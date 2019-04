Trupa românească de rock alternativ Alex & The Fat Penguins a lansat un nou clip: ”Somebody”

comunicat de presa

După primirea călduroasă de care s-a bucurat precedentul single, ”Urlă Pământul”, trupa Alex & The Fat Penguins întâmpină primăvara cu o piesă fresh: ”Somebody”.

“Somebody este piesă cu cel mai optimist mesaj de până acum, este o piesă despre renaștere, fie că e vorba de una spirituală, de o renaștere a naturii, sau pur și simplu despre renașterea ciclică a ființelor de pe pământ”, spune solistul formației, Alex Coțofan.

Videoclipul este filmat în România, în zona Cheilor Dobrogei, și prezintă o poveste utopică în care Moartea renunță la imortalitate și alege să trăiască o viață de om obișnuit, cu toate suișurile și coborâșurile sale.

Regia este semnată de Andu Miron, iar scenariul îi aparține solistului trupei, Alex Coțofan. Actrițele Iulia Verdeș și Lorena Luchian dau viață celor două personaje aventuriere ale poveștii.

“Ne naștem pe pământul ăsta, din dragoste, apoi o căutam toată viața și când o găsim ne renaștem, creând alți oameni’, a conchis Alex Coțofan.

Totodată, formația Alex & The Fat Penguins anunță că a cooptat un nou membru, talentatul chitarist Mircea Steriu.

Și pentru că evenimentul de lansare al piesei ”Urlă Pământul” a fost sold-out, Pinguinii se întorc pe scenă, într-un nou concert, de data asta electric, pe 20 aprilie la The Pub. Show-ul va marca și aniversarea de 3 ani a trupei.

Detaliile vor fi disponibile în curând.

Alex & The Fat Penguins este o trupă de rock alternativ cunoscută pentru mesajele sociale pe care le promovează prin muzică. Piesa “Just a Fool” lansată în urmă cu doi ani viza problema corupției, iar în decembrie 2017 a și fost interpretată sub forma unui protest spontan în fața clădirii Guvernului României. De asemenea, formația are în palmares și o piesă care face trimitere la dramele provocate de războiul civil din Siria – “Amiral”, iar prin “Urlă Pământul” au tras un semnal de alarmă asupra pericolelor la care supunem mediul înconjurător și cum aceste pericole se vor îndrepta inevitabil împotriva noastră.

Alex & The Fat Penguins înseamnă Alex Coțofan (voce și chitară), Mihai Ungureanu (bass, backing vocals), Daniel Rizea (chitară), Mircea Steriu (chitară) și Ionuț Tebeica (tobe).

