O nouă lovitură pentru Rusia în Marea Azov. Ucraina a lovit alte 10 petroliere din „flota fantomă”. Traficul, întrerupt

Rusia utilizează petrolierele pentru a transporta petrol și produse petroliere rusești, ocolind sancțiunile internaționale, în timp ce feriboturile asigură logistica militară rusă, notează comandamentul ucrainean, potrivit EFE, citată de Agerpres.

La rândul său, șeful Forțelor de drone ucrainene, Robert Brovdi, cunoscut de asemenea sub porecla 'Magyar' datorită originii sale etnice, a precizat că numărul navelor din 'flota fantomă' rusă avariate în Marea Azov în această săptămână, de luni până duminică, se ridică la 90, printre acestea numărându-se petroliere, remorchere, feriboturi și nave-cargo.