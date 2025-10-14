The Cure și twenty one pilots sunt headliners la Electric Castle 2026

Stiri Mondene
14-10-2025 | 12:29
electric castle 2026

PARTENERIAT Electric Castle anunță artiștii ce sunt cap de afiș pentru vara 2026: twenty one pilots și The Cure sunt confirmați pentru ediția ce va avea loc între 16 și 19 iulie, la Bonțida.

autor
Stirileprotv

Abonamentele sunt disponibile pe electriccastle.ro, la un preț special doar până joi, 16 octombrie.

În istoria muzicii rock, e greu de găsit o trupă care să migreze atât de natural între piese psihedelice precum Caterpillar la hit-uri altrock ca Just Like Heaven, trecând prin piese cu note post-punk precum A Forest sau cu un strop de pop ca Friday I’m in Love. The Cure este, pur și simplu, The Cure: recognoscibili de la primele acorduri de chitară ale fiecărei piese și unici prin cariera lor în care au salutat discret premiile sau succesele din clasamente, fără să le acorde prea multă atenție.

electric castle 2026

De la înființarea în 1978, The Cure au oscilat între perioade foarte prolifice, până la o pauză de aproape 16 ani între albume. În prezent, discografia lor include 14 albume, cel mai recent dintre ele, Songs Of A Lost World , fiind pe lista tuturor criticilor la capitolul superlative din 2024. Într-un moment a consumului rapid și hit-urilor de o vară, The Cure au ales să revină cu piese complexe, lungi, cu versuri aproape de poezie pură. Un material gândit pentru fani a avut un rezultat neașteptat: tocmai noua generație i-a descoperit, mulțumită și unor staruri tinere precum Yungblud, Olivia Rodrigo sau Gracie Abrams ce și-au declarat admirația față de „veteranii” ce sunt, încă din 2019, incluși în Rock n Roll Hall of Fame.

Citește și
Ralph Lauren
Ralph Lauren împlinește 86 de ani. Designerul a pornit de la cravate și a construit un imperiu global al eleganței. FOTO

„Noi nu suntem trendy. Noi suntem permanenți.” - una dintre cele mai repetate declarații ale lui Robert Smith, liderul The Cure, rezumă, cu umor britanic, statutul unei formații ce va continua să strângă noi fani la fiecare prestație live. Inclusiv în iulie 2026, la Electric Castle.

Despre fanii de la Electric Castle, twenty one pilots știu deja totul: fac o super atmosferă, cântă din primul minut și dansează până la ultimul bis. Exact cum s-a întâmplat și în 2022, când trupa a fost pentru prima data la Bonțida, iar ecourile show-ului încă se păstrează puternice.

electric castle 2026

twenty one pilots au evoluat de la un proiect indie la statutul de superstaruri globale, bazându-se pe un stil foarte fluid, ce combină rock alternativ, hip-hop și pop. Au fost prima trupă din istorie care a avut toate piesele de pe două albume (Blurryface și Vessel) certificate RIAA Gold, un record Gusiness. Premii Grammy, AMA, MTV, 12 piese No 1 în topul Alternative Airplay - biografia trupei e atât de plină încât e ușor să creezi că duo-ul american și-a setat o rețetă pentru succes.

Tyler Joseph și Josh Dun continuă, însă, să experimenteze și să-și transforme povestea muzicală. De la concertul lor la Electric Castle, au lansat 2 noi albume, Clancy (2024) și Breach (2025). Dacă muzica sună diferit față de primele materiale din carieră, versurile rămân, însă, la fel de personale, probând că, în 2025, starurile rock pot fi sensibile și vulnerabile, chiar dacă vând 65.000 de bilete la un singur concert. Pentru că, nici nu se putea altfel, twenty one pilots a mai reușit un nou record de pus în CV.

Concertul twenty one pilots de la Bonțida va fi unul dintre ultimele susținute de trupă în Europa, înainte de a-și muta turneul pe alte continente, până în 2029.

Pentru toți cei care nu vor să rateze cele două show-uri de excepție, doar până în 16 octombrie, la miezul nopții, abonamentele la Electric Castle sunt la un preț special. Pentru toate cele 4 zile de festival, prețul unui bilet este de 159 Euro + taxe, pentru categoria VIP fiind de 279 Euro + taxe. Tinerii cu vârsta de până la 21 de ani, împliniti, beneficiază de abonamentul Youth Pass 21 la prețul de 139 de Euro + taxe.

Toate detaliile despre bilete și ultimele noutăți despre festival sunt disponibile pe www.electriccastle.ro

Sursa: StirilePROTV

Etichete: electric castle, festival, concert,

Dată publicare: 14-10-2025 12:03

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
Citește și...
Ralph Lauren împlinește 86 de ani. Designerul a pornit de la cravate și a construit un imperiu global al eleganței. FOTO
Stiri Mondene
Ralph Lauren împlinește 86 de ani. Designerul a pornit de la cravate și a construit un imperiu global al eleganței. FOTO

Celebrul designer de modă Ralph Lauren (Ralph Lifshitz) împlinește marți vârsta de 86 de ani. Omul de afaceri s-a născut în Bronx, New York City, SUA, la 14 octombrie 1939.

 

Maria Popovici împlinește 34 de ani. Energie, umor și carismă pe scenă
Stiri Mondene
Maria Popovici împlinește 34 de ani. Energie, umor și carismă pe scenă

Maria Popovici împlinește 34 de ani pe 14 octombrie. Actriță și comediantă apreciată, Maria s-a impus prin stilul său autentic și prin energia debordantă pe scenă, devenind una dintre cele mai îndrăgite prezențe din stand-up-ul românesc. 

Chefii Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu fac un adevărat spectacol de gust diseară, la MasterChef!
Stiri Mondene
Chefii Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu fac un adevărat spectacol de gust diseară, la MasterChef!

În această seară, de la ora 20:30, la PRO TV și pe VOYO, bucătăria MasterChef devine locul unei demonstrații culinare de top. Cei trei chefi își lasă pentru o clipă rolul de jurați și preiau bancurile de lucru într-un masterclass spectaculos de paste.

Recomandări
Președintele Nicușor Dan, hotârât să atace ”frontal” flagelul care afectează România: ”Trebuie să devină o preocupare a SRI”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan, hotârât să atace ”frontal” flagelul care afectează România: ”Trebuie să devină o preocupare a SRI”

Președintele Nicușor Dan afirmă că ”fenomenul corupției trebuie atacat frontal” în România, iar în această ”luptă” trebuie să se implice mai mult și Serviciul Român de Informații.  

De ce Europa nu are încredere în planul lui Trump pentru Gaza. Temerile ascunse ale Bruxelles-ului față de Israel
Stiri externe
De ce Europa nu are încredere în planul lui Trump pentru Gaza. Temerile ascunse ale Bruxelles-ului față de Israel

Israelul nu ar trebui să se bazeze pe faptul că liderii europeni vor uita repede moartea a zeci de mii de palestinieni în Gaza, chiar dacă acordul de pace al lui Donald Trump va reuși să pună capăt războiului.

Compania Națională de Investiții (CNI) a cheltuit peste 66.000 de euro ca să-și parfumeze sediul. Și vrea să dea și alți bani
Stiri actuale
Compania Națională de Investiții (CNI) a cheltuit peste 66.000 de euro ca să-și parfumeze sediul. Și vrea să dea și alți bani

Peste 66.000 de euro din bani publici a cheltuit Compania Națională de Investiții (CNI) pentru a-și parfuma – cu uleiuri esențiale – sediul central, situat la câteva minute de mers pe jos de Piața Romană.

Top citite
1 Sfanta Parascheva
Inquam Photos / Casian Mitu
Stiri Diverse
Sfânta Parascheva 2025. Când pică sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei
2 Maria Popovici
Instagram / @miss.mariapopovici
Stiri Mondene
Maria Popovici împlinește 34 de ani. Energie, umor și carismă pe scenă
3 Cât plătește șoferul unui Logan pentru asigurarea RCA în Franța. Comparația cu România
Shutterstock
Stiri Sociale
COTAR acuză ”legea jafului RCA”. Asiguratorul decide tot: Ce trebuie reparat, unde și cât costă. ”Bonus”: Păgubitul plătește
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 14 Octombrie 2025

03:12:48

Alt Text!
La Măruță
13 Octombrie 2025

01:32:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Fibromul uterin se tratează modern prin chirurgie robotică

12:46

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Octombrie 2025

01:47:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28