Contractul are ca obiect servicii de pază Staţia CF Bucureşti Nord grupa A şi B şi sediul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti.

Tipul procedurii este licitaţie deschisă.

Valoarea estimată a contractului este de 3,012 milioane de lei, fără TVA. Contractul va fi finanţat din fonduri proprii ale CFR SA.

Care este garanția de participare

Ofertanţii vor demonstra un nivel minim al cifrei de afaceri medii anuale pe ultimii trei ani , respectiv 2023, 2024, 2025, în valoare de 6.023.900 lei. Valoarea garanţiei de participare este de 30.100 de lei.

Achiziţia nu implică încheierea unui acord-cadru şi nu intră sub incidenţa acordului privind achiziţiile publice.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor sau a cererilor de participare este 7 mai 2026, ora 15:00.

În 2024, CFR SA a înregistrat datorii totale de aproximativ 1,736 miliarde de lei, din care circa 15,6 milioane de lei reprezentau sume restante către bugetul de stat, instituții de creditare și parteneri comerciali.