Taylor Swift şi Travis Kelce s-au logodit. Anunțul făcut de cântăreață a strâns trei milioane de aprecieri în 30 de minute

26-08-2025 | 21:15
Taylor Swift şi Travis Kelce s-au logodit
Cântăreaţa americană Taylor Swift şi Travis Kelce, jucător de fotbal american al echipei Kansas City Chiefs, şi-au anunţat marţi logodna pe o reţea de socializare, informează Reuters.

Mihaela Ivăncică

Într-un mesaj comun publicat pe Instagram, cei doi au scris: ''Profesoara voastră de engleză se căsătoreşte cu profesorul de sport''. Mesajul este însoţit de mai multe fotografii în care Kelce o cere în căsătorie pe cântăreaţă.

Anunţul logodnei a fost întâmpinat cu entuziasm pe reţeaua de socializare, postare fiind apreciată de peste trei milioane de persoane în 30 de minute. Liga Naţională de Fotbal (NFL) s-a numărat printre cei care au publicat un mesaj de felicitare.

Swift şi Kelce sunt într-o relaţie de doi ani. Deşi cei doi au început să iasă împreună în 2023 după ce cântăreaţa a susţinut un concert pe Arrowhead Stadium - terenul de acasă al echipei Kansas City Chiefs, unde evoluează Kelce -, sportivul, câştigător de trei ori al Super Bowl, şi-a exprimat interesul pentru Taylor Swift însă din anul 2016. 

Sursa: Agerpres

