Fascinată ea însăși de cultura coreeană, Delia Bîrla începe o serie de interviuri despre pe această temă. Primul său interlocutor este Moon Bae Chung, responsabil de economie și cultură la Ambasada Republicii Coreea.

Vom afla cum a crescut interesul românilor pentru K-pop, K-drame și gastronomia coreeană, dar și care sunt asemănările dintre cultura română și cea coreeană. Moon Bae Chung explică modul în care muzica din țara sa, dar și K-dramele și filmele coreene, reușesc să cucerească publicul român și să câștige popularitate la nivel global.

Fanii români de K-pop se întreabă mereu dacă artiști precum BTS sau Black Pink vor ajunge în țară.

Moon Bae Chung, Secretar și Consul al Ambasadei Republicii Coreea: „Din moment ce cultura k-pop este condusă de sectorul privat, implicarea guvernului este limitată, dar în același timp noi vom face tot posibilul și așteptăm cu nerăbdare răspunsuri pozitive. Ca ofițer cultural de la ambasada Coreei în România, voi face tot posibilul să ofer mai multă fericire și plăcere fanilor noștri români”.

Numărul de turiști români care vor să viziteze Coreea de Sud este în creștere. Seul, capitala, impresionează prin combinația dintre modernitate și tradiție, iar Busan oferă o atmosferă relaxată și fructe de mare proaspete, fiind un exemplu de oraș care poate atrage tot mai mulți turiști români în viitor.

Vizitatorii sunt întâmpinați cu ospitalitate și prietenie.

Moon Bae Chung: „Coreenii apreciază persoanele politicoase. De exemplu, în transportul public există o etichetă conform căreia ar trebui să stăm liniștiți și calmi în spațiile comune, în mijloacele de transport în comun. Majoritatea coreenilor sunt foarte prietenoși și își doresc să ofere cât mai multă ospitalitate posibilă celor care vizitează Coreea. Simțim mereu recunoștință față de cei care vin să ne viziteze țara, iar pentru românii care călătoresc de atât de departe până în Coreea, suntem mai mult decât pregătiți să le oferim întreaga noastră ospitalitate prietenilor noștri”.

Învățarea limbii coreene poate părea dificilă la început, însă alfabetul Hangul este ușor de învățat.

Moon Bae Chung: „Mulți experți consideră că este unul dintre cele mai științifice și bine concepute sisteme de scriere din lume. Cred că prietenii români care doresc să învețe limba coreeană pot începe destul de ușor. Totuși, la un nivel avansat, gramatica și alte aspecte pot deveni mai complicate. În opinia mea, motivația de a învăța o limbă se bazează pe dragostea și afecțiunea față de acea țară și cultura ei”.

Pe de altă parte, k-dramele fascinează prin povești și intrigi captivante, dar există diferențe între viața prezentată pe ecran și realitate.

Moon Bae Chung: „ În k-drame apar doar actori atrăgători și actrițe frumoase, însă, desigur, în viața reală nu este așa. În același timp, pot spune că intrigile sau poveștile, așa cum am menționat înainte, din k-drame sau din filmele coreene sunt destul de realiste. Uneori sunt exagerate sau uneori sunt prea reprezentative, dar totuși motivul pentru care k-dramele și filmele coreene câștigă o popularitate uriașă nu doar în Coreea, ci în întreaga lume, este faptul că au povești și intrigi foarte realiste, care pot rezona cu mulți oameni”.

Românii și coreenii împărtășesc câteva trăsături culturale comune, deși țările au trecut prin perioade dificile, ambele popoare și-au păstrat stabilitatea și capacitatea de cooperare.

Moon Bae Chung: „O caracteristică a ambelor popoare este reziliența. De exemplu, anul trecut și de la începutul anului 2024, Coreea a trecut printr-o criză a democrației, iar eu știu că România s-a confruntat cu provocări similare. Dar acum, ambele țări au reușit să stabilească guverne stabile și se descurcă bine. Recent, în decembrie, liderii ambelor țări au avut o conversație față în față și au discutat despre proiectele noastre de cooperare. (...)

Anul acesta, bineînțeles, plănuim mai multe evenimente culturale. Unul dintre lucrurile pe care aș dori să le subliniez anul acesta. Anul acesta, cuvântul-cheie poate fi considerat „K-food” sau mâncare coreeană pentru că recent Ministerul Afacerilor Externe din Coreea de Sud și Ministerul Agriculturii au desemnat 30 de misiuni diplomatice coreene din străinătate drept așa-numite centre de export pentru promovarea gastronomiei coreene, iar ambasada noastră, Ambasada Coreei în România, a fost inclusă printre cele 30. Prin urmare, anul acesta plănuim un eveniment pentru a promova mâncarea coreeană în rândul unui număr cât mai mare de cetățeni români”.