă radical după ce fiul său este atras într-un anturaj periculos.

Dragoș Bucur, actor: „TRAFIC are un scenariu foarte bine scris. Este un serial care se ridică, după părerea mea, la nivelul celor cu care publicul este deja obișnuit de pe platformele de streaming.”

De cealaltă parte, Tudor Chirilă joacă rolul unui procuror care descoperă că nici propria familie nu este ferită de pericolele care îi pândesc pe adolescenți.

Tudor Chirilă, actor: „Este un serial cu o poveste care stă în picioare, cu o poveste actuală, cu situații limită din care, ca părinte, poți să-ți oferi ție un material ca reflecție vizavi de problemele adolescenților.”

Înaintea lansării, actorii, scenariștii și reprezentanții unui ONG au discutat despre consumul de droguri în rândul tinerilor, dar și despre nevoia ca astfel de subiecte să fie aduse în atenția publicului.

Melania Medeleanu, fondatorul Asociației „Zi de bine”: „Ne-am pus întrebarea: ce au ei în comun? Numitorul comun este golul, durerea. Întrebată la un moment dat o tânără cum ar descrie dependența, a răspuns: «ca o inimă frântă care nu mai știe să se apere». Este esențial să înțelegem că în familiile în care părinții știu unde este copilul meu, cine sunt prietenii lui, când știm toate astea, riscul de consum scade.”

Cu multă acțiune, suspans și întrebări incomode despre responsabilitatea părinților și pericolele din jurul adolescenților, „TRAFIC” va putea fi urmărit din 13 iulie la PRO TV și în avans pe VOYO.