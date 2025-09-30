„Madonna, de nerecunoscut pe străzile din Paris. Ținuta excentrică cu care au surprins-o paparazzii. FOTO

30-09-2025 | 08:47
madonna
Profimedia

Superstarul în vârstă de 66 de ani a ieșit înfofolită într-o haină de blană neagră, alături de Akeem, 29 de ani, în timpul Paris Fashion Week, luni (29 septembrie), la Paris, Franța. Madonna a fost fotografiată schimbând câteva ținute.

Ioana Andreescu

A purtat haina de blană o vreme, apoi a fost văzută cu un top negru din dantelă dedesubt. La un moment dat, interpreta piesei „Gone Gone Gone” și-a pus un șal suplimentar pe cap, potrivit People.

Iubitul ei a purtat și el o ținută elegantă, cu o geacă de piele și blugi. Cei doi fuseseră văzuți mai devreme în acea zi la prezentarea de modă Saint Laurent Spring/Summer 2026. La eveniment a participat și fiica Madonnei, Lourdes Leon.

Artista a anunțat recent că următorul ei album va fi lansat în 2026. Madonna și Lourdes Leon își fac simțită prezența la Paris Fashion Week Duo-ul mamă-fiică a participat luni, 29 septembrie, la prezentarea colecției de primăvară/vară 2026 pentru femei a casei Saint Laurent și au ales ținute asortate,pentru această ieșire plină de stil.

Interpreta hitului „Ray of Light”, în vârstă de 67 de ani, a purtat o cămașă neagră din piele, cu mânecă lungă, închisă cu nasturi și prinsă în talie cu o curea, asortată cu o fustă transparentă și dresuri negre.

Vedeta pop și-a completat look-ul cu o pereche de ochelari de soare negri, două coliere cu diamante purtate la gât, un șal de blană și pantofi negri lăcuiți, cu vârf ascuțit. Leon, 28 de ani, a optat pentru un look simplu — o rochie neagră, de lungime midi, care îi cădea elegant pe corp. Ținuta a fost completată cu dresuri negre transparente și pantofi negri lăcuiți, cu vârf ascuțit, exact ca ai mamei sale. Ambele au purtat părul coafat în onduleuri fine care le cădeau peste umeri.

Sursa: People

Madonna s-a bucurat de o zi în familie cu copiii ei la faimosul Palio di Siena din Toscana, sâmbătă. Regina popului, în vârstă de 67 de ani, nu putea să-și ștergă zâmbetul de pe față în timp ce urmărea cursa de cai italiană.

Una dintre cele mai apreciate artiste la nivel mondial, nu doar prin muzica şi stilul său inconfundabile, cât şi prin show-urile pe care le realizează la orice concert, Madonna (nume complet Madonna Louise Veronica Ciccone) s-a născut la 16 august 1958.

 

Madonna l-a îndemnat pe Papa Leon să viziteze Gaza într-o misiune umanitară pentru a ajuta copiii palestinieni care mor de foame, spunând că „nu mai este timp”, a relatat CNN.

