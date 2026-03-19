Moment istoric la Fisc. Lista marilor datornici, prezentată clar publicului la un an de când ȘtirileProTV a semnalat problema

Moment istoric la Finanțe, ANAF, instituție din subordinea ministerului, a reușit la un an de la primele solicitări ale Știrilor ProTV să prezinte o listă a marilor datornici ordonată în funcție de obligațiile fiscale acumulate la stat.
La finalul lunii martie 2025, Știrile ProTV au atras atenția asupra faptul că în acel moment, cele câteva mii de pagini nu puteau fi aranjate după niciun criteriu cum ar fi, de exemplu, datoriile acumulate de o persoană juridică la bugetele de stat.
În martie 2026, deși ANAF a făcut o ierarhizare a datornicilor, această ierarhizare nu se poate face în funcție de creanțele adunate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul asigurărilor de sănătate.
Atunci când am atras atenția ANAF asupra transparenței parțiale în cazul marilor datornici, instituția transmitea că „autoritățile fiscale publică lista datornicilor încă din anul 2003, în conformitate cu legislația în vigoare la acel moment” și că lista „are ca scop atât creșterea responsabilității financiare a agenților economici, cât și consolidarea încrederii cetățenilor în eficiența colectării și administrării fondurilor publice”.
În luna noiembrie 2025, premierul Ilie Bolojan a promis la Interviurile Știrileprotv.ro că ANAF va publica un top al marilor datornici la bugetele de stat
Diana Enache: „Am încercat să văd care sunt de fapt cei mai mari datornici pe site-ul finanțelor. Este o gaură neagră acea listă sunt sute de pagini. Nu poți înțelege, nu afla care este, de fapt, cel mai mare datornic către stat”.
Ilie Bolojan: „O să rog ANAF-ul să publice și un clasament, exact fel încât să existe un top, nu neapărat în ordine alfabetică, ci în ordinea datorii. Voi sesiza acest lucru, ANAF-ului în așa fel încât să publice și această variantă”.
Diana Enache: „Care este perioada de timp în care va trebui să stabiliți aceste prime 50 de companii datornice?”
Ilie Bolojan: „În câteva zile aceste date pot fi făcute publice fără niciun fel de problemă. Problema pe care o avem este să lucrăm pe fond. Este consens pe această temă. Trebuie să lucrăm în fiecare zi ca să avem o administrare mai bună a societăților comerciale de stat”.
Lista marilor datornici la bugetul de stat:
1. ITALIA TOBACCO PRODUCTION S.R.L.
2. AGROPONTE SRL
3. GALAXY TOBACCO SA
4. SOCIETATEA NATIONALA A CAILOR FERATE ROMANE RA
5. SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA "CFR - MARFA" SA
6. SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.
7. SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU INCHIDEREA-CONSERVAREA MINELOR SA
8. URBAN S.A.
9. CAROM SA
10. GSP OFFSHORE S.R.L.
