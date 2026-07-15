Zendaya, Anne Hathaway și Lupita Nyong’o au atras toate privirile prin ținutele lor impresionante, la evenimentul dedicat uneia dintre cele mai așteptate producții cinematografice ale anului, scrie Daily Mail.

Zendaya a oferit una dintre cele mai memorabile apariții ale serii. Actrița premiată cu Emmy, în vârstă de 29 de ani, a pășit pe covorul roșu de la AMC Lincoln Square într-o rochie albă spectaculoasă, fără bretele, semnată de brandul avangardist Matières Fécales.

Ținuta a fost completată de o pereche de aripi impresionante din pene albe, purtate pe spate, într-o posibilă trimitere la Icar, personajul din mitologia greacă asociat cu zborul și apropierea de divinitate.

Rochia mulată i-a evidențiat silueta, iar fanta amplă până la coapsă a adăugat un plus de dramatism ținutei. Zendaya a completat look-ul cu pantofi albi cu toc înalt și cercei lungi, argintii, în stil candelabru.

Un look natural pentru rolul zeiței Atena

Pentru apariția de la premieră, Zendaya a ales un machiaj discret, care i-a pus în valoare frumusețea naturală. Vedeta interpretează rolul zeiței Atena în adaptarea epică a lui Christopher Nolan, programată pentru lansare în 2026. Părul brunet și ondulat a fost prins într-o împletitură lejeră, cu câteva șuvițe lăsate libere pentru un efect relaxat.

Zendaya nu a venit pe covorul roșu alături de soțul său, Tom Holland, care face parte și el din distribuția filmului. Actorul, în vârstă de 30 de ani, îl interpretează pe Telemachus, fiul lui Odiseu, personaj jucat de Matt Damon.

Holland a ajuns la scurt timp după Zendaya, purtând o ținută elegantă complet neagră.