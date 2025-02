Super Bowl 2025 va fi LIVE pe VOYO. Costin Ștucan, Cătălin Oprișan și Smiley, invitați într-o ediție specială

În noaptea de duminică spre luni, de la ora 00:30, abonații platformei online se vor putea bucura de un adevărat spectacol, care îmbină sportul de performanță și entertainment-ul de top.

Înaintea meciului dintre Kansas City Chiefs și Philadelphia Eagles, Costin Ștucan, Cătălin Oprișan și Smiley vor discuta, într-o ediție specială – Studio Super Bowl, despre evenimentul urmărit de milioane de oameni din întreaga lume.

Cu peste 100 de milioane de urmăritori, Super Bowl este fenomenul mondial care unește oameni de pretutindeni în spiritul american. E mai mult decât un simplu meci de fotbal american – finala NFL este cel mai important eveniment sportiv din Statele Unite ale Americii, iar emblematicul concert din pauză este visul oricărui artist.

În acest an, abonații VOYO vor putea urmări LIVE acest spectacol mondial, iar înainte de startul meciului, începând cu ora 00:30, Costin Ștucan, Cătălin Oprișan și Smiley îi așteaptă pe fanii sportului la o ediție specială dedicată Super Bowl.

Costin Ștucan: „În 1991, am pus mâna pe un supliment de sport US Today, care avea zeci de pagini despre NFL. Totul full-color, poze impecabile, în timp ce ziarele din România publicau încă imagini de sport din care nu înțelegeai nimic.

Pentru un puști de 14 ani, dintr-o țară în care programul TV dura două ore, fotbalul american și aura lui erau de domeniul fantasticului. Deși eram fan Dinamo și Liverpool, am urmărit multă vreme rezultatele Pittsburgh Steelers – îmi plăcea enorm logoul – și am rămas cu o sensibilitate pentru acest sport.”

Pentru Cătălin Oprișan, Super Bowl-ul este legat de o amintire din liceu, cu profesorul său de spaniolă: „În clasa a X-a, Emilio, profesorul de spaniolă, cubanez, ne-a explicat, preț de o oră, cum stă treaba cu fotbalul american. N-am înțeles mare lucru, dar am rămas uimit de pasiunea lui de a încerca să ne apropie de fenomen. Ușor-ușor, am devenit interesat, iar acum mă bucur că, după 30 de ani, pot <<aplica>> învățămintele lui Emilio. Le promit abonaților VOYO că vor avea ce să vadă – un show de miliarde, la propriu și la figurat. Hai, Vulturii!”

În noaptea de 9 spre 10 februarie, întreaga planetă va fi cu ochii și pe show-ul pregătit de Kendrick Lamar, cel care va face pauza mare să pară prea scurtă, în finala dintre Kansas City Chiefs și Philadelphia Eagles.

Duelul dintre cele două echipe poate aduce un record uriaș: Patrick Mahomes poate ajunge la al treilea inel de campion consecutiv pe arena din New Orleans.

Smiley: „Anul acesta, pe 9 februarie, nu mai pun ceasul să sune noaptea ca să nu pierd transmisiunea Super Bowl, cea mai importantă competiție din fotbalul american, la care mă uit de ani de zile ca la un show total.

Anul acesta voi fi LIVE, pe VOYO, în fața microfonului, alături de Costin Ștucan și Cătălin Oprișan – cu ochii pe America, nu doar ca să văd cu ochii mei spectacolul Super Bowl, ci și să comentez cu ei ce văd, ce simt și să dau mai departe din entuziasmul meu la vederea show-ului care, an de an, pune o treaptă în sus în industria evenimentelor uriașe.

Este cel mai așteptat eveniment al anului din fotbalul american, dar mereu este mai mult decât sport – este un show absolut. Oamenii din întreaga lume așteaptă meciul – știu Ștucan și Oprișan asta mai bine decât mine –, însă la fel de așteptată este și pauza meciului, știu eu mai bine ca ei, când, tradițional, sunt cele mai tari momente, susținute de cei mai în vogă artiști.

Show-ul care se face la Super Bowl este unul dintre cele mai viralizate evenimente din întreaga lume și an de an are cei mai tari artiști, dar și cele mai tari regii, producții și interpretări. Anul acesta, momentul de maximă audiență în pauza de meci va fi susținut de Kendrick Lamar, premiat acum câteva zile cu Grammy. Abia aștept!”

Nu ratați Super Bowl 2025 LIVE pe VOYO!

