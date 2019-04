Rockabella, cel mai bine păstrat secret al muzicii indie din România. Interviu cu Teodora

rockabella.ro

”Rockabella este o trupă indie rock din București, ce îmbină influențe art rock, alternative și progressive, surprinzând totodată cu inflexiuni neo-soul, industrial și electro.

Sound-ul trupei dezvăluie povești trăite și simțite de Teodora, solista și compozitoarea trupei. Vocea ei texturată și pătrunzătoare se reflectă în armonii și ritmuri complexe, vibrând împreună cu publicul, într-un spectacol complet de sunet, lumină și culoare.”

Aceasta este prezentarea pe care formația Rockabella și-o face singură, pe propriul site, iar cine va asculta proaspătul lor album, ”Clarobscur”, lansat într-un concert în București în urmă cu câteva zile, se va convinge că nu sunt doar cuvinte goale, de marketing.

Muzica Rockabella este o surpriză incredibil de plăcută pentru scena românească (underground, încă) de muzică indie, cu mari șanse să fie remarcată inclusiv de căutătorii de talente din străinătate.

Vocea acestei formații se numește Teodora, iar ea ne-a povestit despre ”suprapunerea și co-dependența dintre lumină și întuneric” care au stat la baza conceperii albumului ”Clarobscur”.

Cristian Matei ”Mumu”: Înainte să vorbim despre noul vostru album – care este și primul – aș vrea să povestim puțin despre formație, despre Rockabella. În primul rând aș vrea să știu cum se face că nu am auzit până acum de voi, deși ”Clarobscur” este un album cu un sound extraordinar de bun, iar voi – ca trupă – existați cel puțin din 2014. Mi se pare ciudat să aflu de voi cu ajutorul unei reclame Facebook, cu toate că, după părerea mea, ar trebui să mă lovesc de Rockabella pe toate afișele de concerte din România, de exemplu. Ca să nu mai zic și de media..

Teodora Moroșanu: "În primul rând, mulțumim tare mult pentru feedback: e o reacție pe care am mai primit-o și de care ne-am bucurat - oameni fiind impresionați de sound și în același timp, mirându-se că nu au auzit de noi până acum. Publicul nu se așteaptă ca o trupă “nouă” să sune închegat și matur, însă Rockabella, într-o formă sau alta, există de multă vreme. Primele noastre cântece au fost lucrate chiar înainte de 2014, dar proiectul a trecut prin multe schimbări până să simțim că se potrivesc piesele în puzzle.

Cât despre faptul că Rockabella e cel mai bine păstrat secret al industriei indie din România, adevărul e că e aproape imposibil să prezici câtă tracțiune va avea un proiect și cât de repede, sau dacă va deveni popular. Ce știm sigur e că mai avem de învățat în ce privește promovarea și că trebuie să compunem în continuare muzica în care credem."

Cristian Matei ”Mumu”: Am descoperit pe internet un blog al trupei, de prin 2015, dar care a fost abandonat, între timp. Ce s-a întâmplat? Care este istoria trupei Rockabella?

Teodora Moroșanu: "Blogul a apărut în aceeași perioadă cu primul nostru material, EP-ul “A World Outside” și a fost un fel de mărturisire scrisă a stărilor prin care treceam atunci cât și o privire prin gaura cheii către procesul de a scrie și înregistra cântece.

Istoria trupei Rockabella e cam așa: în 2011, când trecuseră mai bine de doi ani de când proiectul Evo - în care eu cântasem mai bine de cinci ani - luase sfârșit, am simțit că trebuie să o iau de la capăt. Aveam câteva cântece scrise dar nu erau suficient de bine închegate, așa că, împreună cu Bogdan Moroșanu - care în vremea aia era toboșar - am decis să găsim un bassist și un chitarist și să începem un proiect nou.



Basistul a fost Radu Anghel (Yelllow), iar chitaristul, Dragoș Simionescu (ex Voodoo) și cu ei am început repetițiile, într-o sală cu o acustică sinistră, în complexul ANEFS, și ulterior, într-altă sală și mai sinistră, la Timpuri Noi. Am lucrat o bună perioadă la câteva piese noi, însă am întrerupt procesul în vara lui 2012, când am aflat că eu și Bogdan urma să avem un copil. Am pus Rockabella pe hold și ne-am văzut de Vladi al nostru, care acum are șase ani și o atitudine :).

În 2014, împreună cu Radu și Dragoș, am decis să începem înregistrările la piesele pe care le aveam în lucru și am produs EP-ul “A World Outside” pe care l-am anunțat cu primul nostru single, “Motionless”. Câteva luni mai târziu, am realizat și primul videoclip, pentru piesa “Buttercup” pe care am lansat-o în 2015.

Au mai fost câteva concerte în 2015 dar spre sfârșitul anului, devenise clar pentru toată lumea că formula noastră nu funcționa, așa că a trebuit să ne întoarcem la proverbialul “drawing board”.

În toată această perioadă, eu nu m-am oprit din compus cântece, deși nu știam exact cum voi ajunge să le cânt.

În 2016, Bogdan intră în legătură cu Andrei Ilie (Fameless, ex. Days of Confusion) căruia îi dă să asculte câteva din cântecele pe care le compusesem de curând, și pe care el, Bogdan, pentru prima dată, își încercase mâna ca și producător. Lui Andrei i-au plăcut cântecele și a fost de acord să lucrăm împreună, aducându-l cu el și pe Șerban-Ionuț Georgescu (White Walls, Fameless).

La sfârșitul lui 2016 s-a produs o schimbare de paradigmă în Rockabella. Mai exact, eu și Bogdan ne-am asumat roluri diferite în trupă, față de formula anterioară - eu compozitor, iar Bogdan producător. S-a creat astfel un nou echilibru dar și o direcție mai clară din punct de vedere muzical. Anii următori au fost mult mai productivi decât până atunci. În noiembrie 2017 am lansat primul cântec în limba română, “Un Pas”, single care anunța un viitor album. Apoi, în Martie 2018 am lansat piesa și clipul “7 Minute”, urmând ca în Iulie să lansăm piesa “USUJOM” împreună cu videoclipul ei 360, realizat în integralitate la mișto. Tot în 2018 ni s-a alăturat la chitară Mircea Steriu.

Astfel, iată-ne ajunși în 2019 și la primul nostru LP, “Clarobscur”, anunțat de single-ul “Naufragiat”.

FOTO: Mircea Steriu (chitară), Rockabella

Cristian Matei ”Mumu”: Primul lucru care mi-a plăcut la voi a fost imaginea de trupă electro-rock cu tendințe de goth, după care, ce m-a cucerit complet a fost faptul că – în sfârșit – ascult un album care sună ca trupele de afară (de pe scena indie, dark rock), dar cu versuri în limba română. Însă pe Spotify am ascultat și primul vostru E.P. - “A World Outside” – din 2015, care este cântat doar în limba engleză. În plus, și stilul de acum 4 ani mi se pare ușor diferit față de ”Clarobscur”. Care este explicația? Cum de v-ați hotărât să abordați și piese în limba română (care sună foarte bine)?

Teodora Moroșanu: "Ți-am povestit că prin 2016 a avut loc o schimbare de paradigmă în Rockabella. Până atunci, piesele erau compuse la sala de repetiție, pornind de la o idee sau o temă pe care încercam, împreună să o dezvoltăm. Asta pare să fie rețeta standard pe care majoritatea trupelor o aplică. Pentru noi însă, nu a fost un proces ușor și de multe ori, nici foarte natural. Eram identități complet diferite din punct de vedere muzical și asta se aude în primul EP. A ieșit un blend fain, piesele ne plac în continuare și sunt fun de cântat - Buttercup e nelipsită la orice concert - dar materialul nu mai reflectă cine suntem acum și ce vrem să facem muzical.

FOTO: Andrei Ilie (tobe), Rockabella

Acum procesul e diferit și asta explică în mare măsură noul sound - piesele sunt conturate întâi de mine, iar când ajung la băieți, ele vin deja cu linie melodica, armonie de bază, structură, cu referințe pentru starea de spirit și, uneori cu versuri gata ambalate. Când ajungem la sala de repetiție, avem cu toții o direcție și totul e mai natural iar băieții, care sunt super talentați și creativi, interpretează povestea și o spun în modul lor care, adesea, duce piesa în zone super faine pe care eu nici nu mi le-aș fi imaginat. Așa se întâmplă magia în Rockabella :).

Tot cam prin 2016 am decis să compun câteva piese în limba română. Simțeam că există o barieră între mine și public atunci când cântam piesele în engleză. Cumva mesajul trecea printr-un filtru înainte de a-și atinge ținta. Piesele de pe Clarobscur sunt intense, sunt povești răscolitoare despre pierdere, vulnerabilitate, agresiune și intimitate. Nu le puteam ascunde sub vălul altei limbi, care prin muzicalitatea ei atât de la îndemână, e super indulgentă cu clișeele. A fost muncă grea, pentru că e nevoie de grijă și neînduplecare ca să scrii în română și să transmiți ce trebuie. Încă nu am renunțat definitiv la engleză - chiar pe “Clarobscur” avem o piesa “Art of War” care în română n-ar fi sunat nicicum, a fost scrisă în engleză și acolo trebuie să trăiască . În plus, avem în lucru acum piese noi despre care nu m-am hotărât în ce limbă vor fi. Dar la cum mă știu de masochistă, precis o să continui să compun în română."

FOTO: Teodora (voce)

Cristian Matei ”Mumu”: Să vorbim puțin și despre album. În primul rând despre detaliile tehnice, pentru că îmi place cum a fost produs și cum sună toate piesele – per total. Unde a fost înregistrat și masterizat – și cât a durat să fie finisat? Cât ați muncit la Clarobscur?

Teodora Moroșanu: “Clarobscur” a fost înregistrat în mai multe locații, printre care studio-ul laboratorului de Productie de Continut Multimedia, din cadrul Politehnicii, un laborator echipat și calibrat cu implicarea obsesiva a lui Bogdan Moroșanu. Mixul a fost făcut tot de Bogdan în studioul propriu, iar master-ul a fost făcut de Black Dog Mastering, în SUA. Albumul fost compus de-a lungul a aproximativ doi ani, înregistrat în decursul a șase luni și mixat și masterizat în două săptămâni."

"Clarobscur este un album-concept"



Cristian Matei ”Mumu”: Citeam undeva – într-unul dintre puținele articole despre Rockabella :) - că albumul recent lansat ar fi unul ”concept”. Este Clarobscur un disc concept? Există o poveste comună sau un punct comun al celor 10 piese?

Teodora Moroșanu: "Clarobscur este un album-concept, din două motive: în primul rând, piesele urmează un fir narativ. Este o poveste care începe într-un spațiu al dezechilibrului, în tensiune și conflict (Art of War, Steagul Alb, Labirint) în hedonism și abandon (Clarobscur, USUJOM), continuă cu un moment sublim de găsire a sensului, o mult-prea-scurtă clipă de strălucire (Rămâi Aici), urmat de o pierdere imensă (7 Minute).

Ultimele două cântece de pe album (Formele de relief, Un Pas) reclădesc lumea zguduită de traumă și ne arată că putem merge mai departe.

În al doilea rând și cumva în contrapunct, piesele sunt legate de tema contrastului, reliefată în fiecare dintre ele prin suprapunerea a două teme opuse: libertate și captivitate, conexiune și distanță, viață și moarte. Astfel, titlul “Clarobscur” rezumă totul la suprapunerea și co-dependența dintre lumină și întuneric."

FOTO: Serban Ionut (bass), Rockabella

Cristian Matei ”Mumu”: Personal, consider că albumul este unul destul de întunecat ca stil, muzică, versuri, clipuri … – cu excepția unei piese, să zicem. Mă refer la cea cu ”masa și shot-ul la mare”. În rest este multă melancolie și chiar tristețe, uneori. Cum au fost compuse piesele? Au legătură cu evenimente din viața reală sau sunt doar trăiri sufletești personale?

Teodora Moroșanu: "Fiecare din cele zece piese reflectă situații reale trăite de mine sau de oameni apropiați mie. Nu am pornit la drum cu intenția de a crea un album întunecat, dar procesul de creație s-a transformat într-un catarsis, rezultând în piese despre tensiune, izolare, pierdere. Sunt temeri și traume reinterpretate. Suntem totuși mândri de faptul că din acest spațiu întunecat au ieșit și momente de bucurie intensă precum “Rămâi Aici” sau “Inca un pas”, întărind tema contrastului."

Cristian Matei ”Mumu”: Știu că suntem în plină epocă a streaming-ului, dar trebuie subliniat faptul că albumul vostru există și în format fizic, sub formă de CD. Cine a creat conceptul grafic (coperta) și unde poate fi găsit/comandat.

Teodora Moroșanu: "Am vrut să dăm o albumului o formă fizică prin care să simțim concretizarea unui efort îndelungat, obositor și totodată extrem de satisfăcător. Cu ajutorul lui Andi Dumitrescu și al său Audiosama Records, am reușit să producem albumul într-un format special, CD și Art Pack, ce conține CDul fizic, codul de download pentru albumul în format digital și 10 ilustrații individuale - interpretarea vizuală a fiecărei piese. Toate ilustrațiile au fost create de Radu Damian, pornind de la conceptul albumului și explorând versurile pieselor. Albumul, precum și gama noastră de merch original se poate comanda online de pe site-ul ROCKABELLA.RO secțiunea SHOP. Albumul “Clarobscur” se mai poate găsi și la Cărturești.

Cristian Matei ”Mumu”: Ce muzică ascultați în timpul liber? Dă-mi exemple de câteva albume pe care le-ai ascultat recent.

Teodora Moroșanu: "Am două obsesii curente: James Blake și albumul său mai vechi "The Colour In Anything" și Balthazar, "Fever". De asemenea, la recomandarea băieților, am început să ascult Billie Eilish - When we all fall asleep, where do we go? - și să mă împrietenesc cu trap-ul.

Cristian Matei ”Mumu”: Ultima întrebare este legată de activitatea voastră ca muzicieni în România. Te simți în siguranță când cânți într-un club din România, acum, în 2019, după toate incidentele grave care au avut loc?

Teodora Moroșanu: "Eu am început să cânt în cluburi undeva prin anul 2005, deci ce se întâmplă acum, comparativ cu ce se întâmpla la primele mele concerte, pare cu totul altă lume. După Colectiv și după contractarea scenei cluburilor care a avut loc ulterior, au rămas în picioare cluburi bine puse la punct, cu oameni care iau foarte serios siguranța oamenilor. Recunosc că, cel puțin în ultimii ani, oriunde am cântat, am simțit că sunt în siguranță."

Cristian Matei ”Mumu”: Mulțumesc pentru timpul acordat. Ne vedem la concerte.

Teodora Moroșanu: "Cu drag! Noi îți mulțumim!"

