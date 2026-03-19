Este vorba despre taxele plătite de marile companii pentru cât poluează, într-o perioadă în care petrolul și gazele se scumpesc necontenit.

Corespondent PROTV: „Președintele Nicușor Dan și alți nouă șefi de stat și de guvern, printre care Giorgia Meloni, Donald Tusk și Viktor Orban, cer printr-o scrisoare comună revizuirea politicilor europene de mediu din Pactul Verde. Cei zece lideri spun că noile cerințe pun o presiune prea mare pe industrii strategice, într-un moment în care prețurile la energie au crescut puternic, iar costurile tranziției sunt tot mai mari. De aceea, liderii semnatari spun că, deși schimbările climatice sunt importante, fabricile nu pot fi obligate să suporte costuri tot mai mari, tot mai repede, mai ales când energia este deja foarte scumpă. Prin această scrisoare, ei cer ca sprijinul de care beneficiază acum marile industrii să fie menținut mai mult timp și retras treptat, pentru ca firmele să aibă timp să se adapteze. Și cer ca o decizie să fie luată de către Comisia Europeană până la sfârșitul lunii mai.”