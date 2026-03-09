Însă nu mulți ne gândim și la acele femei care nu ne sunt parte din familie – o vecină sau o prietenă – dar care au, poate, mai mare nevoie de o bucurie decât credem.

În Iași, sărbătoarea a fost și despre ele. 300 de doamne aflate în situații vulnerabile au evadat din realitatea dură pentru câteva zeci de minute, la un spectacol organizat special.

Iar la final, au primit tichete sociale, care să le ajute să-și ducă traiul ceva mai ușor.

Sala Ateneului din Iași a fost plină de doamne de toate vârstele. Beatrice are 22 de ani și este mama unei fetițe de 10 luni. S-a bucurat de atmosferă, dar și de ajutorul primit.

Beatrice Șerban, mama: „Mă ajută foarte mult. Fiecare bănuț contează. 10 luni are, este bebeluș încă. Bineînțeles, sunt multe nevoi. Un bax de pampers aș putea să cumpăr de 100 de lei.”

O doamnă a venit la spectacol cu băiețelul de trei luni.

Femeie: „E foarte minunat, e o bucurie imensă. Ne petrecem ziua împreună, asta e dorință, să fim toți împreună. Mai am încă doi, cu toții să fie bine, împreună.”

Pentru ele, dar și pentru restul participantelor, 8 Martie nu a putut fi decât un prilej de recunoștință.

Femeie: „O zi foarte frumoasă, ziua mamei, ziua tuturor femeilor. Sper să fie o zi frumoasă, de neuitat.”

Luminița Munteanu, director executiv Direcția de Asistență Socială Iași: „Oferindu-le flori, felicitări și, bineînțeles, ajutorul de urgență, care constă în carnete cu tichete sociale valorice de 100 de lei, tichete cu care își pot achiziționa ce au nevoie de la un număr de aproape 400 de magazine.”

Mihai Chirica, primarul Iașiului: „Tot spunem că scade demografia. Avem nevoie să fim alături de ele, să le dăm ce putem și ne permite legea.”

Spectacolul artistic a durat aproape două ore.