Cel mai bogat pământean a reacționat la o filmare care prezenta uimitoarele galerii subterane din România, un adevărat tărâm magic modelat de om. Postarea compară imaginile din salină cu universul fantastic din „Stăpânul Inelelor” și a atras milioane de urmăritori.

Salina Slănic Prahova atrage admirația celui mai bogat om din lume. Elon Musk a fost plăcut surprins pe o rețea socială când a văzut imagini din subteranele sculptate de om și natură. Totul după ce pe un cont al fanilor trilogiei „Stăpânul Inelelor”, Salina Slănic a fost comparată cu Minele din Moria, un tărâm fictiv din universul filmelor lui Tolkien.

"Salina Slănic (nr- Prahova) din România este cel mai apropiat lucru de pe Pământ de Minele din Moria". Asta spune comentariul care a însoțit imaginile, pe o pagină a admiratorilor cărților lui Tolkien transpuse în filme, cu un succes uriaș. Postarea a avut peste 4 milioane de vizualizări în toată lumea și a primit 73 de mii de like-uri.

Iar dintre cele peste 800 de comentarii, s-a remarcat cel al lui Elon Musk, de pe contul său oficial. „Wow”, a scris Musk.

Turiștii străini, fermecați de galeriile salinei

„Wow”, a spus Owen, un turist american pe care l-am întâlnit în salina din România: „Este uimitor, nu mă așteptam ca asta să se ascundă sub pământ”.

În primul film din trilogia „Stăpânul Inelelor”, Minele din Moria sunt un vast tărâm subteran construit de pitici pentru a exploata mithrilul, un metal rar și extrem de valoros.

Simona Drăgoi, reprezentant Salina Slănic Prahova: Mina este impresionantă, noi o numim o catedrală, este o minune a celor care au reușit să exploateze sarea în acest fel.

Bogdan Stanciu, reprezentant Tolkien Society România: Potrivită și foarte măgulitoare paralela între minele din Moria și minele de sare de la Slănic Prahova. În primul rând, se aseamănă prin scala și aspectul arhitectural absolut copleșitor. cu camerele enorme de zeci de metri înălțime, cu pereți săpați în sare.

La sfârșitul lui 2024 și imagini din Salina Turda au făcut ocolul lumii. Atunci, locul a fost vizitat de celebrul influencer Mister Beast. El a postat un video de 20 de minute, văzut de peste 30 de milioane de oameni într-o singură zi.