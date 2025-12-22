Tudor Chirilă: ”Nicolae Ceaușescu a fost un criminal care a ordonat foc împotriva propriului popor”

Stiri Mondene
22-12-2025 | 08:55
Tudor Chirila
Facebook: Tudor Chirila

La 36 de la Revoluția din 1989, care a dus la căderea regimului comunist din România, actorul și muzicianul Tudor Chirilă le readuce aminte celor care îl ”glorifică” pe Nicolae Ceaușescu că acesta a fost ”un criminal”.

autor
Cristian Matei

Într-un mesaj publicat pe Facebook, artistul spune că sacrificiul ”eroilor” care au murit în urmă cu 36 de ani ”a fost confiscat, însă de Securitatea lui Ceaușescu care a reușit să păstreze puterea încolonându-se tăcut în spatele lui Ion Iliescu, a FSN-ului și a camarilei lui”.

Tudor Chirilă mai afirmă că este ”păcat că copiilor noștri nu are cine să le predea istoria comunismului în România”.

Mesajul complet al lui Tudor Chirilă:

Nicolae Ceaușescu a fost un criminal care a ordonat foc împotriva propriului popor. Asta nu e o anecdotă, este adevărul probat de documente. Cei care au murit, au murit pentru că au vrut Libertate, au vrut să trăiască liberi și să scape din întunericul comunismului cu frig, foame și mai ales frică. Pentru asta ei și-au riscat viața și peste opt sute dintre ei au murit.
Mormintele lor se află în Cimitirul Eroilor Revoluției. Sacrificiul lor a fost confiscat însă de Securitatea lui Ceaușescu care a reușit să păstreze puterea încolonându-se tăcut în spatele lui Ion Iliescu, a FSN-ului și a camarilei lui.

Citește și
Rodica Mandache
Rodica Mandache, la 36 de ani de la Revoluție: „România poate a evoluat, dar viața e atât de grea încât nu ne mai dăm seama”

A urmat apoi discreditarea oricăror încercări de a da României un start cu adevărat democratic. Punctul opt de la Timișoara nu a trecut, partidele istorice reînființate au fost compromise, în figuri politice ca Ion Rațiu sau Corneliu Coposu s-a aruncat cu noroi, disidenți ca Doina Cornea au fost stigmatizați, minerii au venit chemați de Iliescu să bată bucureștenii care au manifestat în stradă pentru înlăturarea foștilor activiști comuniști, alegeri libere, punctul 8 de la Timișoara și democrație reală. Regelui Mihai I al României i-a fost refuzată ani de zile intrarea în țară.

Mulți spun că eroii din Decembrie 89 au murit degeaba. Ei au murit pentru că nu mai voiau, pentru că nu mai puteau, pentru că nu mai voiau să trăiască cum au văzut că au trăit părinții lor.
Ce s-a întâmplat după moartea lor este responsabilitatea celor care au supraviețuit. România de azi care n-a fost în stare să-i judece pe cei vinovați, să ducă la capăt procesul lui Iliescu, România coruptă, România mafiotă este opera foștilor securiști care au preluat puterea tăcut, cu sânge rece, aplicând într-un mediu nou, confuz și îmbătat de libertate toate tehnicile diversioniste deprinse în ani de zile de poliție politică contra poporului român.

Asta însă nu-i face pe Eroii revoluției mai puțini eroi și nici pe Nicolae Ceaușescu dictatorul care i-a construit pe securiști și aparatul lor represiv, a demolat biserici și a ras cartiere de pe fața pământului, mai puțin criminal. Glorificarea lui Ceaușescu, nu înseamnă decât trădarea memoriei celor care au fost călcați de tancuri și împușcați fără milă de soldați sau securiști în 1989.

Simulacrul de proces pe care l-a avut, a fost tot opera diversiunii securiste. Dacă Ceaușescu vorbea cădeau toți sau mult mai mulți. El nu a răspuns în fața propriului popor cu ce era mai important: adevărul despre construcția infernală de represiune pe care a desăvârșit-o în peste 20 de ani.

Ce păcat că copiilor noștri nu are cine să le predea istoria comunismului în România. Ce păcat că atunci când se vorbește despre "identitatea noastră națională" se vorbește despre orice, mai puțin despre rana deschisă de cincizeci de ani a acestui popor. Și care începe să facă coaja periculoasă a uitării.

PS. Astăzi de la ora 18:00 va fi un marș în memoria eroilor Revoluției care începe din Piața Victoriei si ajunge în Piața Revoluției via Universitate”.

S-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România: ”Am fost inconștienți”

Sursa: Pro TV

Etichete: revolutie, Tudor Chirilă,

Dată publicare: 22-12-2025 08:44

Articol recomandat de sport.ro
Obiceiul cu care Arnold Schwarzenegger lasă mască orice om: „Îl savurează în loc de desert”
Obiceiul cu care Arnold Schwarzenegger lasă mască orice om: „Îl savurează în loc de desert”
Citește și...
Nicușor Dan a depus o coroană de flori pentru eroii Revoluției din 1989. Mesajul președintelui și premierului României. FOTO
Stiri actuale
Nicușor Dan a depus o coroană de flori pentru eroii Revoluției din 1989. Mesajul președintelui și premierului României. FOTO

Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au transmis mesaje cu ocazia comemorării victimelor Revoluției din 1989, subliniind importanța libertății și a democrației câștigate în urmă cu 36 de ani.

Rodica Mandache, la 36 de ani de la Revoluție: „România poate a evoluat, dar viața e atât de grea încât nu ne mai dăm seama”
Stiri actuale
Rodica Mandache, la 36 de ani de la Revoluție: „România poate a evoluat, dar viața e atât de grea încât nu ne mai dăm seama”

Actriţa Rodica Mandache declară, pentru News.ro, că la 36 de ani de la Revoluţie, România nici nu a involuat, nici nu a evoluat, sau poate a evoluat dar nu ne mai dăm seama”.

 

Marş memorial pe 21 decembrie, de la Piaţa Victoriei la Piaţa Revoluţiei: „Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine”
Stiri actuale
Marş memorial pe 21 decembrie, de la Piaţa Victoriei la Piaţa Revoluţiei: „Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine”

Un marş memorial pe traseul Piaţa Victoriei - Piaţa Universităţii - Piaţa Revoluţiei, este anunţat pentru 21 decembrie, de la ora 17.00.

36 de ani de la Revoluție. Cineastul Cristian Mungiu: ”Societatea e ruptă în două, radicalizată, discursul public e isteric”
Stiri Mondene
36 de ani de la Revoluție. Cineastul Cristian Mungiu: ”Societatea e ruptă în două, radicalizată, discursul public e isteric”

Regizorul, scenaristul şi producătorul Cristian Mungiu, face o analiză dură a României actuale, la 36 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989.

Recomandări
Nicuşor Dan deschide discuţiile publice cu magistraţii la Cotroceni. Întâlnirile confidenţiale, reprogramate
Stiri actuale
Nicuşor Dan deschide discuţiile publice cu magistraţii la Cotroceni. Întâlnirile confidenţiale, reprogramate

Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte, luni, cu reprezentanţii magistraţilor care doresc să îi expună problemele din sistem, el afirmând că va fi o discuţie publică, cu reprezentanţii care doresc să transmită un mesaj.

Fost judecător: „Când ai magistraţi terorizaţi, înseamnă că CSM şi-a greşit menirea. Magistraţii nu se simt protejați”
Stiri actuale
Fost judecător: „Când ai magistraţi terorizaţi, înseamnă că CSM şi-a greşit menirea. Magistraţii nu se simt protejați”

Fostul judecător Cristi Danileţ afirmă că, atunci când sunt magistraţi terorizaţi in instanţe şi parchete, magistraţi cărora le este frică să se întâlnească fie şi cu preşedintele României, înseamnă că CSM şi-a greşit menirea.

Trafic infernal pe A1 după vama Nădlac. Coloane de maşini de până la 11 kilometri la Margina
Stiri actuale
Trafic infernal pe A1 după vama Nădlac. Coloane de maşini de până la 11 kilometri la Margina

Se circulă cu dificultate pe A1, după intrarea în țară prin vama Nădlac. Ieri, s-a format o coloană de mașini care s-a întins pe 11 kilometri la nodul rutier din zona localității Margina.

Top citite
1 fructe si legume
Shutterstock
Doctor de bine
De ce au inima și rinichii nevoie zilnic de legume. Explicațiile specialiștilor
2 Barbat dormind
Getty Images
Doctor de bine
Somnul după masă poate ascunde o suferință a ficatului. Medic: „Duce la ciroză”
3 colinde de craciun
Shutterstock
Stiri Diverse
Povestea colindului „O, ce veste minunată” – originea unei tradiții vechi
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 Decembrie 2025

31:23

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E32

23:19

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 30

22:18

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28