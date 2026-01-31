O sursă a declarat pentru Page Six că: „Familia ei a avertizat-o că a se căsători cu un bărbat fără avere, în condițiile în care ea valorează milioane, este o greșeală.” Deși Valente, un om obișnuit, nu este deloc lipsit de succes, având clienți celebri și propria academie în Miami, Florida, pe care o conduce împreună cu frații săi, Bündchen joacă într-o cu totul altă ligă în ceea ce privește faima.

O diferență uriașă de avere și statut

Supermodelul brazilian a fost desemnat de mai multe ori cel mai bine plătit model din lume și a strâns o avere de aproximativ 400 de milioane de dolari, potrivit celebritynetworth.com. „Familia i-a spus să locuiască pur și simplu cu el. Însă, între presiunea lui Valente și faptul că ea este o tradiționalistă, a simțit că, din moment ce au un copil, ar fi mai bine să se căsătorească”, a declarat sursă pentru Page Six.

Cei doi au devenit părinții unui băiat în luna februarie și — așa cum Page Six a relatat în exclusivitate — s-au căsătorit într-o ceremonie discretă, în noiembrie.

O sursă declara la acel moment că Valente era „încântat că, în sfârșit, s-au căsătorit după ce au avut un copil împreună”.

Potrivit informațiilor, cuplul are un contract prenupțial, însă nu oferă nivelul de protecție financiară pe care familia lui Bündchen și l-ar fi dorit. „Există un prenupțial, dar cu unele lacune, ceea ce înseamnă că, în cazul unui divorț, va exista o înțelegere financiară în favoarea lui”, spune sursa.

În anul 2000, Bündchen a semnat cel mai mare contract de modeling din istorie la acea vreme, un acord de 25 de milioane de dolari pe cinci ani cu Victoria’s Secret. Pe lângă prezentările de modă, ea a realizat campanii pentru branduri precum Chanel, Pantene, Under Armour, Apple, IWC și altele.





