Gisele Bündchen, în formă excepțională în timpul filmărilor unei reclame sport în Miami, la câteva luni după naștere. FOTO

08-12-2025 | 10:39
Gisele Bündchen
Profimedia

Gisele Bündchen și-a afișat abdomenul impresionant în timp ce filma o reclamă în Miami, sâmbătă.

Ioana Andreescu

Modelul în vârstă de 45 de ani, mamă a trei copii — care a născut un băiețel cu iubitul ei, Joaquim Valente, în februarie — și-a etalat silueta tonifiată într-o bustieră sport maro și colanți asortați, potrivit Daily Mail.

Pe platou, supermodelul brazilian și-a prins părul lung, blond, într-o coadă. A purtat papuci albi în timp ce făcea exerciții fizice și poza pe platoul însorit din Florida, având o piele strălucitoare.

Vedeta a păstrat private numele și chipul bebelușului ei

Vedeta a păstrat private numele și chipul bebelușului ei, însă, la începutul acestui an, prietenii ei au dezvăluit pentru Daily Mail că al doilea prenume al copilului este River.

Pe lângă copilul ei cu Valente, Bündchen mai are un fiu, Benjamin, care împlinește 16 ani pe 8 decembrie, o fiică, Vivian, de 13 ani, și un fiu vitreg, Jack, de 18 ani, din relația cu fostul soț, Tom Brady. Sursele au mai spus că noua mamă a ales pentru fiul ei un prenume „apropiat de inima ei”, cu o legătură de familie.

Gisele Bündchen
Gisele Bündchen impresionează într-o rochie neagră. Supermodelul a făcut furori cu ultima sa apariție | FOTO

Bündchen și Valente au început să formeze un cuplu în iunie 2023, după ce ea și artistul de jiu-jitsu brazilian au legat o prietenie în perioada în care el o antrena. Vedeta de pe coperta Vogue și fostul ei soț, starul NFL Tom Brady, și-au confirmat despărțirea în octombrie 2022, după 13 ani de căsnicie.

Săptămâna trecută, Brady a postat pe Instagram un mesaj în care i-a adus un omagiu fiicei lor, cu ocazia împlinirii vârstei de 13 ani, pe 5 decembrie.

Sursa: Daily Mail

