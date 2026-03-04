Măsura vine la o zi după ce autoritățile au anunțat arestarea mai multor persoane pentru „infracțiuni grave” — distribuirea de conținut pe rețele sociale care exprimă „simpatie” pentru atacurile iraniene asupra obiectivelor americane în regat, relatează AFP și EFE, preluate de Agerpres.

„Trădare" prin postări online

Potrivit Ministerului de Interne, persoanele arestate — în număr neprecizat — au utilizat imagini și mesaje, „unele concepute cu ajutorul inteligenței artificiale”, pentru a ataca „valorile și principiile națiunii”. Acțiunea a fost calificată drept „trădare”.

Bahrein, stat insular din Golful Persic cu 1,5 milioane de locuitori (circa jumătate străini), are majoritate șiită, dar este condus de o monarhie absolută sunită.

Proteste pro-iraniene reprimate

După atacurile americano-israeliene asupra Iranului, manifestații pro-iraniene au izbucnit în Manama. Participanții au încercat să ajungă la ambasada SUA pentru a protesta împotriva uciderii ayatollahului Ali Khamenei — „foarte respectat în comunitatea musulmană șiită”. Poliția a intervenit, au avut loc confruntări și arestări.

Iranul a lovit cu rachete și drone bazele americane din Golf. În Bahrein, ținta a fost baza navală unde este staționată Flota a 5-a SUA, „infrastructura acesteia fiind serios avariată”. Drone au lovit și hoteluri din apropiere, pentru că ar fi găzduit militari americani.