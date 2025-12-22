”Cei trimiși”, primul serial polițist românesc cu elemente paranormale, a fost lansat pe VOYO: ”E foarte bine scris!”

De luni, 22 decembrie, o nouă producție VOYO Original promite să ne fascineze. ”Cei trimiși”, primul serial thriller polițist românesc cu elemente paranormale, propune un concept curajos, care ne va purta într-o călătorie intensă.

Serialul „Cei trimiși” este un ”crime paranormal”, cum îl descrie chiar creatorul său, Anghel Damian.

Punctul de pornire este o crimă atipică. O brigadă specială este trimisă într-o investigație, care devine rapid mai complicată decât și-ar fi imaginat oricine. Pe lângă dilemele profesionale, anchetatorii ajung să-și confrunte propriile revelații personale, totul pe fundalul unor fenomene stranii ce ridică întrebări din ce în ce mai mari.

Actrița Raluca Aprodu, cea care o interpretează pe protagonistă, a fost invitată în ediția de dimineață a Știrilor Pro TV.

”Acum, nu că eu am jucat, dar chiar e un serial foarte, foarte mișto și foarte inedit. Și e spectaculos, așa, în poveste. Te uiți, te uiți și te tot întrebi ... bă, dar, unde se duce? Ce mai urmează? E foarte, foarte bine scris.”, a declarat Raluca.

PRO TV

”Povestea este dincolo de actorii care îți plac sau nu-ți plac. Este foarte legată, are suspans, are imagine foarte bună, are muzică are... Mi se pare că are toate elementele potrivite să te țină să te întrebi ce se întâmplă la următorul episod. Și cred că asta e foarte frumos”, mai spune actrița.

Un nou episod va fi disponibil în fiecare luni, exclusiv pe VOYO!

