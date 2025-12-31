PROTEVELION 2026. Muzică, dans și distracție de neuitat la PRO TV, de la ora 20:00. Artiștii care vor face mega atmosferă

31-12-2025 | 18:48
PROTEVELION
Pro Tv

PRO TV vă invită să trecem împreună în 2026. De la ora 20:00, pe PRO TV și pe VOYO, începe PROTEVELIONUL. Un spectacol cu muzică, dans, momente amuzante și surprinzătoare, care vor contura o seară extraordinară.

Bianca Ghiță

Indiferent dacă sunteți singuri acasă, la cabană, înconjurați de prieteni sau de familie, PRO TV vă așteaptă.

Pentru al cincilea an la rând, Raluka și Pavel Bartoș: vor fi gazdele celei mai antrenante petreceri de Revelion.

Muzica, dansul, momentele amuzante și prestațiile surprinzătoare îi vor face pe oamenii de acasă să nu stea prea mult pe canapea.

Andra, Loredana, Horia Brenciu, Smiley, Emilia Dorobanțu, Taraful de la Vărbilău, alături de alți cântăreți, vor urca pe scenă cu momente pline de energie.

Hohotele de râs vor fi greu de stăpânit când actori precum Carmen Tănase, George Ivașcu, Cosmin Seleși și Lucian Ghimiși vor interpreta scenete pline de umor.

Iar Cabral va aduce o serie de provocări sărite de pe fix!

Cei care petrec noaptea dintre ani alături de PRO TV vor putea câștiga 10 mii de euro dacă urmăresc emisiunea și descoperă cel puțin unul din cele șase indicii care apar pe ecran și completează formularul de înscriere cu indiciul corect.

Așadar, de la 20:00, nu ratați la PRO TV și în același timp pe VOYO cea mai tare petrecere a anului: PROTEVELIONUL!

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 31-12-2025 18:48

