O nouă lovitură pentru Rusia în Marea Azov. Ucraina a lovit alte 10 petroliere din „flota fantomă”. Traficul, întrerupt

Stiri externe
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Petrolier rus azov
Fcebook/Brovdi.Art

Forțele armate ucrainene au lovit noaptea trecută, în Marea Azov, alte zece petroliere din așa-zisa 'flotă fantomă' pe care Rusia o folosește pentru a eluda sancțiunile internaționale, precum și patru feriboturi, a anunțat duminică Statul Major ucrainean.

autor
Stirileprotv

Rusia utilizează petrolierele pentru a transporta petrol și produse petroliere rusești, ocolind sancțiunile internaționale, în timp ce feriboturile asigură logistica militară rusă, notează comandamentul ucrainean, potrivit EFE, citată de Agerpres.

La rândul său, șeful Forțelor de drone ucrainene, Robert Brovdi, cunoscut de asemenea sub porecla 'Magyar' datorită originii sale etnice, a precizat că numărul navelor din 'flota fantomă' rusă avariate în Marea Azov în această săptămână, de luni până duminică, se ridică la 90, printre acestea numărându-se petroliere, remorchere, feriboturi și nave-cargo.

Presa a relatat sâmbătă că, în urma atacurilor Ucrainei asupra petrolierelor, Rusia a suspendat temporar navigația pe canalul Don-Azov, care leagă râul Don de Marea Azov.

'Se pare că traficul prin strâmtoarea Kerci a fost întrerupt', a reacționat Brovdi, referindu-se la această suspendare temporară a traficului prin canalul maritim care separă Crimeea de Rusia și oferă acces la Marea Azov. 

Sursa: Agerpres

Etichete: marea azov, Rusia, Ucraina,

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