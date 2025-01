Sofia Vergara și Lewis Hamilton ar forma un cuplu. Cei doi au fost surprinși împreună la un restaurant din New York. FOTO

Actrița din Modern Family, în vârstă de 52 de ani, și legenda F1, în vârstă de 40 de ani, au luat recent prânzul împreună în New York City, fiind surprinși zâmbind și bucurându-se de o masă împreună. Potrivit TMZ, Sofia și Lewis au stat alături pe durata mesei, fiind însoțiți la un moment dat de prieteni, iar Sofia părea atât de absorbită de conversație încât abia s-a atins de mâncare.

Sofia Vergara and Lewis Hamilton in New York. pic.twitter.com/I3ChfXs3r6