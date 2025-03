Un mare om de cinema se îndoiește de moralitatea unor actrițe din #MeToo: ”Nu te duci la hotel cu regizorul”. Pe cine laudă

Un influent fost agent din cinematografia franceză, Dominique Besnehard, creatorul serialului TV de mare succes "Dix pour cent", a pus sub semnul întrebării comportamentul actriţelor care i-au acuzat de viol pe Harvey Weinstein şi pe Gerard Depardieu, în timpul unei audieri turbulente care a avut loc joi în Adunarea Naţională din Paris, informează AFP.

Dominique Besnehard, în vârstă de 71 de ani şi care lucrează în această industrie de 50 de ani, a declarat că el aparţine "lumii vechi", în debutul audierii sale în faţa comisiei de anchetă privind violenţele comise în industria cinematografică.

El a fost chestionat în legătură cu comportamentul actorului Gerard Depardieu, cu care a lucrat în trecut şi în favoarea căruia a semnat o petiţie în semn de sprijin, "din fidelitate" pentru fiica acestuia, Julie.

Dominique Besnehard a răspuns implicând-o pe actriţa Charlotte Arnould, care l-a acuzat pe Gerard Depardieu că a violat-o în reşedinţa sa.

Actorul a fost pus sub acuzare în acest dosar, iar Parchetul a cerut deschiderea unui proces împotriva starului francez.

”Actrițele mergeau în camera lui Weinstein pentru a-și clădi o carieră americană”

"În general, orele de actorie se fac în cadrul unui curs de teatru, nu te duci la locuinţa unui actor", a declarat Dominique Besnehard.

Cât despre Gerard Depardieu, Dominique Besnehard a declarat că îşi asumă sprijinul pentru un om pe care l-a văzut "intrând în vrie după moartea fiului său" Guillaume, în 2008, şi a reiterat totodată "prezumţia de nevinovăţie".

El a vorbit, de asemenea, despre scandalul în care este implicat Harvey Weinstein, un influent producător de la Hollywood până la spectaculoasa lui cădere în dizgraţie în 2017, când zeci de femei l-au acuzat de hărţuire, agresiune sexuală şi viol, declanşând mişcarea globală #MeToo.

Şi în acest caz, Dominique Besnehard a pus sub semnul întrebării comportamentul reclamantelor: "Când eram agent, am văzut actriţe care depăşeau uneori limitele. Nu te duci la hotel cu un regizor. Scuzaţi-mă, dar când Weinstein venea la Cannes, anumite actriţe mergeau în camera lui pentru a-şi construi, probabil, o carieră americană. Am văzut aceste lucruri! Chiar şi unele actriţe pe care eu le reprezentam s-au dus acolo!".

În schimb, el a salutat curajul altor actriţe, care, după părerea lui, au refuzat acest tip de propuneri. "Poate că eu sunt persoana care le cunoaşte cel mai bine pe actriţe", a adăugat el, citând staruri precum "Nathalie Baye şi Isabelle Adjani".

A lăudat actrițele de caracter, dar și utilitatea #MeToo

"Nu cred că Isabelle Huppert, când era o tânără actriţă, mergea la hotel cu un producător care avea o reputaţie proastă", a adăugat el, lăudând exemplul unei alte vedete a cinematografiei franceze.

Totuşi, Dominique Besnehard a salutat mişcarea #MeToo: "Este importantă, pentru că acum nu mai putem spune că nu ştim".

Aceasta a fost una dintre cele mai turbulente audieri în faţa comisiei de anchetă, care a intervievat zeci de oficiali din domeniul culturii şi filmului şi care urmează să îşi prezinte raportul peste o lună.

"Dacă acesta este procesul meu, atunci eu plec de aici! Încetaţi să mai faceţi morală lumii întregi, începe să fie prea mult!", a declarat producătorul Dominique Besnehard, adresându-se preşedintei comisiei. El a rămas în cele din urmă în sală mai mult de o oră.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: