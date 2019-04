Trupa românească de alternativ-rock Unflicted își lansează primul album. Interviu cu Vlad B. și Vlad P.

Facebook.com

Încă o trupă românească își încearcă norocul pe scena autohtonă de alternativ-rock. Se numește Unflicted, un cuvânt care ... nu înseamnă nimic.

UNFLICTED este un cuvânt inventat de cei 4 bucureșteni care fac parte din această trupă, ca să se deosebească în multitudinea de trupe care apar și dispar peste noapte, și ca să arate că au o direcție proprie.

Au muncit 3 ani de zile pentru a putea lansa primul lor album, intitulat "Naiade" - eveniment care va avea loc în cadrul unui show pe 8 mai, în club Expirat din București.

Unele dintre piesele incluse pe albumul de debut au fost deja lansate în concerte și pot fi ascultate și online, pe pagina de Youtube a trupei sau pe Spotify. Iar prima impresie este că avem de-a face cu o trupă care oscilează între alternativ-rock, puțin grunge și uneori chiar soft-rock - dar care, de fiecare dată, învinge printr-un "sound" plin, suficient de convingător dacă vă plac piesele cu riff-uri mai aspre, dar cu refrene melodioase.

Am stat de vorba cu cei doi Vlad din UNFLICTED - Vlad Bâra (chitară) și Vlad Pintilie (voce) - și așa am aflat că ei sunt rockeri, dar sunt și sentimentali în același timp. Ca noi toți, de altfel ... :)

Cristian Matei "Mumu": Înainte să vorbim despre lansarea primului vostru album aș vrea să ne povestiți puțin despre muzica voastră, în general vorbind. Eu, cel puțin, sunt ușor confuz când va ascult piesele pe Spotify, pentru că nu știu pe ce "raft" să vă pun. O dată am impresia că aveți un "sound" grunge-alternativ (piesa "Loss"), ceea ce îmi place, iar altă dată parcă sunați a balade și folk-rock (piesa "Desprins", ceea ce nu e neapărat pe gustul meu :) În plus, am văzut pe Youtube că ați fost apreciați și de Margareta Pâslaru, ceea ce ar confirma oarecum a 2-a variantă, aceea mai soft. De ce contează asta? Pentru că eu, ca simplu ascultător, trebuie să îmi dau seama exact unde vă încadrați, ca să stiu dacă dau play la o piesă de-a voastră atunci când am chef de un anume gen. Voi cum vă vedeți, ca stil de muzică și orientare artistică? Vreți să împăcați și capra și varză? :) Adică vreți un public din ambele tabere?

Vlad Pintilie: "Există pe albumul Naiade, așa cum ai observat, contrast. Ideea e că piesele care au un sound mai soft sunt, în mare parte, acustic-electrice. Suntem rockeri, dar avem o latură sensibilă. Dacă în adolescență și imediat după am fi vrut să cântăm doar piese care să ne dea ocazia să fim niște duri, acum că am mai crescut, am început să acceptăm mai mult și această latură. Ar fi o idee, totuși, să facem și o variantă mai cu distors pentru Aello sau Desprins! Îți promitem că vei găsi în continuare pe Spotify piese în genul celor care îți plac deja. În același timp, noi continuăm să amestecăm în oala noastră de alt-stoner-rock și să adăugăm propria rețeta de "Sugar, Spice and Everything Nice". Nu suntem cu picioarele în două bărci. Nu vrea lumea să vadă, dar, barca noastră e mai lată :) Nu ne interesează să cântăm folk, dar cu siguranță vrem să construim în alt-rock-ul românesc latura Unflicted."

Vlad Bâra: "Și mai e și elementul surpriză: auzi că lansăm o piesă nouă, da’ nu știi - e cu distors sau cu acustică? Lăsând glumă la o parte, compunem cum simțim în momentul respectiv și se întâmplă uneori să trecem de la o “extremă” la altă cu aceeași piesă. Aello, spre exemplu, a început ca o piesă spre stoner, așa, cu distors și tobe rock’n’roll, dar i-am făcut înainte să o terminăm și o variantă acustică, la care am scos o armonie pe 2 chitări din senin, așa, și ne-a plăcut atât de mult încât am zis că o lăsăm acustică. Alea 2 chitări s-au transformat în partea a doua a refrenelor de la Aello, și o bucată de solistică, deci.. nici măcar noi nu ne propunem să facem ceva anume de cele mai multe ori :)"

FOTO: Vlad Bâra (chitară)

Cristian Matei "Mumu": De la ce vine Unflicted? Pentru că n-am reușit să găsesc nicio explicație în căutările mele de pe internet.

Vlad Pintilie: "Este un cuvânt inventat de noi, tocmai pentru a fi unic. A fost gândit ca opus semantic lui "inflicted"."

Vlad Bâra: ".. și/sau “afflicted”.

Cristian Matei "Mumu": Lăsând la o parte gluma cu Margareta Pâslaru, care este o artista de legendă în România, între noi fie vorba, am văzut că ați deschis deja show-uri pentru trupe de calibru precum Mother's Cake sau Hed PE. Asta, deși nu aveți nici măcar un album lansat oficial, ci doar câteva piese. Deci bravo. Dar ce vreau eu să va întreb este care sunt trupele românești pe care voi le admirați cel mai mult și pentru care ați vrea să "deschideți" pur și simplu din plăcere, nu doar ca oportunitate. Și da, știu că va place Omul cu Șobolani.

Vlad Pintilie: "Robin and the Backstabbers, The Mono Jacks, Byron, Zdob și Zdub, Alternosfera, Coma, Vița de Vie."

Vlad Bâra: "Coma, Firma, Alternosfera, Urma."

Cristian Matei "Mumu": La fel ca mulți alți artiști de pe scena muzicală underground din România, vreo 99 %, adică, și voi faceți muzică din plăcere, în timpul liber, pe banii voștri și cu forțe proprii, independenți. Cu ce va ocupați când nu cântați și cât de greu este să împaci cele două vieți - poate chiar 3 vieți - dacă mă gândesc la viața de la locul de muncă, viață de muzician și viață de .. familist, poate, nu știu. Care sunt cele mai mari greutăți pentru voi?

Vlad Pintilie: "Lucrez ca programator în IT și de acolo vin banii. Cred că sunt cel mai "norocos" din trupă, deoarece am doar jobul și muzica. Ce mi se pare greu, chiar și cu salariile mari din IT este să te bați cot la cot cu cele mai mari brand-uri atunci când vrei să comunici, să promovezi, să ajungi la oameni. Tot la capitolul greutăți aș spune că devine din ce în ce mai greu să facem lucrurile pe metodă DIY. O trupă în adevăratul sens al cuvântului reprezintă o echipă de oameni care muncesc având un scop comun. Echipa noastră e mică :) Ne organizăm în 4 să facem și piese, și clipuri și social-media, logistică, booking, PR, promovare, networking. Ar fi genial dacă am putea găsi o agenție care să ne ajute. Profesioniști există în industrie, dar, problema e că sunt, în general, foarte ocupați. O să-l las pe Vlad să povestească mai multe despre greutăți. Până la urmă urmei, el își ia concediu neplătit cu săptămânile ca să poată să monteze videoclipuri :)"

FOTO: Vlad Pintilie (voce)

Vlad Bâra: "Da, asta e cea mai mare problemă, dacă vrei să meargă lucrurile trebuie să iei DYI-ul asta foarte în serios, pentru că nu există nimeni care să vrea să se ocupe în mod real și profi și susținut de trupe “mici”. Așa că înveți să faci de toate, fiindcă ajutorul din exterior e un soi de unicorn însurat cu o sirenă pentru o trupa “mică” :) Asta înseamnă că uneori familia trebuie să te înțeleagă pentru că nu le acorzi suficient de mult timp, alteori te înțeleg colegii din trupă că vrei să stai mai mult timp cu familia și tot așa, se creează un echilibru până la urmă. Și la job suntem norocoși că lucrăm pentru oameni deschiși la minte și înțelegători cu pasiunea asta a noastră, așa că până acum nu s-au ivit “conflicte” între astea 2-3 vieți ale noastre. Să batem în lemn :)"

Cristian Matei "Mumu": Să vorbim puțin și despre lansarea primului vostru album, care se va numi "Naiade". De ce Naiade? Va plac nimfele din underground? :)

Vlad Pintilie: "Albumul "Naiade" conține, printre altele, mai multe povești de dragoste. Unele dintre ele au fost inspirate de "nimfe" pe care le-am întâlnit în trecerea noastră prin viață și care au lăsat semne. Naiadele sunt, hai să spunem așa, sirene de izvor, de rău, de apă dulce. În aceeași idee, povestea Unflicted este la început. Am fost izvor și vrem să credem că ne-am transformat pe rând în pârâu și rău. La fel ca apa, ne dorim să ne strecurăm printre toate stâncile pe care le vom avea în față, dar să lăsăm în urma noastră adâncime."

Cristian Matei "Mumu": Dați-ne câteva detalii tehnice despre album. În cât timp au fost compuse piesele, unde au fost făcute înregistrările și …. dacă voi sunteți mulțumiți 100 % de produsul final.

Vlad Pintilie: "Piesele au fost compuse în aproape 3 ani. Ritmul a fost constant, cât de cât ... Am încercat să lansăm câte o piesă la 3-4 luni. Am fi vrut și mai devreme, dar videoclipurile durează. E moftul nostru să nu lansăm nici o melodie fără clip. Trăim într-o epocă video 100%."

Vlad Bâra: "Toate piesele au fost produse, înregistrate, mixate și masterizate de Vladimir Ivanov la studioul Real Sound and Vision. Pe Vladimir l-am numit magicianul nostru personal, că face el ce face și ne face să sunăm bine (am făcut un vers de rap!) și suntem foarte bucuroși că am întâlnit și avem ocazia să lucrăm cu un om care, pe lângă că e foarte profi și pasionat, mai e și prietenos și mai vede și muzica aproape cum o vedem și noi, așa că normal că suntem mulțumiți 100% de produsul final."

Cristian Matei "Mumu": Am văzut că ați început pe Facebook un fel de "serial" cu dezvăluiri despre poveștile care au stat în spatele pieselor de pe noul vostru album. Care este cea mai frumoasă poveste ... cea mai interesantă?

Vlad Pintilie: "E dureroasă întrebarea ta, pentru că în spatele fiecărei piese sunt amintiri dragi nouă. Greu de ales, dar, dacă trebuie, personal aș alege Aello, atât pentru experiența care a generat versurile, cât și pentru felul în care a fost perceput personajul de către ascultători."

Vlad Bâra: "La mine ar fi Naiade, mi-e greu să zic exact de ce, dar refrenul mă face să mă gândesc la o mulțime de chestii, cred că îi poți da o mulțime de semnificații și îmi place chestia asta."

Cristian Matei "Mumu": Și pentru că vorbeam mai devreme despre trupe românești, la show-ul de lansare a albumului "Naiade" din 8 mai, în Expirat, va cânta - de această dată în deschiderea voastră - Breathelast, o trupă românească pe care eu personal o apreciez foarte mult. Cum a fost aleasă, cum s-a ajuns la "rechini"?

Vlad Pintilie: "Suntem prieteni cu Breathelast de mult timp, am fost în turneu împreună, ne înțelegem de minune și îi respectăm ca și artiști, dar mai ales ca și oameni. Pe de altă parte, ne gândim noi, când râurile se varsă în mare sau în ocean, naiadele devin sirene și fac echipă minunată cu rechinii. Sirena seduce marinarul, iar rechinul îl mănâncă. Simbioză!"

Vlad Bâra: "Păi Breathelast sunt printre cei mai vechi și mai buni prieteni ai noștri, la ei ne-am gândit din start când am început să vorbim despre lansare, și ne bucurăm maxim că au acceptat să împartă seara cu noi."

Cristian Matei "Mumu": Ultima întrebare este una pe care am început să o adresez în ultima perioadă mai multor trupe și artiști ai scenei muzicale underground din România. Vă simțiți în siguranță când cântați într-un club din România, ținând cont de ceea ce s-a întâmplat până acum la noi? V-ați interesat vreodată de condițiile clubului în care urmați să cântați, pur și simplu pentru securitatea voastră, ca oameni?

Vlad Pintilie: "Ne alegem cu atenție locațiile în care urmează să cântăm. Asta pentru că ținem foarte mult la oamenii ce vin să ne vadă, dar și la propria viață. Facem research înainte. Am întrebat de fiecare dată de ieșirile de siguranță acolo unde nu erau evidente și întrebăm și despre autorizațiile ISU, dar, în general, alegem să cântăm în locații care își respectă clienții. Chiar și așa, se pot întâmpla oricând accidente. Mai ții minte incidentul recent de la Control, când au căzut câteva bucăți de planșeu/tavan în sala mică? Noi cântasem acolo cu o seară înainte. Locație premium, administrată cu grijă și respect pentru client și uite ... se poate întâmpla, chiar dacă locația e absolut în regulă cu toate avizele, autorizațiile și așa mai departe."

Vlad Bâra: "Ne dăm toată silința să fim atenți la lucrurile astea și - după părerea mea - din ce în ce mai multe cluburi se pun la punct și ele în legătură cu securitatea, deci nu cred că am avut vreo cântare în care publicul sau noi să nu ne simțim în siguranță."

Cristian Matei "Mumu": Mulțumesc pentru timpul acordat. Ne vedem la concerte. Iar dacă vreți să mai transmiteți ceva publicului, vă rog.

Vlad Pintilie: "Mulțumim și noi pentru amabilitate și ne vedem la concerte!"

Mai multe detalii despre concertul de lansare a albumului "Naiade", din 8 mai, în club Expirat din București, găsiți pe pagina de Facebook a evenimentului.

Trupa UNFLICTED este compusă din:

-► Vlad Pintilie (voce)

-► Vlad Bâra (chitara)

-► Alexandru Goga (bass)

-► Claudiu Löffler-Enescu (tobe)

Trupa UNFLICTED pe internet:

-► Facebook

-► YouTube

-► Spotify

-► Instagram

-► Itunes

-► Deezer

-► Google Music

