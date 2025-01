Sofia Vergara, criticată de o colegă din „Modern Family”. „Cea mai nepoliticoasă celebritate”

Kelly Mantle, care a avut un rol de scurtă durată în episodul tematic de Halloween din 2019, „The Last Halloween”, și-a împărtășit experiența în timpul apariției sale în podcastul „The Bald and the Beautiful” cu Trixie Mattel și Katya Zamolodchikova, potrivit geo.tv.

Potrivit Daily Mail, Mantle a descris-o pe Vergara drept „cea mai nepoliticoasă celebritate” pe care a întâlnit-o, menționând incidente legate de comportamentul actriței față de echipa sa și o neînțelegere privind coafarea perucilor pe platou.

Referitor la acest subiect, Mantle a dezvăluit în continuare: „În episod, ea purta o perucă, iar echipa voia să o fixeze cu agrafe, dar ea a refuzat. În timpul unei scene în care trebuia să-i așez o coroană pe cap, s-a supărat, spunând: „Ai grijă la perucă. Eu am răspuns în glumă: „Ei bine, fată, ar fi trebuit să folosești acele agrafe.”

Potrivit publicației, Mantle a sugerat că ar fi putut fi o zi proastă pentru actriță, adăugând: „Ea este frumoasă și talentată. Sunt sigură că a fost doar o zi mai dificilă”.

În plus, Sofia Vergara, care a jucat în Modern Family între 2009 și 2020, nu a răspuns acuzațiilor.

Această știre vine pe fondul zvonurilor conform cărora Vergara, despre care se spune că ar avea o relație cu starul de Formula 1 Lewis Hamilton, a fost surprinsă luând prânzul împreună cu acesta la New York, mai devreme în această săptămână.

De asemenea, cei doi, văzuți luând masa alături de prieteni la un restaurant din West Village, au alimentat speculațiile despre o posibilă relație, fiind observați într-o conversație profundă, conform sursei.

