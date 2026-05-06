El a precizat că Marocul a preluat regulile din Europa în privinţa produselor alimentare deoarece aici este cea mai mare piaţă pentru ţara lui. El spune că Marocul nu poate exporta direct în România din cauza logisticii.

Ambasadorul Marocului a afirmat că nu vor fi efecte negative asupra Europei în urma acordului Mercosur, dar a precizat că problema o reprezintă controlul sanitar.

"Cred că nu vor fi efecte negative asupra Europei. Problema este cu controlul sanitar. Aceasta este problema majoră şi nu avem nişte soluţii foarte clare. Noi suntem un exportator mare. Exportăm patru miliarde de euro în legume şi fructe. Totul este testat şi controlat în Maroc pentru că trebuie să certificăm produsele. Trebuie să facem totul digital cu Europa şi responsabilitatea controlului este la plecare. Apoi au loc controale prin sondaj în UE, dar nu la aceeaşi scară.", a explicat ambasadorul Marocului, la conferinţa "Diplomaţie în agribusiness. Provocări şi oportunităţi într-un context global în schimbare", organizată de AgroTV, în parteneriat cu Profit.ro.

El a precizat că în Maroc produsele sunt testate pentru pesticide.

”România are cea mai bună poziție dată de Dumnezeu”

"La noi este un control sistematic pentru pesticide. În America Latină şi în America în general este o filosofie diferită legată de pesticide şi antibiotice. Antibioticele se folosesc pentru a mări nivelul de grăsime sau pentru îngrăşarea animalelor. În Europa este interzis. Şi la noi la fel, pentru că noi am preluat prevederile din Europa, pentru că piaţa cea mai importantă este Europa. Problema este cum educăm producătorii. Este problema cum îi educăm, să le vindem noi tehnologii şi noi moduri de a produce produse sustenabile. Şi asta este foarte dificil", a mai transmis Hassan Abouyoub.

El a explicat de ce Marocul nu poate exporta fructe şi legume direct în România.

"Noi importăm oi din Constanţa, Hunedoara şi exportăm, nu direct în România, din motive logistice, în special din Olanda şi din Franţa, exportăm multe fructe, roşii pe care le aveţi din Maroc. Marocul este exportator lider în domeniul fructelor. Am încercat să găsesc o soluţie pentru această logistică, având în vedere faptul că România are cea mai bună poziţie dată de Dumnezeu, pentru logistică, dar nu este dezvoltată suficient. Ştiu Portul Constanţa din 1978, am văzut o evoluţie importantă a portului ca tehnologie, dar suntem victima logisticii", a mai declarat Hassan Abouyoub.