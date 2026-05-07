Cei doi bărbaţi au fost deja condamnaţi cu privire la fapte similare, precizează într-un comunicat procuroarea Republicii din Laval, Anne-Lyse Jarthon.

Ei au fost arestaţi de către jandarmi, marţi, la domiciliu.

O anchetă judiciară a fost deschisă de către Parchetul din Laval, în urma unor degradări ale unor pietre de mormânt în noaptea de 15 şi 16 aprilie, în sudul departamentului Mayenne.

Plasaţi în arest, ei au recunoscut că au furat în total 94 de statuete şi ornamente din bronz în şase cimitire din Mayenne şi în nouă cimitire în Ille-et-Vilaine, un prejudiciu estimat între 20.000 şi 25.000 de euro.

Ei urmau să fie judecaţi joi în înfăţişare imediată cu privire la ”furturi în grup însoţite de degradări şi profanări de morminte”, însă dosarul a fost amânat la 16 iunie, a anunţat procuroarea Anne-Lyse Jarthon.