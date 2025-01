Timothee Chalamet și Kylie Jenner, apariție rară împreună. Ținuta actorului a devenit virală pe rețelele sociale. FOTO

Actorul și fondatoarea Kylie Cosmetics au fost surprinși sosind și plecând de la elegantul restaurant al lui Cyril Lignac, după o cină romantică. Cei doi păreau să petreacă timp împreună după premiera filmului „A Complete Unknown” al lui Timothée, potrivit Mirror.

Kylie a fost văzută purtând un salopetă neagră mulată care i-a scos în evidență corpul și o pereche de pantofi cu toc eleganți. Timothée a adoptat un look mai relaxat, cu o jachetă în carouri peste un tricou alb, blugi negri, o șapcă roz pe care a accesorizat-o cu o eșarfă subțire.

Unii fani au glumit pe seama diferenței dintre cele două ținute și chiar i-au comparat cu Justin și Hailey Bieber. „Kylie și Timothee îmi dau vibe-uri de Hailey și Justin aici! Femeia elegantă, bărbatul casual.”, a scris cineva pe X.

Kylie and Timothee are giving me Hailey and Justin vibes here! Dressed up woman, casual man. ???? pic.twitter.com/N0E5OMci6g