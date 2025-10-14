The Cure și twenty one pilots sunt headliners la Electric Castle 2026

PARTENERIAT Electric Castle anunță artiștii ce sunt cap de afiș pentru vara 2026: twenty one pilots și The Cure sunt confirmați pentru ediția ce va avea loc între 16 și 19 iulie, la Bonțida.

Abonamentele sunt disponibile pe electriccastle.ro, la un preț special doar până joi, 16 octombrie.

În istoria muzicii rock, e greu de găsit o trupă care să migreze atât de natural între piese psihedelice precum Caterpillar la hit-uri altrock ca Just Like Heaven, trecând prin piese cu note post-punk precum A Forest sau cu un strop de pop ca Friday I’m in Love. The Cure este, pur și simplu, The Cure: recognoscibili de la primele acorduri de chitară ale fiecărei piese și unici prin cariera lor în care au salutat discret premiile sau succesele din clasamente, fără să le acorde prea multă atenție.

De la înființarea în 1978, The Cure au oscilat între perioade foarte prolifice, până la o pauză de aproape 16 ani între albume. În prezent, discografia lor include 14 albume, cel mai recent dintre ele, Songs Of A Lost World , fiind pe lista tuturor criticilor la capitolul superlative din 2024. Într-un moment a consumului rapid și hit-urilor de o vară, The Cure au ales să revină cu piese complexe, lungi, cu versuri aproape de poezie pură. Un material gândit pentru fani a avut un rezultat neașteptat: tocmai noua generație i-a descoperit, mulțumită și unor staruri tinere precum Yungblud, Olivia Rodrigo sau Gracie Abrams ce și-au declarat admirația față de „veteranii” ce sunt, încă din 2019, incluși în Rock n Roll Hall of Fame.

„Noi nu suntem trendy. Noi suntem permanenți.” - una dintre cele mai repetate declarații ale lui Robert Smith, liderul The Cure, rezumă, cu umor britanic, statutul unei formații ce va continua să strângă noi fani la fiecare prestație live. Inclusiv în iulie 2026, la Electric Castle.

Despre fanii de la Electric Castle, twenty one pilots știu deja totul: fac o super atmosferă, cântă din primul minut și dansează până la ultimul bis. Exact cum s-a întâmplat și în 2022, când trupa a fost pentru prima data la Bonțida, iar ecourile show-ului încă se păstrează puternice.

twenty one pilots au evoluat de la un proiect indie la statutul de superstaruri globale, bazându-se pe un stil foarte fluid, ce combină rock alternativ, hip-hop și pop. Au fost prima trupă din istorie care a avut toate piesele de pe două albume (Blurryface și Vessel) certificate RIAA Gold, un record Gusiness. Premii Grammy, AMA, MTV, 12 piese No 1 în topul Alternative Airplay - biografia trupei e atât de plină încât e ușor să creezi că duo-ul american și-a setat o rețetă pentru succes.

Tyler Joseph și Josh Dun continuă, însă, să experimenteze și să-și transforme povestea muzicală. De la concertul lor la Electric Castle, au lansat 2 noi albume, Clancy (2024) și Breach (2025). Dacă muzica sună diferit față de primele materiale din carieră, versurile rămân, însă, la fel de personale, probând că, în 2025, starurile rock pot fi sensibile și vulnerabile, chiar dacă vând 65.000 de bilete la un singur concert. Pentru că, nici nu se putea altfel, twenty one pilots a mai reușit un nou record de pus în CV.

Concertul twenty one pilots de la Bonțida va fi unul dintre ultimele susținute de trupă în Europa, înainte de a-și muta turneul pe alte continente, până în 2029.

Pentru toți cei care nu vor să rateze cele două show-uri de excepție, doar până în 16 octombrie, la miezul nopții, abonamentele la Electric Castle sunt la un preț special. Pentru toate cele 4 zile de festival, prețul unui bilet este de 159 Euro + taxe, pentru categoria VIP fiind de 279 Euro + taxe. Tinerii cu vârsta de până la 21 de ani, împliniti, beneficiază de abonamentul Youth Pass 21 la prețul de 139 de Euro + taxe.

Toate detaliile despre bilete și ultimele noutăți despre festival sunt disponibile pe www.electriccastle.ro

