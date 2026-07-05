Actrița a atras toate privirile duminică, la evenimentul de promovare a noului film „The Odyssey”, organizat la clădirea IET din Londra, unde a apărut alături de colegele sale de distribuție Lupita Nyong'o, Anne Hathaway și Samantha Morton, scrie Daily Mail.

În vârstă de 29 de ani, Zendaya a ales o ținută spectaculoasă, drapată, completată de o eșarfă asortată purtată pe cap, într-o nouă demonstrație a stilului care a consacrat-o pe covorul roșu.

Ținuta spectaculoasă cu care Zendaya a cucerit covorul roșu

Cunoscută pentru conceptul de „method dressing”, prin care își adaptează ținutele la universul filmului pe care îl promovează, Zendaya a ales și de această dată accesorii inspirate de tema producției.

Actrița a purtat o pereche de cercei din aur semnați Barron London, realizați din discuri antice datând din primul mileniu î.Hr., montate în aur galben de 18 karate și diamante.

Look-ul a fost completat de un inel cu diamant oval, tăietură Old Mine Cut, precum și de mai multe inele din colecțiile „Twist” și „Marquise”, toate realizate din aur galben și diamante.

Ținuta, aparent minimalistă, a atras atenția prin spatele complet gol și eșarfa elegantă purtată pe cap.

Alături de ea s-a aflat și soțul său, Tom Holland, coleg de distribuție în film.

Lupita Nyong'o a impresionat într-o rochie alb-negru cu un decolteu amplu, în timp ce Anne Hathaway a mizat pe un look inspirat din moda anilor 2000, purtând o rochie mini albă și cizme din piele întoarsă până la genunchi.

La eveniment au fost prezenți și ceilalți membri ai distribuției: Benny Safdie, John Leguizamo, Tom Holland, Matt Damon, Robert Pattinson, Himesh Patel, regizorul Christopher Nolan și producătoarea Emma Thomas.

Regizat de Christopher Nolan, „The Odyssey” reprezintă o adaptare cinematografică a celebrei epopei antice „Odiseea”, scrisă de Homer. Filmul urmărește aventura regelui grec Ulise (Odysseus), care încearcă să revină acasă după Războiul Troian și să se reîntâlnească cu soția sa, Penelopa.