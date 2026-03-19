Comisia Europeană afirmă că statele membre pot folosi mai multe instrumente financiare pentru a atenua creșterea prețurilor pentru energie. Premierul Italiei a anunțat deja măsuri pentru a ține sub control prețul petrolului.

Giorgia Meloni: „În primul rând, vom reduce prețul benzinei cu aproximativ 0,25 euro pe litru, pentru toată lumea. În al doilea rând, vom introduce un credit fiscal în favoarea transportatorilor, echivalent cu creșterea costurilor cu combustibilul pe care acești șoferi o suportă. În al treilea rând introducem un mecanism anti-speculă. Cu alte cuvinte, dorim să legăm strict prețul aplicat consumatorilor de către companiile petroliere și distribuitori de evoluția reală a prețului internațional al petrolului brut”.

Bart De Wever, premierul Belgiei: „Reducerea prețurilor la energie este și a fost încă dinaintea izbucnirii conflictului din Iran prioritatea agendei noastre la nivel național și, cred eu, și la nivel european. Acum e urgent să găsim soluții”.

Antonio Costa, președintele Consiliului European: „Trebuie să creștem producția internă de energie. E singura cale de a deveni independenți. Trebuie să urmăm tranziția către energie verde, ținând cont de specificul fiecărei țări și de industriile care sunt mari consumatoare de energie”.

Gitanas Nausėda, președintele Lituaniei: „Teama mea e că războiul din Iran va distrage atenția de la conflictul din Ucraina. Și cred că deja se întâmplă asta”.

Viktor Orban blochează împrumutul de 90 de miliarde de euro către Ucraina

Liderii europeni discută și despre împrumutul european în valoare de 90 miliarde de euro destinat Kievului. Ajutorul este blocat de Ungaria și Slovacia - în contextul unei dispute cu ucrainenii privind livrările de petrol din Rusia prin conducta Drujba.

Viktor Orban, premierul Ungariei: „Poziția Ungariei e simplă. Vom sprijini Ucraina când ne vom primi petrolul, care nu poate ajunge la noi fiindcă este blocat de ei”.

Reporter: „Dar spun că vor repara conducta”.

Viktor Orban: „Așteptăm petrolul, restul sunt vorbe în vânt. Fără petrolul din Rusia, noi vom da faliment. Nu e o glumă”.

Petteri Orpo, prim-ministrul Finlandei: „El (n.r. Viktor Orbán) folosește Ucraina ca armă în campania sa electorală și asta nu este bine. Am avut un acord și cred că ne-a trădat și trebuie să găsim o soluție pentru a merge mai departe”.

Sperând să rezolve impasul, Uniunea Europeană a oferit recent asistență financiară și tehnică pentru repararea conductei. Kievul susține că tronsonul a fost avariat grav de un incendiu provocat de un atac al Rusiei din ianuarie. Dar Budapesta și Slovacia acuză autoritățile ucrainene că tergiversează lucrările de reparații.