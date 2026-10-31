La finalul ediției, antrenorii au avut de făcut alegeri importante: „A venit momentul să hotărâți cine merge alături de voi în etapa următoare”, le-a spus Pavel Bartoș antrenorilor.

Vocea României a fost lider de audiență aseară, în intervalul 20:28 – 23:55, în rândul publicului național, activ cu relevanță comercială, cu vârsta cuprinsă între 20 și 60 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. Emisiunea a înregistrat 7.8 puncte de rating și 27.2% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 5.8 puncte de rating și 20.3% share. În rândul publicului Național 4+, în același interval orar, emisiunea a înregistrat 7.6 puncte de rating și 23.8% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 5.3 puncte de rating și 16.8% share. Peste 3.1 milioane de telespectatori din întreaga țară au urmărit cel puțin un minut al emisiunii.

Antrenorii au decis aseară ce concurenți din echipele lor vor merge mai departe, în etapa confruntărilor:

Echipa Theo & Horia: Iulia Petrea, Mihai Teacă, Teodora Sava, Briana Văduva, Gabriela Amza, Titus Pop, Claudia Bouleanu, Alexandra & Cristina, Dragoș Udilă, Tudor Gavrilă, Luca Mastacan, Giulia Haidău, Daria Cucu, Ion Donciu;

Echipa Irina: Lizuca Bîgu, Horia Neșcu, Alina Nădrag, Georgiana Munteanu, Maya Giotea, Corina Sucarov, Raluca Oaida, Andreea Dincă, Bogdan Selagea, Hayley Crosbie, Maria Jugănaru, Bogdan Savin, YXNG, Mina Blue;

Echipa Smiley: Lavinia Pisăliță, Youssef Zaki, Simina Colopelnic, Marius Georgescu, Cătălina Mihai, Rareș Ioan, Dafina Bușu, Ioana State, Andra Ghiță, Ștefan Munteanu, Elisa Popovici, Alexandru Slăvescu, Alexandru Stoica, Daria Peltea;

Echipa Tudor: Francoise Manuel, Timea Csaszar, Daria Bostan, Alessia Anghel, Bogdan Mișcoci, Dominique Simionescu, Rebecca Oatu, Eduard Cotoară, Elisa Petre, Rebecca Zaharia, Bianca Dan, Robert Iosifescu, Pantaleo Tritto, Nicoleta Plămădeală.

Vinerea viitoare, de la ora 20:30, începe etapa confruntărilor la Vocea României. Emisiunea este disponibilă, în avans, pe VOYO.