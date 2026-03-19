Moment istoric la Fisc. Lista marilor datornici, prezentată clar publicului la un an de când ȘtirileProTV a semnalat problema

ANAF a reușit, după doar un an de la primele cereri făcute de Știrile ProTV, să prezinte o listă a marilor datornicilor organizată în funcție de sumele adunate la bugetele de stat. Simplu spus, un an pentru a aranja o listă.

Adrian Popovici

Moment istoric la Finanțe, ANAF, instituție din subordinea ministerului, a reușit la un an de la primele solicitări ale Știrilor ProTV să prezinte o listă a marilor datornici ordonată în funcție de obligațiile fiscale acumulate la stat.

La finalul lunii martie 2025, Știrile ProTV au atras atenția asupra faptul că în acel moment, cele câteva mii de pagini nu puteau fi aranjate după niciun criteriu cum ar fi, de exemplu, datoriile acumulate de o persoană juridică la bugetele de stat.

În martie 2026, deși ANAF a făcut o ierarhizare a datornicilor, această ierarhizare nu se poate face în funcție de creanțele adunate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul asigurărilor de sănătate.

Atunci când am atras atenția ANAF asupra transparenței parțiale în cazul marilor datornici, instituția transmitea că „autoritățile fiscale publică lista datornicilor încă din anul 2003, în conformitate cu legislația în vigoare la acel moment” și că lista „are ca scop atât creșterea responsabilității financiare a agenților economici, cât și consolidarea încrederii cetățenilor în eficiența colectării și administrării fondurilor publice”.

În luna noiembrie 2025, premierul Ilie Bolojan a promis la Interviurile Știrileprotv.ro că ANAF va publica un top al marilor datornici la bugetele de stat

Diana Enache: „Am încercat să văd care sunt de fapt cei mai mari datornici pe site-ul finanțelor. Este o gaură neagră acea listă sunt sute de pagini. Nu poți înțelege, nu afla care este, de fapt, cel mai mare datornic către stat”.

Ilie Bolojan„O să rog ANAF-ul să publice și un clasament, exact fel încât să existe un top, nu neapărat în ordine alfabetică, ci în ordinea datorii. Voi sesiza acest lucru, ANAF-ului în așa fel încât să publice și această variantă”.

Diana Enache: „Care este perioada de timp în care va trebui să stabiliți aceste prime 50 de companii datornice?”

Ilie Bolojan„În câteva zile aceste date pot fi făcute publice fără niciun fel de problemă. Problema pe care o avem este să lucrăm pe fond. Este consens pe această temă. Trebuie să lucrăm în fiecare zi ca să avem o administrare mai bună a societăților comerciale de stat”.

Lista marilor datornici la bugetul de stat:

1.     ITALIA TOBACCO PRODUCTION S.R.L.

2.     AGROPONTE SRL

3.     GALAXY TOBACCO SA

4.     SOCIETATEA NATIONALA A CAILOR FERATE ROMANE RA

5.     SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA "CFR - MARFA" SA

6.     SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.

7.     SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU INCHIDEREA-CONSERVAREA MINELOR SA

8.     URBAN S.A.

9.     CAROM SA

10.     GSP OFFSHORE S.R.L.

Cazierul fiscal ar putea fi modificat. Șeful ANAF: „Patronii cu multe firme în insolvență nu vor mai putea înființa altele”
Cazierul fiscal ar putea fi modificat. Șeful ANAF: „Patronii cu multe firme în insolvență nu vor mai putea înființa altele"

ANAF va consulta mediul de afaceri pentru a modifica cazierul fiscal, astfel încât persoanele cu mai multe firme în insolvență să nu mai poată înființa altele, anunță președintele Adrian Nica.

ANAF: Criteriile privind inactivitatea fiscală a firmelor rămân neschimbate în privința mandatului administratorilor

Criteriile pentru declararea inactivității fiscale a societăților comerciale au rămas neschimbate în ceea ce privește mandatul administratorilor, a transmis joi Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Decizie în procesul de "îmbogățire fără justă cauză" deschis de ANAF împotriva lui Klaus Iohannis

Dosarul care are ca obiect „acţiune în răspundere delictuală” şi „îmbogăţirea fără justă cauză” deschis de ANAF împotriva familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis a fost transferat de la Tribunalul Sibiu la Tribunalul Hunedoara. 

Comisiile reunite de buget-finanţe au aprobat amendamentul PSD care cuprinde pachetul de solidaritate, de 1,1 miliarde de lei, după acordul din coaliţie de joi dimineaţă.

Reprezentanții Băncii Naționale a României (BNR) avertizează asupra pericolului pe care îl reprezintă populismul economic și deficitul bugetar ridicat, mai ales într-un context internațional tensionat, marcat de criza din Orientul Mijlociu.

