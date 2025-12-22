Cei Trimiși – Primul thriller polițist românesc cu elemente paranormale, din 22 decembrie pe VOYO | Teaser Oficial

22-12-2025 | 14:45
Cei Trimiși

Din 22 decembrie, VOYO aduce publicului românesc un nou serial original care combină misterul, crimele și supranaturalul: Cei Trimiși.    

autor
Raluca Ionescu-Heroiu

Primul thriller polițist românesc cu elemente paranormale promite o experiență captivantă, în care rațiunea și misterul se întâlnesc într-o poveste tulburătoare.

Cei Trimiși este un serial VOYO Original care explorează granița fragilă dintre realitate și mistic, oferind telespectatorilor o călătorie intensă prin simboluri stranii, crime atipice și viziuni greu de explicat.

Povestea urmărește destinul Edi Lucaciu, interpretată de Raluca Aprodu, o inspectoare de poliție riguroasă și intuitivă, marcată de pierderea fiului său. Atunci când investighează o crimă neobișnuită, Edi descoperă un mister mult mai complex decât și-ar fi imaginat, însoțită de echipa sa de criminaliști, formată din Eliza Marcu (Ana Bumbac), Grigore Gliga (Lucian Ionescu) și Nicolae Arnăutu (Eduard Buhac).

Primul serial mystery-crime-paranormal realizat în România

Showrunner-ul Anghel Damian, cunoscut pentru proiectele sale de ficțiune dezvoltate pentru PRO TV și VOYO, descrie Cei Trimiși ca „primul serial mystery-crime-paranormal realizat în România” și un proiect curajos menit să aducă serialele românești pe harta internațională. Damian subliniază că serialul nu doar explorează un gen inedit pentru producția locală, dar oferă și o atmosferă intensă, personaje complexe și o producție la standarde cinematografice.

Nicki Minaj
Moment stânjenitor pentru Nicki Minaj. Vedeta a făcut o eroare gravă în timp ce îi lăuda pe Donald Trump și JD Vance

Fanii serialelor polițiste și ai poveștilor pline de mister vor putea urmări Cei Trimiși exclusiv pe VOYO, începând cu 22 decembrie, cu un episod nou în fiecare luni. Distribuția completă include și actori precum Cătălina Mustață, Vlad Zamfirescu și George Costin, completând un casting de excepție care promite să transforme fiecare episod într-o experiență memorabilă.

Nu rata misterul și tensiunea din Cei Trimiși! Urmărește serialul exclusiv pe VOYO și fii primul care descoperă semnele pe care nimeni altcineva nu le poate vedea. Abonează-te acum și intră în universul thrillerului polițist cu elemente paranormale care redefinește ficțiunea românească.

Cine va juca în serialul Cei Trimiși 

►Raluca Aprodu – Edi Lucaciu

Inspectoare de investigații criminale, Edi este o femeie riguroasă, ghidată de instinct și marcată de pierderea fiului său. Ea devine prinsă într-un mister mult mai mare decât și-ar fi imaginat, unde răspunsurile nu se găsesc doar în dosarele de poliție, ci și în semne pe care nimeni altcineva nu le poate vedea.

►Ana Bumbac – Eliza Marcu

Membră a echipei de criminaliști, Eliza îl sprijină pe Edi în investigarea crimelor neobișnuite și contribuie cu expertiza sa profesională și intuiția în descifrarea misterelor.

►Lucian Ionescu – Grigore Gliga

Coleg al Edi și expert în criminalistică, Grigore aduce echilibrul între rațiune și observație, fiind esențial în rezolvarea cazurilor cu elemente paranormale.

►Eduard Buhac – Nicolae Arnăutu

Membru al echipei de anchetă, Nicolae are rolul de a analiza probele și de a oferi perspective care, uneori, dezvăluie detalii surprinzătoare despre crimele investigate.

Cătălina Mustață, Vlad Zamfirescu și George Costin completează un casting de excepție care promite să transforme fiecare episod într-o experiență memorabilă.

Sursa: StirilePROTV

