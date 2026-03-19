Moment istoric la Fisc. Lista marilor datornici, prezentată clar publicului la un an de când ȘtirileProTV a semnalat problema

Moment istoric la Finanțe, ANAF, instituție din subordinea ministerului, a reușit la un an de la primele solicitări ale Știrilor ProTV să prezinte o listă a marilor datornici ordonată în funcție de obligațiile fiscale acumulate la stat.

La finalul lunii martie 2025, Știrile ProTV au atras atenția asupra faptul că în acel moment, cele câteva mii de pagini nu puteau fi aranjate după niciun criteriu cum ar fi, de exemplu, datoriile acumulate de o persoană juridică la bugetele de stat.

În martie 2026, deși ANAF a făcut o ierarhizare a datornicilor, această ierarhizare nu se poate face în funcție de creanțele adunate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul asigurărilor de sănătate.

Atunci când am atras atenția ANAF asupra transparenței parțiale în cazul marilor datornici, instituția transmitea că „autoritățile fiscale publică lista datornicilor încă din anul 2003, în conformitate cu legislația în vigoare la acel moment” și că lista „are ca scop atât creșterea responsabilității financiare a agenților economici, cât și consolidarea încrederii cetățenilor în eficiența colectării și administrării fondurilor publice”.