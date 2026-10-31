Odată ce îi treci pragul, descoperi că nu este deloc o sală de lectură obișnuită, relatează Time Out.

Pisicile se plimbă printre rafturi, lenevesc în razele soarelui și supraveghează totul din colțișoare pe care și le-au revendicat deja ca fiind ale lor.

Nici colecția de cărți nu trebuie trecută cu vederea. Rafturile găzduiesc o varietate impresionantă de titluri: cărți de nonficțiune, romane, volume traduse, dar și câteva cărți vechi, greu de găsit, care îi așteaptă pe cititorii suficient de răbdători să le descopere.

Pentru iubitorii de cărți care nu se supără dacă printre pagini își face apariția și o pisică, Biblioteca Mongkolsiri este o alternativă discretă și fermecătoare la cafenelele cu pisici din Bangkok. Accesul în ea este gratuit.